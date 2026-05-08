WTA Roma: Rybakina sul velluto con Sakkari. Avanzano Pliskova e Siegemund

Vi abbiamo già raccontato qui quanto accaduto nella prima parte di questo day 4. Tra l’esordio travagliato di Swiatek e le vittorie di Osaka, Pegula ed Eala, è andata in archivio la prima tranche di incontri al Foro Italico. Ma cos’è successo qualche ora più tardi?

Baptiste non si ferma

La scorsa settimana, Aryna Sabalenka ha incassato una sconfitta più che inaspettata dalla statunitense Baptiste, fermata in terra iberica soltanto da Mirra Andreeva. Ma il suo cammino prosegue in Italia, dove ha ritrovato il successo – in rimonta – ai danni della qualificata svizzera Waltert. Un match tutt’altro che semplice per la 32esima testa di serie del seeding, partita in svantaggio di un set dopo essersi arresa al tiebreak per 11-9. Successivamente, la statunitense ha riportato l’ordine sul campo 2 del Foro, completando la remundada sull’avversaria proveniente dal tabellone cadetto. Per Hailey, al terzo turno, ci sarà Elina Svitolina, che ha posto fine alla straordinaria avventura dell’azzurra Basiletti.

Saluta Alexandrova. Rybakina stende Sakkari

Anche Tyra Grant, purtroppo, ha salutato gli Internazionali d’Italia, e assieme alle due gemme tricolore, anche la numero 14 del seeding, Ekaterina Alexandrova, sconfitta da Laura Siegemund sullo scoccare – o quasi – delle tre ore di gioco. La tedesca si è imposta per 6-4 6-7 6-1 sull’avversaria, guadagnando l’accesso al terzo round, dove affronterà Karolina Pliskova – uscita vincitrice dallo scontro con Jaqueline Cristian. Mentre le tenebre calavano sulla Capitale, è poi giunto il momento di Rybakina-Sakkari. Match che, magari, sino a qualche tempo fa, poteva preservare anche qualcosa di interessante, ma non oggi. La kazaka ha spedito a casa Sakkari in un’ora e 16 minuti, impartendo una rapida lezione tennistica alla greca, sconfitta con un netto 6-4 6-1. E dulcis in fundo… Rebeka Masarova. Nell’ultimo match di giornata, la svizzera – proveniente dalle quali – ha eliminato in tre set Leylah Fernandez, numero 25 del tabellone. Masarova sfiderà Pegula nel prossimo match.