WTA Ranking: Kostyuk balza al n.15, Andreeva sale al n. 7. Paolini recupera una posizione

Magnifica Marta Kostyuk. Il trionfo al WTA 1000 Mutua Madrid Open non rappresenta soltanto la vittoria più importante della sua carriera, ma arriva anche a distanza di appena un paio di settimane dal successo nel torneo WTA 250 Open Capfinances Rouen Métropole. Una striscia vincente di undici match che la riporta con forza tra le prime venti del mondo. Per la tennista ucraina, infatti, oggi sono otto posti in più, un balzo in avanti che la proietta direttamente al n.15. Kostyuk era già entrata in top 20 in passato, fermandosi al n.16 nel maggio del 2024, anche in quel caso, dopo una striscia di risultati sorprendenti: i quarti agli Australian Open, la semifinale a Indian Wells e le finali nei WTA 500 di San Diego e Stoccarda.

Ora resta da capire se questo exploit rappresenti una definitiva consacrazione, con la possibilità di ritagliarsi un ruolo stabile ai vertici, oppure se si tratti di un picco di forma destinato a ridimensionarsi per tornare ai livelli ai quali eravamo abituati a vederla. Sicuramente, di questo gran momento di forma di Kostyuk, ne ha fatto le spese Mirra Andreeva, sconfitta in finale a Madrid. La giovane russa non ha nascosto la propria delusione, ma in termini di classifica il risultato resta comunque positivo: guadagna una posizione e sale al n.7.

Ranking WTA, Paolini risale di una posizione, ma …

In top10, ci sono altri movimenti in salita che però sono legati a chi non è riuscita a confermare i risultati dello scorso anno. Come ad esempio Elina Svitolina, semifinalista, che perde tre posizioni e scivola al n.10, favorendo il ritorno di Victoria Mboko al n.9 e di Jasmine Paolini al n.8.

Per Paolini, però, si tratta di un fuoco di paglia perché nella classifica live, nella quale hanno già decurtato i 1000 punti della vittoria a Roma di un anno fa, è scivolata al n.13, con poche possibilità di rientrare in top10. Il distacco dal n.10 virtuale occupato da Svitolina è infatti di 592 punti e anche in caso di eliminazione precoce dell’ucraina a Roma, Paolini dovrebbe quantomeno spingersi fino alla finale (650 punti) per sorpassarla.

Ranking WTA, i movimenti in top 10 e le tenniste in difficoltà

Tornando agli altri movimenti in top10, Coco Gauff, finalista a Madrid nel 2025, viene superata al n.3 da una non brillante Iga Swiatek. A proposito di mancate riconferme, Aryna Sabalenka, campionessa uscente in Spagna, lascia per strada ben 785 punti che, sommati ai 55 conquistati da Elena Rybakina, riducono il distacco tra le due a 840 punti. Tra le prime 50 meritano una menzione i progressi delle semifinaliste di Madrid, Haley Baptiste (+7, n.25), capace di battere Paolini, Bencic e soprattutto Sabalenka, e Anastasia Potapova (+18, n.38), che dopo un periodo difficile rientra tra le migliori cinquanta al mondo.

In grosse difficoltà, invece, Emma Navarro (-7, n.35), che un anno fa era n.9, Magdalena Frech (-7, n.45) e Maria Sakkari (-10, n.47). Fuori dalla top 50 si segnalano i progressi di Caty Mcnally (+13, n.63) e Solana Sierra (+16, n.72), entrambe agli ottavi a Madrid, e quelli di due ex finaliste degli Internazionali d’Italia, Anhelina Kalinina (+17, n.93) e Karolina Pliskova (+67, n.130). Netto passo indietro, invece, per Donna Vekic, che perde 23 posizioni e scivola al n.89.

