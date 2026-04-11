Italiani in campo sabato 11 aprile: Sinner contro Zverev per la finale di Montecarlo. Quote, orario e dove vederlo

Due biglietti per due finali. Uno dovrebbe essere una formalità, l’altro è ampiamente a disposizione, ma senza dimenticare che l’ostacolo per incamerarlo porta il nome di Alexander Zverev. Il weekend tennistico a tinte azzurre ha come protagonista, neanche a dirlo, Jannik Sinner a caccia della prima finale all’ATP di Montecarlo dopo le quattro partecipazioni che lo avevano visto spingersi due volte sino all’attuale step dove affronterà il tedesco. L’altro pass da staccare, invece, riguarda la nazionale italiana femminile che, a Velletri, ha il match point per chiudere il confronto con il Giappone e volare alle fasi finali di Billie Jean King Cup a Shenzhen per difendere il titolo conquistato lo scorso anno nella stessa location.

ATP Montecarlo: Sinner e Zverev per la finale

Provaci ancora Sascha. Sì, perchè Alexander Zverev si troverà ancora una volta di fronte a Jannik Sinner per giocarsi l’accesso all’ultimo atto di un torneo. Un confronto ormai divenuto a pieno regime una classica di questi tempi tennistici, con il trend ad essere cambiato da un po’ a favore dell’azzurro in striscia positiva ormai da sette incontri. Il tedesco non batte l’attuale numero due al mondo dallo US Open 2023 e negli ultimi sei mesi, dall’ultima finale di Vienna, ha dovuto pagare la cambiale altoatesina altrettante volte con il medesimo esito.

Un tabù da sfatare per entrambi, con il tredicesimo capitolo della loro saga a regalare a uno dei due la prima volta in finale nel Principato. Zverev si era fermato al penultimo atto nel 2018 e 2022 mentre Sinner aveva raccolto delusioni con Rune prima e Tsitsipas dopo. Sabato 11 aprile sul Court Rainier III alle ore 13:30 potrebbe essere la volta buona per il numero uno d’Italia. Lo dicono anche i bookmaker, con Goldbet a pagare il successo di Jannik non più di 1.18 mentre quello di Sascha è percepito alla stregua di un’impresa con la quota 5.00.

Billie Jean King Cup: Errani e Paolini per le Finals

Velletri chiama, la nazionale risponde. C’era grande attesa per lo sbarco della Billie Jean King Cup nella realtà romana e le atlete azzurre non hanno tradito le attese nella prima giornata del confronto con il Giappone. Le vittorie di Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini nei rispettivi singolari prepara il terreno per mettere il punto esclamativo e preparare i bagagli per le Finals di quella Shenzhen dove c’è qualche discreto ricordo.

Avanti 2-0, toccherà ancora alla toscana, ma questa volta in coppia con Sara Errani. Le medaglie d’oro di Parigi 2024 scenderanno in campo contro Shuko Aoyama e Nao Hibino alle ore 11:00 per chiudere i conti con il team nipponico. Come per Sinner, anche le azzurre godono dei favori del pronostico, come testimonia la quota 1.09 per Goldbet.

Italiani in campo sabato 11 aprile

Billie Jean King Cup, Italia-Giappone, qualificazione: Errani/Paolini vs. Aoyama/Hibino, ore 11:00, visibile in tv su SuperTennis, in streaming su SuperTennix

ATP Montecarlo, Sinner-Zverev, semifinale: ore 13:30 circa, Court Rainier III, visibile in tv su Sky, in streaming su NOW