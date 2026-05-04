WTA Ranking: Kostyuk balza al n.15, Andreeva sale al n. 7. Paolini recupera una posizione

Magnifica Marta Kostyuk. Il trionfo al WTA 1000 Mutua Madrid Open non rappresenta soltanto la vittoria più importante della sua carriera, ma arriva anche a distanza di appena un paio di settimane dal successo nel torneo WTA 250 Open Capfinances Rouen Métropole. Una striscia vincente di undici match che la riporta con forza tra le prime venti del mondo. Per la tennista ucraina, infatti, oggi sono otto posti in più, un balzo in avanti che la proietta direttamente al n.15. Kostyuk era già entrata in top 20 in passato, fermandosi al n.16 nel maggio del 2024, anche in quel caso, dopo una striscia di risultati sorprendenti: i quarti agli Australian Open, la semifinale a Indian Wells e le finali nei WTA 500 di San Diego e Stoccarda.
Ora resta da capire se questo exploit rappresenti una definitiva consacrazione, con la possibilità di ritagliarsi un ruolo stabile ai vertici, oppure se si tratti di un picco di forma destinato a ridimensionarsi per tornare ai livelli ai quali eravamo abituati a vederla. Sicuramente, di questo gran momento di forma di Kostyuk, ne ha fatto le spese Mirra Andreeva, sconfitta in finale a Madrid. La giovane russa non ha nascosto la propria delusione, ma in termini di classifica il risultato resta comunque positivo: guadagna una posizione e sale al n.7.
Ranking WTA, Paolini risale di una posizione, ma …
In top10, ci sono altri movimenti in salita che però sono legati a chi non è riuscita a confermare i risultati dello scorso anno. Come ad esempio Elina Svitolina, semifinalista, che perde tre posizioni e scivola al n.10, favorendo il ritorno di Victoria Mboko al n.9 e di Jasmine Paolini al n.8.
Per Paolini, però, si tratta di un fuoco di paglia perché nella classifica live, nella quale hanno già decurtato i 1000 punti della vittoria a Roma di un anno fa, è scivolata al n.13, con poche possibilità di rientrare in top10. Il distacco dal n.10 virtuale occupato da Svitolina è infatti di 592 punti e anche in caso di eliminazione precoce dell’ucraina a Roma, Paolini dovrebbe quantomeno spingersi fino alla finale (650 punti) per sorpassarla.
Ranking WTA, i movimenti in top 10 e le tenniste in difficoltà
Tornando agli altri movimenti in top10, Coco Gauff, finalista a Madrid nel 2025, viene superata al n.3 da una non brillante Iga Swiatek. A proposito di mancate riconferme, Aryna Sabalenka, campionessa uscente in Spagna, lascia per strada ben 785 punti che, sommati ai 55 conquistati da Elena Rybakina, riducono il distacco tra le due a 840 punti. Tra le prime 50 meritano una menzione i progressi delle semifinaliste di Madrid, Haley Baptiste (+7, n.25), capace di battere Paolini, Bencic e soprattutto Sabalenka, e Anastasia Potapova (+18, n.38), che dopo un periodo difficile rientra tra le migliori cinquanta al mondo.
In grosse difficoltà, invece, Emma Navarro (-7, n.35), che un anno fa era n.9, Magdalena Frech (-7, n.45) e Maria Sakkari (-10, n.47). Fuori dalla top 50 si segnalano i progressi di Caty Mcnally (+13, n.63) e Solana Sierra (+16, n.72), entrambe agli ottavi a Madrid, e quelli di due ex finaliste degli Internazionali d’Italia, Anhelina Kalinina (+17, n.93) e Karolina Pliskova (+67, n.130). Netto passo indietro, invece, per Donna Vekic, che perde 23 posizioni e scivola al n.89.