LA CLASSIFICA WTA AGGIORNATA

Classifica WTA Variazione Giocatrice Tornei Punti 1 0 Aryna Sabalenka 19 10110 2 0 Elena Rybakina 23 8555 3 +1 Iga Swiatek 19 6948 4 -1 Coco Gauff 19 6749 5 0 Jessica Pegula 21 6136 6 0 Amanda Anisimova 20 5985 7 +1 Mirra Andreeva 21 4181 8 +1 Jasmine Paolini 20 3722 9 +1 Victoria Mboko 21 3531 10 -3 Elina Svitolina 15 3530 11 0 Karolina Muchova 18 3318 12 0 Belinda Bencic 19 3090 13 0 Linda Noskova 23 2999 14 0 Ekaterina Alexandrova 26 2669 15 +8 Marta Kostyuk 19 2507 16 -1 Naomi Osaka 20 2341 17 -1 Iva Jovic 21 2235 18 0 Clara Tauson 23 2030 19 -2 Madison Keys 19 1946 20 -1 Diana Shnaider 25 1946 21 -1 Liudmila Samsonova 24 1895 22 -1 Elise Mertens 21 1858 23 +2 Leylah Fernandez 28 1851 24 -2 Anna Kalinskaya 22 1758 25 +7 Hailey Baptiste 26 1747 26 -2 Marie Bouzkova 24 1651 27 -1 Sorana Cirstea 25 1595 28 +5 Jaqueline Cristian 27 1437 29 +5 Ann Li 28 1435 30 -3 Emma Raducanu 23 1430 31 -1 Cristina Bucsa 26 1406 32 +4 Qinwen Zheng 14 1405 33 -2 Xinyu Wang 27 1401 34 -5 Maya Joint 26 1380 35 -7 Emma Navarro 25 1377 36 +4 Jelena Ostapenko 21 1369 37 -2 Sara Bejlek 20 1360 38 +18 Anastasia Potapova 21 1355 39 +3 Katerina Siniakova 22 1342 40 -1 Janice Tjen 29 1317 41 0 Elisabetta Cocciaretto 26 1290 42 +2 Alexandra Eala 29 1285 43 +3 Lois Boisson 16 1268 44 +1 Marketa Vondrousova 14 1263 45 -7 Magdalena Frech 24 1263 46 +1 Laura Siegemund 19 1250 47 -10 Maria Sakkari 24 1238 48 +3 Tereza Valentova 18 1231 49 -6 Peyton Stearns 21 1211 50 -2 Mccartney Kessler 25 1204

LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE

Lisa Pigato, grazie alla finale raggiunta all’ITF di Chiasso, guadagna otto posizioni e sale al n.141 del ranking, superando Lucrezia Stefanini (-11, n.154) e diventando così la nuova n.3 d’Italia dietro a Jasmine Paolini (n.8) ed Elisabetta Cocciaretto (n.41). Segnali positivi anche per Tyra Grant (+28, n.234), al secondo turno a Madrid, Samira De Stefano (+54, n.257), vittoriosa nell’ITF di Santa Margherita di Pula e in semifinale a Chiasso, e Diletta Cherubini (+33, n.357). Arretrano Nuria Brancaccio (-18, n.171) e Lucia Bronzetti (-7, n.173), ormai distante dal best ranking di n.46.

Classifica WTA Variazione Giocatrice Tornei Punti 8 +1 Jasmine Paolini 20 3722 41 0 Elisabetta Cocciaretto 26 1290 141 +8 Lisa Pigato 25 547 154 -11 Lucrezia Stefanini 27 495 171 -18 Nuria Brancaccio 28 463 173 -7 Lucia Bronzetti 32 459 234 +28 Tyra Caterina Grant 18 305 253 -2 Jessica Pieri 27 273 257 +54 Samira De Stefano 29 269 265 -1 Jennifer Ruggeri 23 260 274 -4 Dalila Spiteri 26 252 278 -4 Camilla Rosatello 23 248 280 -8 Silvia Ambrosio 21 246 322 +8 Giorgia Pedone 24 201 355 +3 Francesca Pace 15 177 357 +33 Diletta Cherubini 28 175 376 -15 Tatiana Pieri 21 165 379 -17 Miriana Tona 20 163 388 +5 Aurora Zantedeschi 23 157 399 -1 Martina Colmegna 19 151

NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA

Non ci sono movimenti nel ranking riservato alle giocatrici nate dopo il 1° gennaio 2006. Le prime tre posizioni, occupate da Mirra Andreeva, Victoria Mboko e Iva Jovic sembrano, per il momento, inattaccabili.

Posizione Variazione Giocatrice Anno Classifica WTA 1 0 Mirra Andreeva 2007 7 2 0 Victoria Mboko 2006 9 3 0 Iva Jovic 2007 17 4 0 Maya Joint 2006 34 5 0 Sara Bejlek 2006 37 6 0 Tereza Valentova 2007 48 7 0 Lilli Tagger 2008 92 8 0 Nikola Bartunkova 2006 94 9 0 Alina Korneeva 2007 122 10 0 Emerson Jones 2008 129

LA RACE ALLE WTA FINALS

I progressi più significativi riguardano le protagoniste del torneo di Madrid. Mirra Andreeva guadagna due posizioni e sale al n.4, Marta Kostyuk, con un balzo di 13 posizioni, entra in top10 al n.9 mentre fanno il loro ingresso tra le prime venti Hailey Baptiste (+10, n.16) e Anastasia Potapova (+15, n.17). Tra le italiane, Elisabetta Cocciaretto (n.25) cede quattro posti mentre Jasmine Paolini (+2, n.33) resta ancora ai margini dalla top30.