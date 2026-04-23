ATP Madrid: Tsitsipas torna a vincere, Dimitrov no. Landaluce delude. Trungelliti, problemi col pubblico

Si è concluso il day 3 del Mutua Madrid Open 2026, che al maschile significa secondo giorno dedicato ai match di tabellone principale. Ancora devono scendere in campo le teste di serie nel Masters 1000 della capitale spagnola, ma già qualche ex top ha già fatto la propria comparsa. Tra i tanti risultati interessanti si segnalano il tentativo di uscire dalla crisi da parte di Stefanos Tsitsipas e l’ennesima sconfitta stagionale di Grigor Dimitrov. Prosegue la last season tutt’altro che positiva di Gael Monfils – 40 anni a settembre – che non onora la wild card e rimedia la sesta sconfitta in questo 2026, e delude anche Martin Landaluce, che fa un passo indietro dopo gli ottimi segnali dati tra Miami e Challenger di Monza.

Curioso poi quanto accaduto nell’incontro tra Daniel Merida Aguilar e il lucky loser Marco Trungelliti, remake del match di qualificazioni vinto dallo spagnolo. L’argentino, che tra l’altro ha sprecato due match point, ha interrotto la sfida per 5′ a causa di una discussione con i tifosi presenti sul Court 3 che a suo dire erano troppo maleducati. Secondo quanto riferito dal giornalista Alberto Arauz di ‘COPE’, infatti, il tennista più anziano ad aver raggiunto la top 100 dal 1976 si sarebbe fermato a bordo campo minacciando di non continuare a giocare se la situazione non fosse migliorata. Ad essere presi di mira due fan, uno con un fischietto e l’altro con un clacson, che hanno reso l’atmosfera piuttosto assordante. Dopo l’intervento del giudice di sedia, comunque, si è ripreso a giocare e, alla fine, ad aggiudicarsi il successo è stato ancora il padrone di casa.

[Q] A. D. Vallejo b. G. Dimitrov 6-4 6-4

Non c’è proprio pace per Grigor Dimitrov, che all’esordio al Mutua Madrid Open 2026 subisce un 6-4 6-4 da Adolfo Daniel Vallejo e dà così continuità al momento negativo che di fatto prosegue da quel match contro Jannik Sinner a Wimbledon 2025, in cui – avanti 2-0 nel computo dei set – si ritirò per infortunio. Nel parziale d’apertura è ‘Grisha’ ad avere le prime occasioni per allungare, ma sul 2-2 è il suo avversario ad operare il break e ad amministrare il vantaggio acquisito, pur con qualche patema di troppo. Copione diverso, invece, nel secondo, quando il paraguaiano scappa via praticamente subito e raddoppia il gap portandosi sul 5-2. Lì arriva la reazione momentanea del bulgaro, che però è effimera e non evita la chiusura dell’incontro in 1h 35′.

Come detto si allunga la striscia negativa di Grigor Dimitrov, che raggiunge quota 6 sconfitte consecutive in questo 2026 e soprattutto rimedia la 10ª caduta su 12 incontri dall’inizio dell’anno. Gli unici successi sono quelli con Pablo Carreno Busta al Brisbane International e con Terence Atmane al BNP Paribas Open di Indian Wells. Quanto ad Adolfo Daniel Vallejo, di cui la collega Beatrice Becattini ha tracciato il profilo quando entrò in top 100, è un altro importante segnale di crescita e di continuità, dopo aver raggiunto il main draw dalle qualificazioni.

S. Tsitsipas b. [LL] P. Kypson 3-6 7-6⁶ 7-6⁴

Tenta di uscire dalla crisi, pur complicandosi la vita fin troppe volte, Stefanos Tsitsipas, che rimonta Patrick Kypson con il punteggio di 3-6 7-6⁶ 7-6⁴ e si guadagna la sfida tutta da vivere con Alexander Bublik. Nel primo set è proprio lo statunitense a scappare via subito sul 3-0, mettendo tra sé stesso e il suo avversario un gap che di fatto diventa incolmabile. La parola chiave nel corso del secondo parziale è invece equilibrio, che di fatto dura fino al tie-break: qui al 5-0 del greco risponde lo stesso parziale da parte del lucky loser, che poi si scioglie nel finale. Arrivati alla frazione decisiva, la stasi perdura fino all’ultimo, quando è ‘Tsitsi’ ad avere la meglio sul filo di lana e ad esultare come se avesse vinto contro un top 10.

