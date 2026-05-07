ATP Roma, due francesi per gli azzurri: Mpetshi Perricard raggiunge Musetti, per Cobolli c’è Atmane

Dopo la pioggia di mercoledì sera, il programma del Masters 1000 di Roma riprende con una scorpacciata di partite. Nella mattinata di giovedì 7 maggio proseguono gli appuntamenti con i primi turni degli Internazionali BNL d’Italia.

In attesa dell’esordio delle teste di serie, vanno componendosi gli accoppiamenti per i secondi turni. Sono noti i nomi degli avversari di Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, che affronteranno all’esordio rispettivamente Giovanni Mpetshi Perricard e Terence Atmane.

Novak Djokovic, fermo ai box da Indian Wells, tornerà alle competizioni contro Dino Prizmic. Il serbo si appresta a giocare il terzo torneo del 2026, dopo la finale dell’Australian Open e gli ottavi del Masters 1000 californiano.

Avanzano anche Nikoloz Basilashvili, Miomir Kecmanovic e Marin Cilic.

Mpetshi Perricard battezzerà l’esordio di Musetti a Roma, per Cobolli c’è Atmane

Il campo ci doveva una risposta circa il primo avversario di Lorenzo Musetti, semifinalista di Roma della scorsa edizione. Il numero 10 del mondo farà il suo esordio al Foro Italico contro Giovanni Mpetshi Perricard – 4-1 i precedenti per l’azzurro.

Il francese, 58 ATP, ha superato in tre set, con il punteggio di 7-6(6) 4-6 6-2, il qualificato britannico Jacob Fearnley, 123 del mondo.

Per i due avversari, le statistiche restituiscono prestazioni speculari al servizio. Come di consueto, Mpetshi Perricard si affida alla prima battuta. Sono 13 gli ace scagliati, tanti quanti i doppi falli di Fearnley. A parità di vincenti, 32, il transalpino commette 15 gratuiti in meno, 27 contro 42.

Nel primo set il più sotto pressione alla battuta è, a dispetto di ogni dato numerico, Mpetshi Perricard. Nel terzo gioco subisce per primo il break, dopo aver concesso due palle break già nel game inaugurale. Sul 4-2, Fearnley avrebbe l’opportunità di raddoppiare il vantaggio, ma, al termine di un gioco da 22 quindici e quattro palle break, Giovanni gli nega l’allungo. Il francese, così, si rimette in scia e riaggancia l’avversario sul 5-5. Il set procede verso il tiebreak, dove, dopo una sfida punto a punto, è il francese ad avere la meglio per 8 punti a 6.

Il secondo parziale sembra ricalcare l’andamento del primo. Mpetshi incassa un break di svantaggio nel sesto gioco, ma riesce a recuperare immediatamente. Stavolta, però, Fearnley non si lascia trarre in inganno e si evita il tiebreak, pareggiando i conti per 6-4.

Le fatiche dei match di qualificazione si fanno sentire per Jacob, il quale non può più opporre resistenza. Mpetshi Perricard inanella cinque giochi consecutivi e si prende il secondo turno a Roma.

A battezzare l’esordio di Flavio Cobolli nel torneo di casa sarà un altro francese: Terence Atmane, 51 del mondo, che ha sconfitto con il punteggio di 6-3 6-4 Zizou Bergs, 39 ATP.

I due si sono sfidati in due occasioni, spartendosi una vittoria a testa – Atmane si è imposto durante la sua cavalcata trionfale a Cincinnati nel 2025, mentre a Cobolli è andata la partita di Delray Beach di poche settimane fa.

Il francese ha sovvertito i pronostici con una prestazione caratterizzata dalla regolarità. Bergs prova a fare la partita nel bene e nel male, con 21 vincenti e 20 gratuiti, ma le soluzioni del francese, con le sue traiettorie mancine, hanno la meglio.

A Terence bastano due break, equamente distribuiti, per avanzare al prossimo turno degli Internazionali d’Italia.

Gli altri match: avanzano Basilashvili, Kecmanovic, Prizmic e Cilic

Negli altri match della mattinata, Nikoloz Basilashvili, 117 ATP, ferma Daniel Merida, 86 ATP, uno dei giocatori più in voga del momento. Nella sfida tra qualificati, il georgiano prevale con il punteggio di 6-4 2-6 6-3 e raggiunge Ben Shelton al secondo turno. L’esperienza del 34enne di Tbilisi, ex numero 16 del mondo, prevale sull’arrembaggio dello spagnolo, che doppia con i gratuiti i vincenti messi a segno – 30 contro 15. Le statistiche di Basilashvili sono la fotografia di un match condotto con determinazione e qualche imperfezione – a 44 vincenti somma 47 non forzati.

Miomir Kecmanovic si impone facilmente su Dalibor Svrcina, 116 ATP proveniente dalle qualificazioni. Un 6-2 6-3 perentorio, che racchiude una prova convincente per il serbo, che beneficia anche di 33 gratuiti del suo avversario. Il numero 70 del mondo sarà così l’avversario del debutto sulla terra di Roma di Andrey Rublev.

Prosegue il momento propizio per Dino Prizmic, che ha ritoccato al numero 79 il best ranking. Dopo il terzo turno di Madrid, il croato è dovuto comunque passare dalla lotteria delle qualificazioni e si è conquistato il secondo tabellone principale consecutivo di un Masters 1000. La vittoria in due set, con il punteggio di 6-4 6-3, su Marton Fucsovics, 57 ATP, certifica la crescita costante del classe 2005, che adesso se la vedrà con Novak Djokovic. Proprio contro il 24 volte campione Slam, Prizmic si era presentato al mondo, quando sulla Rod Laver Arena aveva tolto un set a Nole al primo turno dell’Australian Open 2024.

Vola al secondo turno degli Internazionali d’Italia anche un altro croato, ovvero Marin Cilic, vittorioso in due set, 7-5 6-4, su Marcos Giron, 77 del mondo.

Il 37enne nato a Medjugorje, che rimane ancorato alla top 50 – è numero 47 – si contenderà un posto al terzo turno con Valentin Vacherot.