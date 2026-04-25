Alcaraz rinuncia a Roma e Parigi, Nadal: “I momenti difficili danno valore a ciò che stai facendo”

L’infortunio al polso destro ha costretto Carlos Alcaraz a dover rinunciare alla quasi totalità della stagione sul rosso. Dopo il KO nella finale di Montecarlo con Sinner, lo spagnolo ha saltato Barcellona (in cui ha disputato l’incontro contro Virtanen, con tanto di tutore, prima del ritiro) e Madrid. Infine, nella giornata di venerdì ecco anche il comunicato ufficiale dei forfait a Roma e Roland Garros.

Una notizia a dir poco impattante sul mondo del tennis, e che fa sì che Jannik Sinner si appresti ad essere il grande favorito sia in Italia sia Francia. Tale è stato il peso di questo annuncio, comunicato sui canali social dello spagnolo, che n’è conseguito un mare di reazioni illustri tra le varie componenti del mondo della racchetta.

Nadal sul forfait di Alcaraz: “Momenti che danno valore a tutto ciò che stai facendo”

Non si può non partire da Rafa Nadal, da colui da cui Alcaraz ha ereditato il proprio scettro nella guida del movimento iberico e non solo. Il maiorchino mette in evidenza come i momenti bui illuminano ulteriormente la grandezza delle proprie azioni: “Forza, Carlos! Spero che tu abbia una ripresa il più rapida possibile. Questi momenti di difficoltà danno valore a tutto ciò che stai facendo. Tanta forza e un abbraccio forte!”.

Sul tema si è espresso anche Arthur Fils, che ha potuto beneficiare del ritiro di Alcaraz da Barcellona per trionfare in Cataogna, che dopo il dispendioso esordio madrileno con il peruviano Buse (successo in rimonta 6-7 7-6 7-5) ha appreso la notizia per poi commentare: “È una brutta notizia. È un ragazzo fantastico, un grande amico. Non lo sapevo, è molto triste. Penso che a tutti mancherà un grande campione. Stava difendendo il suo titolo ed è uno dei migliori giocatori nella storia del tennis. Quindi è una brutta notizia, è triste, ma tornerà, e quando lo farà, vincerà molti altri titoli”.

Come poi dimenticare le bellissime parole di Sinner nella conferenza stampa post successo su Bonzi, qui trovate la versione integrale, dove ha rimarcato che il tennis ma forse ancora di più lui ha bisogno di Carlos Alcaraz.