Alcaraz salta Madrid: “Molto dispiaciuto”. Sinner a Roma da numero uno

Dopo il ritiro a Barcellona, Carlos Alcaraz non prenderà parte al Mutua Madrid Open, torneo 1000 di casa per il quale aveva dato forfait anche nel 2025. Il campione delle edizioni 2022 e 2023 del Masters iberico lo ha fatto sapere sui suoi canali social. “Ci sono notizie che è davvero difficile dare”, ha dichiarato il numero 2 del mondo. “Madrid è casa mia, uno dei momenti più speciali dell’anno per me, ed è per questo che mi dispiace tantissimo non poter giocare qui per il secondo anno consecutivo”. La notizia arriva a una settimana di distanza da quello che sarebbe stato il suo esordio. L’infortunio al polso rimediato a Barcellona era stato definito dallo stesso giocatore “più serio del previsto“.

“Mi dispiace soprattutto non poter essere davanti al mio pubblico, in un torneo così speciale. Grazie per il vostro affetto di sempre e spero di rivedervi presto”, ha chiosato Carlitos. A causa di questa rinuncia, Jannik Sinner – che a sua volta deve ancora confermare la sua partecipazione al Mutua Madrid Open – è quindi sicuro di mantenere la prima posizione mondiale almeno sino al torneo di Roma, in programma dal 6 al 17 maggio. A questo punto, vedremo se lo stesso Alcaraz, campione in carica, sarà presente al Foro Italico.