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WTA Ranking: Kostyuk balza al n.15, Andreeva sale al n. 7. Paolini recupera una posizione

Guadagnano posizioni anche le due semifinaliste a Madrid, Haley Baptiste e Anastasia Potapova: Jasmine Paolini risale, ma nel ranking WTA live è fuori dalla top10

Di Claudio Gilardelli
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Marta Kostyuk - Stoccarda 2024 (foto X @wta)

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Magnifica Marta Kostyuk. Il trionfo al WTA 1000 Mutua Madrid Open non rappresenta soltanto la vittoria più importante della sua carriera, ma arriva anche a distanza di appena un paio di settimane dal successo nel torneo WTA 250 Open Capfinances Rouen Métropole. Una striscia vincente di undici match che la riporta con forza tra le prime venti del mondo. Per la tennista ucraina, infatti, oggi sono otto posti in più, un balzo in avanti che la proietta direttamente al n.15. Kostyuk era già entrata in top 20 in passato, fermandosi al n.16 nel maggio del 2024, anche in quel caso, dopo una striscia di risultati sorprendenti: i quarti agli Australian Open, la semifinale a Indian Wells e le finali nei WTA 500 di San Diego e Stoccarda.

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Ranking WTA, Paolini risale di una posizione, ma …Ranking WTA, i movimenti in top 10 e le tenniste in difficoltàLA CLASSIFICA WTA AGGIORNATALA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANENEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESALA RACE ALLE WTA FINALS

Ora resta da capire se questo exploit rappresenti una definitiva consacrazione, con la possibilità di ritagliarsi un ruolo stabile ai vertici, oppure se si tratti di un picco di forma destinato a ridimensionarsi per tornare ai livelli ai quali eravamo abituati a vederla. Sicuramente, di questo gran momento di forma di Kostyuk, ne ha fatto le spese Mirra Andreeva, sconfitta in finale a Madrid. La giovane russa non ha nascosto la propria delusione, ma in termini di classifica il risultato resta comunque positivo: guadagna una posizione e sale al n.7.

Ranking WTA, Paolini risale di una posizione, ma …

In top10, ci sono altri movimenti in salita che però sono legati a chi non è riuscita a confermare i risultati dello scorso anno. Come ad esempio Elina Svitolina, semifinalista, che perde tre posizioni e scivola al n.10, favorendo il ritorno di Victoria Mboko al n.9 e di Jasmine Paolini al n.8.

Per Paolini, però, si tratta di un fuoco di paglia perché nella classifica live, nella quale hanno già decurtato i 1000 punti della vittoria a Roma di un anno fa, è scivolata al n.13, con poche possibilità di rientrare in top10. Il distacco dal n.10 virtuale occupato da Svitolina è infatti di 592 punti e anche in caso di eliminazione precoce dell’ucraina a Roma, Paolini dovrebbe quantomeno spingersi fino alla finale (650 punti) per sorpassarla.

Ranking WTA, i movimenti in top 10 e le tenniste in difficoltà

Tornando agli altri movimenti in top10, Coco Gauff, finalista a Madrid nel 2025, viene superata al n.3 da una non brillante Iga Swiatek. A proposito di mancate riconferme, Aryna Sabalenka, campionessa uscente in Spagna, lascia per strada ben 785 punti che, sommati ai 55 conquistati da Elena Rybakina, riducono il distacco tra le due a 840 punti. Tra le prime 50 meritano una menzione i progressi delle semifinaliste di Madrid, Haley Baptiste (+7, n.25), capace di battere Paolini, Bencic e soprattutto Sabalenka, e Anastasia Potapova (+18, n.38), che dopo un periodo difficile rientra tra le migliori cinquanta al mondo.

In grosse difficoltà, invece, Emma Navarro (-7, n.35), che un anno fa era n.9, Magdalena Frech (-7, n.45) e Maria Sakkari (-10, n.47). Fuori dalla top 50 si segnalano i progressi di Caty Mcnally (+13, n.63) e Solana Sierra (+16, n.72), entrambe agli ottavi a Madrid, e quelli di due ex finaliste degli Internazionali d’Italia, Anhelina Kalinina (+17, n.93) e Karolina Pliskova (+67, n.130). Netto passo indietro, invece, per Donna Vekic, che perde 23 posizioni e scivola al n.89.

