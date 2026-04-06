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ATP Montecarlo, il programma di martedì 7 aprile: Berrettini, Sinner e Alcaraz sul Centrale

Matteo Berrettini apre il programma sul Court Rainier III di Montecarlo, prima di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Chiude la sfida tra Gael Monfils e Alexander Bublik

Di Fabio Barera
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Jannik Sinner - Montecarlo 2026 (Foto X @RolexMCMasters)

È stato reso noto il programma della giornata di martedì 7 aprile al Rolex Montecarlo Masters 2026. Ad aprire l’order of play sul Centrale, il Court Rainier III, saranno Matteo Berrettinionorato di una wild card – e il lucky loser Roberto Bautista Agut, che scenderanno in campo alle ore 11:00. Al termine dell’incontro in questione sarà il turno di Jannik Sinner, che fa il suo esordio nel Principato contro Ugo Humbert. Dopo il n. 2 del mondo vedremo all’opera anche il n. 1 Carlos Alcaraz, opposto all’argentino Sebastian Baez, che ha fermato la corsa di Stan Wawrinka. In chiusura, invece, spazio al veterano Gael Monfils, che potrebbe dar spettacolo nella sfida con Alexander Bublik.

Quanto al Court des Princes, si parte sempre alle ore 11:00 con Tomas Martin EtcheverryGrigor Dimitrov, seguito a stretto giro di posta da Jakub MensikFabian Marozsan. Il programma proseguirà poi con il testa a testa tra Casper Ruud e Alexei Popyrin e, infine, Cameron NorrieAlex de Minaur. I due, tra l’altro, hanno giocato insieme in doppio, uscendo sconfitti dall’incontro con Matteo Berrettini/Andrea Vavassori. Stessi orari anche per il Court Elizabet-Ann de Massy, dove l’order of play si aprirà con Luciano Darderi e Hubert Hurkacz. Poi sarà la volta di Terence AtmaneEthan Quinn e il derby francese tra Corentin Moutet e Alexandre Muller, prima di un doppio. Interessante ordine di gioco sul Court 9, dove si parte alle 12:30 con Marin CilicAlexander Shevchenko, prima dello scontro tra Flavio Cobolli/Luciano Darderi e André Goransson/Evan King.

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