LA CLASSIFICA WTA AGGIORNATA
|Classifica WTA
|Variazione
|Giocatrice
|Tornei
|Punti
|1
|0
|Aryna Sabalenka
|19
|10110
|2
|0
|Elena Rybakina
|23
|8555
|3
|+1
|Iga Swiatek
|19
|6948
|4
|-1
|Coco Gauff
|19
|6749
|5
|0
|Jessica Pegula
|21
|6136
|6
|0
|Amanda Anisimova
|20
|5985
|7
|+1
|Mirra Andreeva
|21
|4181
|8
|+1
|Jasmine Paolini
|20
|3722
|9
|+1
|Victoria Mboko
|21
|3531
|10
|-3
|Elina Svitolina
|15
|3530
|11
|0
|Karolina Muchova
|18
|3318
|12
|0
|Belinda Bencic
|19
|3090
|13
|0
|Linda Noskova
|23
|2999
|14
|0
|Ekaterina Alexandrova
|26
|2669
|15
|+8
|Marta Kostyuk
|19
|2507
|16
|-1
|Naomi Osaka
|20
|2341
|17
|-1
|Iva Jovic
|21
|2235
|18
|0
|Clara Tauson
|23
|2030
|19
|-2
|Madison Keys
|19
|1946
|20
|-1
|Diana Shnaider
|25
|1946
|21
|-1
|Liudmila Samsonova
|24
|1895
|22
|-1
|Elise Mertens
|21
|1858
|23
|+2
|Leylah Fernandez
|28
|1851
|24
|-2
|Anna Kalinskaya
|22
|1758
|25
|+7
|Hailey Baptiste
|26
|1747
|26
|-2
|Marie Bouzkova
|24
|1651
|27
|-1
|Sorana Cirstea
|25
|1595
|28
|+5
|Jaqueline Cristian
|27
|1437
|29
|+5
|Ann Li
|28
|1435
|30
|-3
|Emma Raducanu
|23
|1430
|31
|-1
|Cristina Bucsa
|26
|1406
|32
|+4
|Qinwen Zheng
|14
|1405
|33
|-2
|Xinyu Wang
|27
|1401
|34
|-5
|Maya Joint
|26
|1380
|35
|-7
|Emma Navarro
|25
|1377
|36
|+4
|Jelena Ostapenko
|21
|1369
|37
|-2
|Sara Bejlek
|20
|1360
|38
|+18
|Anastasia Potapova
|21
|1355
|39
|+3
|Katerina Siniakova
|22
|1342
|40
|-1
|Janice Tjen
|29
|1317
|41
|0
|Elisabetta Cocciaretto
|26
|1290
|42
|+2
|Alexandra Eala
|29
|1285
|43
|+3
|Lois Boisson
|16
|1268
|44
|+1
|Marketa Vondrousova
|14
|1263
|45
|-7
|Magdalena Frech
|24
|1263
|46
|+1
|Laura Siegemund
|19
|1250
|47
|-10
|Maria Sakkari
|24
|1238
|48
|+3
|Tereza Valentova
|18
|1231
|49
|-6
|Peyton Stearns
|21
|1211
|50
|-2
|Mccartney Kessler
|25
|1204
LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE
Lisa Pigato, grazie alla finale raggiunta all’ITF di Chiasso, guadagna otto posizioni e sale al n.141 del ranking, superando Lucrezia Stefanini (-11, n.154) e diventando così la nuova n.3 d’Italia dietro a Jasmine Paolini (n.8) ed Elisabetta Cocciaretto (n.41). Segnali positivi anche per Tyra Grant (+28, n.234), al secondo turno a Madrid, Samira De Stefano (+54, n.257), vittoriosa nell’ITF di Santa Margherita di Pula e in semifinale a Chiasso, e Diletta Cherubini (+33, n.357). Arretrano Nuria Brancaccio (-18, n.171) e Lucia Bronzetti (-7, n.173), ormai distante dal best ranking di n.46.
