Italiani in campo lunedì 27 aprile: Darderi e Cobolli per gli ottavi a Madrid. Quote e dove vederli

Continua il grande tennis al Mutua Madrid Masters. Dopo il biglietto staccato da Jannik Sinner e Lorenzo Musetti per gli ottavi di finale, lunedì 27 aprile toccherà a Luciano Darderi e Flavio Cobolli provare a fare altrettanto. Anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori saranno impegnati in giornata per il loro esordio nel tabellone di doppio. I match degli azzurri saranno visibili in tv sui canali Sky, mentre in streaming si potranno godere su NOW.

ATP Madrid: Darderi affronta Cerundolo

Dopo la vittoria al debutto su Juan Manuel Cerundolo, Luciano Darderi ora dovrà vedersela con Francisco Cerundolo, fratello del primo avversario sfidato. Non prima delle ore 15, sul campo 4, l’azzurro e l’argentino scenderanno in campo per dare vita al loro sesto testa a testa. Per ora è Cerundolo a essere avanti nei precedenti, con un 3-2 che comprende scontri giocati solamente su terra battuta, l’ultimo dei quali nella finale di Buenos Aires andata in scena a febbraio.

Luli proverà a conquistare per la prima volta in quasi due mesi due successi consecutivi – che non arrivano dal titolo di Santiago – e anche la prima qualificazione in carriera per un ottavo 1000. Non partirà però favorito contro l’argentino. I due si contenderanno un posto per il turno dei migliori sedici in cui sfiderebbero uno tra Alexander Blockx o Felix Auger-Aliassime. Su GoldBet una vittoria del semifinalista uscente è data a 1.45, mentre un’affermazione di Darderi varrà 2.70 la posta giocata.

ATP Madrid: Cobolli sfida Vallejo. Esordio per Bolelli/Vavassori

Nello Stadium 3, verso le ore 18, Flavio Cobolli si misurerà con Adolfo Daniel Vallejo. Tra l’azzurro e il qualificato paraguaiano, fiducioso verso questa sfida, sarà il primo confronto diretto. Per il sudamericano sarà anche il primo incrocio contro un tennista dentro la top 20. Il romano arriva invece da un successo in rimonta su Camilo Ugo Carabelli. Nonostante un po’ di fatica dovuta alla finale raggiunta a Monaco di Baviera pochi giorni fa, e qualche lamentela per i campi madrileni, sarà lui a partire con i favori del pronostico. Se la quota di Vallejo, su bet365, sta a 2.50, quella di Cobolli è stata fissata a 1.53. Chi si aggiudicherà questo scontro se la vedrà agli ottavi con Felix Auger-Aliassime o Alexander Blockx.

Infine, anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori calcheranno il rettangolo da gioco. La coppia azzurra, tornata a competere insieme dopo la scomparsa del padre di Simone – il tennista emiliano si è fermato per qualche settimana, mentre Wave ha raggiunto la finale in doppio a Barcellona con Pierre-Hugues Herbert e i quarti nel Challenger di Roma in singolare -, debutterà contro l’argentino Guido Andreozzi e il francese Manuel Guinard, mai sfidati prima. Questa partita verrà disputata sul campo 6 verso le ore 12:30. Il vincente di questo incrocio affronterà agli ottavi Luciano Darderi e Stefanos Tsitsipas. Su Sisal una vittoria azzurra è data a 1.75, mentre Andreozzi e Guinard rincorrono a 2.00.

Italiani in campo lunedì 27 aprile