Italiani in campo giovedì 16 aprile: Musetti e Sonego a Barcellona, Cocciaretto a Rouen

Saranno tre gli italiani impegnati nella giornata di giovedì 16 aprile. Sulla terra rossa europea Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego ed Elisabetta Cocciaretto scenderanno in campo nei loro match di ottavi di finale. Le partite saranno visibili in tv sui canali Sky e in streaming su NOW. Il match di Cocciaretto sarà trasmesso anche in chiaro su SuperTennis e in streaming sulla piattaforma SuperTennix.

ATP Barcellona: Musetti e Sonego per un posto ai quarti

Non prima delle 13:30 Lorenzo Sonego se la vedrà per la settima volta contro Andrey Rublev, quinto favorito del tabellone al Barcelona Open Banc Sabadell, ATP 500 catalano su terra rossa outdoor. Nonostante sia in svantaggio nei testa a testa (2-4), il tennista piemontese è avanti negli scontri diretti su terra battuta (2-1). Ripresosi dall’infortunio al polso che lo ha tenuto lontano dal circuito per quasi tre mesi, Sonny al primo turno ha centrato una bella vittoria, in tre set, su Pedro Martinez. Ora sfiderà da sfavorito il tennista russo, la cui vittoria è data a 1.23 su GoldBet. L’azzurro, invece, rincorre a 4.00. Chi avrà la meglio sfiderà Tomas Machac ai quarti di finale.

Più tardi nel pomeriggio, non prima delle 16, sarà il turno di Lorenzo Musetti. La seconda forza del seeding sarà opposta a Corentin Moutet, sconfitto in due set in entrambi i precedenti, compreso quello sul rosso di Buenos Aires 2025. Anche il carrarino è tornato da poco dai numerosi infortuni che lo hanno costretto a saltare molti appuntamenti in questo avvio di stagione. Al primo turno Muso ha ottenuto un’ottima vittoria in due parziali su Martin Landaluce. Adesso duellerà contro il mancino francese partendo avanti nelle quote. Su bet365, infatti, un’affermazione azzurra è data a 1.29, mentre un successo di Moutet varrà 3.50 la posta messa in palio. Il vincitore di questa sfida affronterà ai quarti Arthur Fils o Brandon Nakashima.

WTA Rouen: Cocciaretto favorita contro Podrez

Nel terzo match di giornata all’Open Capfinances Rouen Metropole, WTA 250 francese su terra rossa indoor, Elisabetta Cocciaretto dovrà misurarsi per la prima volta con la 19enne Veronika Podrez verso le 14:30. La tennista marchigiana, settima testa di serie del torneo, è reduce da una vittoria sofferta, in tre set, su Alina Charaeva. Ora sfiderà da favorita anche la qualificata ucraina, il cui successo ha una quota di 4.00 su Sisal, contro l’1.22 fissato per la vittoria azzurra. Chi uscirà indenne da questo scontro affronterà Katie Boulter al turno delle migliori otto.

Italiani in campo giovedì 16 aprile