ATP Montecarlo, il programma di martedì 7 aprile: Berrettini, Sinner e Alcaraz sul Centrale

È stato reso noto il programma della giornata di martedì 7 aprile al Rolex Montecarlo Masters 2026. Ad aprire l’order of play sul Centrale, il Court Rainier III, saranno Matteo Berrettini – onorato di una wild card – e il lucky loser Roberto Bautista Agut, che scenderanno in campo alle ore 11:00. Al termine dell’incontro in questione sarà il turno di Jannik Sinner, che fa il suo esordio nel Principato contro Ugo Humbert. Dopo il n. 2 del mondo vedremo all’opera anche il n. 1 Carlos Alcaraz, opposto all’argentino Sebastian Baez, che ha fermato la corsa di Stan Wawrinka. In chiusura, invece, spazio al veterano Gael Monfils, che potrebbe dar spettacolo nella sfida con Alexander Bublik.

Monte-Carlo ATP Masters 1000 Order of play – Tuesday, April 07, 2026 pic.twitter.com/5JqwMBxHbi — Tennis Schedules (@SchedulesTennis) April 6, 2026

Quanto al Court des Princes, si parte sempre alle ore 11:00 con Tomas Martin Etcheverry–Grigor Dimitrov, seguito a stretto giro di posta da Jakub Mensik–Fabian Marozsan. Il programma proseguirà poi con il testa a testa tra Casper Ruud e Alexei Popyrin e, infine, Cameron Norrie–Alex de Minaur. I due, tra l’altro, hanno giocato insieme in doppio, uscendo sconfitti dall’incontro con Matteo Berrettini/Andrea Vavassori. Stessi orari anche per il Court Elizabet-Ann de Massy, dove l’order of play si aprirà con Luciano Darderi e Hubert Hurkacz. Poi sarà la volta di Terence Atmane–Ethan Quinn e il derby francese tra Corentin Moutet e Alexandre Muller, prima di un doppio. Interessante ordine di gioco sul Court 9, dove si parte alle 12:30 con Marin Cilic–Alexander Shevchenko, prima dello scontro tra Flavio Cobolli/Luciano Darderi e André Goransson/Evan King.