LA CLASSIFICA WTA AGGIORNATA

Classifica WTAVariazioneGiocatriceTorneiPunti
10Aryna Sabalenka1910110
20Elena Rybakina238555
3+1Iga Swiatek196948
4-1Coco Gauff196749
50Jessica Pegula216136
60Amanda Anisimova205985
7+1Mirra Andreeva214181
8+1Jasmine Paolini203722
9+1Victoria Mboko213531
10-3Elina Svitolina153530
110Karolina Muchova183318
120Belinda Bencic193090
130Linda Noskova232999
140Ekaterina Alexandrova262669
15+8Marta Kostyuk192507
16-1Naomi Osaka202341
17-1Iva Jovic212235
180Clara Tauson232030
19-2Madison Keys191946
20-1Diana Shnaider251946
21-1Liudmila Samsonova241895
22-1Elise Mertens211858
23+2Leylah Fernandez281851
24-2Anna Kalinskaya221758
25+7Hailey Baptiste261747
26-2Marie Bouzkova241651
27-1Sorana Cirstea251595
28+5Jaqueline Cristian271437
29+5Ann Li281435
30-3Emma Raducanu231430
31-1Cristina Bucsa261406
32+4Qinwen Zheng141405
33-2Xinyu Wang271401
34-5Maya Joint261380
35-7Emma Navarro251377
36+4Jelena Ostapenko211369
37-2Sara Bejlek201360
38+18Anastasia Potapova211355
39+3Katerina Siniakova221342
40-1Janice Tjen291317
410Elisabetta Cocciaretto261290
42+2Alexandra Eala291285
43+3Lois Boisson161268
44+1Marketa Vondrousova141263
45-7Magdalena Frech241263
46+1Laura Siegemund191250
47-10Maria Sakkari241238
48+3Tereza Valentova181231
49-6Peyton Stearns211211
50-2Mccartney Kessler251204

LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE

Lisa Pigato, grazie alla finale raggiunta all’ITF di Chiasso, guadagna otto posizioni e sale al n.141 del ranking, superando Lucrezia Stefanini (-11, n.154) e diventando così la nuova n.3 d’Italia dietro a Jasmine Paolini (n.8) ed Elisabetta Cocciaretto (n.41). Segnali positivi anche per Tyra Grant (+28, n.234), al secondo turno a Madrid, Samira De Stefano (+54, n.257), vittoriosa nell’ITF di Santa Margherita di Pula e in semifinale a Chiasso, e Diletta Cherubini (+33, n.357). Arretrano Nuria Brancaccio (-18, n.171) e Lucia Bronzetti (-7, n.173), ormai distante dal best ranking di n.46.

Classifica WTAVariazioneGiocatriceTorneiPunti
8+1Jasmine Paolini203722
410Elisabetta Cocciaretto261290
141+8Lisa Pigato25547
154-11Lucrezia Stefanini27495
171-18Nuria Brancaccio28463
173-7Lucia Bronzetti32459
234+28Tyra Caterina Grant18305
253-2Jessica Pieri27273
257+54Samira De Stefano29269
265-1Jennifer Ruggeri23260
274-4Dalila Spiteri26252
278-4Camilla Rosatello23248
280-8Silvia Ambrosio21246
322+8Giorgia Pedone24201
355+3Francesca Pace15177
357+33Diletta Cherubini28175
376-15Tatiana Pieri21165
379-17Miriana Tona20163
388+5Aurora Zantedeschi23157
399-1Martina Colmegna19151

NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA

Non ci sono movimenti nel ranking riservato alle giocatrici nate dopo il 1° gennaio 2006. Le prime tre posizioni, occupate da Mirra Andreeva, Victoria Mboko e Iva Jovic sembrano, per il momento, inattaccabili.

PosizioneVariazioneGiocatriceAnnoClassifica WTA
10Mirra Andreeva20077
20Victoria Mboko20069
30Iva Jovic200717
40Maya Joint200634
50Sara Bejlek200637
60Tereza Valentova200748
70Lilli Tagger200892
80Nikola Bartunkova200694
90Alina Korneeva2007122
100Emerson Jones2008129

LA RACE ALLE WTA FINALS

I progressi più significativi riguardano le protagoniste del torneo di Madrid. Mirra Andreeva guadagna due posizioni e sale al n.4, Marta Kostyuk, con un balzo di 13 posizioni, entra in top10 al n.9 mentre fanno il loro ingresso tra le prime venti Hailey Baptiste (+10, n.16) e Anastasia Potapova (+15, n.17). Tra le italiane, Elisabetta Cocciaretto (n.25) cede quattro posti mentre Jasmine Paolini (+2, n.33) resta ancora ai margini dalla top30.

PosizioneVariazioneGiocatriceTorneiPunti
10Elena Rybakina84103
20Aryna Sabalenka74015
30Jessica Pegula82970
4+2Mirra Andreeva102713
5-1Elina Svitolina82460
6-1Karolina Muchova82270
70Victoria Mboko91937
80Coco Gauff81923
9+13Marta Kostyuk81715
10-1Belinda Bencic81307
110Iga Swiatek81193
120Iva Jovic101176
13-3Amanda Anisimova71130
140Linda Noskova81043
15-2Sorana Cirstea121035
16+10Hailey Baptiste101018
17+15Anastasia Potapova101002
18-3Jelena Ostapenko11891
190Elise Mertens8830
20-3Alexandra Eala11807
25-4Elisabetta Cocciaretto10728
33+2Jasmine Paolini8563
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