A true nail-biter 😳



Tsitsipas gets past Kypson 3-6 7-6(6) 7-6(4) to reach the second round!#MMOpen pic.twitter.com/31YKSHUzRS — Tennis TV (@TennisTV) April 23, 2026

Per Stefanos Tsitsipas è un timidissimo segnale di risveglio, se non per l’avversario affrontato quanto per la reazione palesata dopo aver perso il primo set. Non è che un successo contro il n. 90 – detto che lui è n. 80 – possa scacciare i fantasmi di un 2026 negativo. C’è da dire, però, che la sfida con Alexander Bublik potrebbe dare qualche risposta in più in tal senso. Quel che è certo è che l’ellenico ha dato una buona risposta al servizio con un totale di 14 ace (su 25 complessivi).

C. U. Carabelli b. [WC] G. Monfils 6-3 6-4

Last season complicatissima per Gael Monfils, che incappa in una sconfitta per 6-3 6-4 contro Camilo Ugo Carabelli. Il classe 1986, onorato di una wild card per il Mutua Madrid Open, non ha approfittato dell’occasione concessagli e, di fatto, non ha operato nemmeno un break nel corso dell’intero incontro. Dopo un primo set dominato in lungo e in largo dall’argentino, più di quanto possa dire il punteggio, nel secondo ‘La Monf’ ha provato a reagire, ma è stato ricacciato al suo posto. Per il transalpino si tratto di un’altra possibilità sprecata in un’annata che per lui rappresenta l’addio definitivo al circuito ATP.

A. Walton b. [WC] M. Landaluce 6-2 6-3

Appare decisamente sottotono Martin Landaluce, che si arrende in 6-2 … ad Adam Walton al debutto al Mutua Madrid Open 2026. Primo set dai due volti in cui l’australiano prova ad allungare subito sullo 0-3, dopo aver annullato tre palle break, e vede il suo avversario tentare il rientro. Dal 2-3, però, arriva una striscia di tre giochi consecutivi che permette al n. 117 di chiudere la pratica. Nel secondo l’equilibrio perdura fino al 2-3, quando il giovane talento spagnolo si fa strappare il servizio e va in cortocircuito, trovandosi costretto ad annullare anche un match point sul proprio turno di battuta, prima di arrendersi in 1h 20′.

La sconfitta di Martin Landaluce è un altro segno di un Masters 1000 che fatica a decollare, in attesa che cominci il torneo dei big e delle teste di serie. Lo spagnolo, per altro, incappa nella seconda sconfitta consecutiva, dopo quella contro Lorenzo Musetti all’esordio al Barcelona Open Banc Sabadell 2026, trovando un’altra controprestazione in seguito a quanto di buono fatto vedere sia al Miami Open che al Challenger di Monza.

ATP Madrid, tutti i risultati di giovedì 23 aprile

T. Atmane b. M. Kecmanovic 6-4 7-5

[WC] P. Carreno Busta b. M. Fucsovics 4-6 7-6⁵ 6-2

A. Blockx b. [LL] C. Garin 4-6 7-5 7-5

Y. Hanfmann b. M. Giron 6-4 6³-7 7-5

F. Marozsan b. E. Quinn 7-6⁵ 7-6⁶

J. Munar b. A. Shevchenko 6-4 6-1

M. Navone b. N. Borges 6-3 6-4

[Q] M. Damm b. A. Popyrin 7-6⁷ 6-4

[Q] A. D. Vallejo b. G. Dimitrov 6-4 6-4

S. Tsitsipas b. [LL] P. Kypson 3-6 7-6⁶ 7-6⁴

[Q] V. Gaubas b. S. Baez 7-5 6-1

J. M. Cerundolo b. D. Altmaier 6-4 6-4

C. U. Carabelli b. [WC] G. Monfils 6-3 6-4

A. Walton b. [WC] M. Landaluce 6-2 6-3

[Q] D. Merida Aguilar b. [LL] M. Trungelliti 6-4 1-6 7-6⁶

[Q] N. Budkov Kjaer b. R. Opelka 5-3 (ret.)