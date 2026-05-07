ATP Roma, Bellucci: “Fare questo lavoro sin da giovani non porta serenità”

Da Roma, il nostro inviato

Inizia come meglio non potrebbe la campagna romana di Mattia Bellucci. Il 24enne lombardo, al primo turno degli Internazionali BNL d’Italia, ha regolato con un doppio 6-4 l’argentino Roman Andres Burruchaga. Con questo successo il numero 80 del mondo ha ottenuto la prima vittoria al Foro Italico. Dopo l’affermazione, Bellucci è intervenuto in zona mista per rispondere alle domande dei giornalisti.

Bellucci: “In passato cercavo di avere troppo controllo”

Inizialmente, Mattia ha riflettuto sulla sua situazione attuale, che ha comparato con alcuni momenti vissuti in passato. “Ricordo quando vinsi i miei primi Challenger, poi c’era stato un momento di flessione in cui sono entrate nella mia testa le aspettative”, ha ammesso il mancino azzurro. “In quel periodo volevo avere un po’ troppo controllo, avevo il desiderio di non sbagliare. Se dicessi che adesso sono sereno esagererei. Fare questo lavoro sin da quando si è giovani non porta molta serenità, soprattutto perché ognuno ha il desiderio di migliorarsi. Però sono molto disposto a cercare di migliorarmi”.

Nello specifico, “da Acapulco in poi sento di aver fatto molti progressi. Anche soltanto essere riuscito a non aver fatto tre/quattro primi turni di fila è un grande passo avanti per me. La settimana scorsa ho giocato un bel match con Sonego. Oggi un’altra bella prova. Spero di trovare più continuità di rendimento e di riuscire a sfruttare al meglio i picchi quando arrivano”.

Bellucci: “Le condizioni di gioco non sono lente, ci gioco bene”

A differenza di quanto sperimentato nelle scorse edizioni, Bellucci si è trovato bene con le condizioni di gioco nel suo match inaugurale. “Le condizioni di gioco sono belle, si riesce a giocare bene. Unica cosa, il dietro del campo è bianco e nei primi game rifletteva un po’. Specialmente quando l’avversario alzava un po’ di più la palla andavo un po’ in difficoltà. Ma questo è stato a causa anche del fatto che all’inizio non c’era così tanta gente nella parte dietro del campo. Comunque, le condizioni non erano lente e questo mi ha aiutato un po’. Così come il servizio”.

Bellucci: “Oggi, dopo un po’ di tempo, ho provato i brividi quando ho vinto”

Come detto, Mattia ha strappato la prima affermazione al Foro Italico. Un risultato che gli ha regalato molte emozioni a seguito dell’ultimo punto. “Giocare, mangiare e girare per Roma è sempre estremamente piacevole. Oggi, dopo un po’ di tempo, ho provato i brividi quando ho vinto la partita. Mi era capitato a Wimbledon quando mi ero qualificato. Oggi penso che mi sia successo di nuovo per com’è arrivata la vittoria”.

Ora, si guarda avanti. Al prossimo turno Bellucci affronterà Tomas Martin Etcheverry, tennista molto ostico su questa superficie, che in questi primi mesi dell’anno ha vinto il 500 di Rio de Janeiro e che ora al numero 12 nella Race. “Un altro argentino, ancora più solido, ancora più forte. È navigato e sulla terra ottiene sempre moltissimo. Viene da un periodo estremamente positivo. Per me sarà una grande prova. Cercherò di continuare a spingere”.