|Classifica WTA
|Variazione
|Giocatrice
|Tornei
|Punti
|8
|+1
|Jasmine Paolini
|20
|3722
|41
|0
|Elisabetta Cocciaretto
|26
|1290
|141
|+8
|Lisa Pigato
|25
|547
|154
|-11
|Lucrezia Stefanini
|27
|495
|171
|-18
|Nuria Brancaccio
|28
|463
|173
|-7
|Lucia Bronzetti
|32
|459
|234
|+28
|Tyra Caterina Grant
|18
|305
|253
|-2
|Jessica Pieri
|27
|273
|257
|+54
|Samira De Stefano
|29
|269
|265
|-1
|Jennifer Ruggeri
|23
|260
|274
|-4
|Dalila Spiteri
|26
|252
|278
|-4
|Camilla Rosatello
|23
|248
|280
|-8
|Silvia Ambrosio
|21
|246
|322
|+8
|Giorgia Pedone
|24
|201
|355
|+3
|Francesca Pace
|15
|177
|357
|+33
|Diletta Cherubini
|28
|175
|376
|-15
|Tatiana Pieri
|21
|165
|379
|-17
|Miriana Tona
|20
|163
|388
|+5
|Aurora Zantedeschi
|23
|157
|399
|-1
|Martina Colmegna
|19
|151
NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA
Non ci sono movimenti nel ranking riservato alle giocatrici nate dopo il 1° gennaio 2006. Le prime tre posizioni, occupate da Mirra Andreeva, Victoria Mboko e Iva Jovic sembrano, per il momento, inattaccabili.
|Posizione
|Variazione
|Giocatrice
|Anno
|Classifica WTA
|1
|0
|Mirra Andreeva
|2007
|7
|2
|0
|Victoria Mboko
|2006
|9
|3
|0
|Iva Jovic
|2007
|17
|4
|0
|Maya Joint
|2006
|34
|5
|0
|Sara Bejlek
|2006
|37
|6
|0
|Tereza Valentova
|2007
|48
|7
|0
|Lilli Tagger
|2008
|92
|8
|0
|Nikola Bartunkova
|2006
|94
|9
|0
|Alina Korneeva
|2007
|122
|10
|0
|Emerson Jones
|2008
|129
LA RACE ALLE WTA FINALS
I progressi più significativi riguardano le protagoniste del torneo di Madrid. Mirra Andreeva guadagna due posizioni e sale al n.4, Marta Kostyuk, con un balzo di 13 posizioni, entra in top10 al n.9 mentre fanno il loro ingresso tra le prime venti Hailey Baptiste (+10, n.16) e Anastasia Potapova (+15, n.17). Tra le italiane, Elisabetta Cocciaretto (n.25) cede quattro posti mentre Jasmine Paolini (+2, n.33) resta ancora ai margini dalla top30.
|Posizione
|Variazione
|Giocatrice
|Tornei
|Punti
|1
|0
|Elena Rybakina
|8
|4103
|2
|0
|Aryna Sabalenka
|7
|4015
|3
|0
|Jessica Pegula
|8
|2970
|4
|+2
|Mirra Andreeva
|10
|2713
|5
|-1
|Elina Svitolina
|8
|2460
|6
|-1
|Karolina Muchova
|8
|2270
|7
|0
|Victoria Mboko
|9
|1937
|8
|0
|Coco Gauff
|8
|1923
|9
|+13
|Marta Kostyuk
|8
|1715
|10
|-1
|Belinda Bencic
|8
|1307
|11
|0
|Iga Swiatek
|8
|1193
|12
|0
|Iva Jovic
|10
|1176
|13
|-3
|Amanda Anisimova
|7
|1130
|14
|0
|Linda Noskova
|8
|1043
|15
|-2
|Sorana Cirstea
|12
|1035
|16
|+10
|Hailey Baptiste
|10
|1018
|17
|+15
|Anastasia Potapova
|10
|1002
|18
|-3
|Jelena Ostapenko
|11
|891
|19
|0
|Elise Mertens
|8
|830
|20
|-3
|Alexandra Eala
|11
|807
|25
|-4
|Elisabetta Cocciaretto
|10
|728
|33
|+2
|Jasmine Paolini
|8
|563