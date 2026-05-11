Italiani in campo lunedì 11 maggio: Sinner, Cobolli, Bellucci e Pellegrino. A che ora e dove vederli

Giornata piena di italiani anche quella di lunedì 11 maggio agli Internazionali BNL d’Italia 2026 di Roma. Saranno ben 4 gli azzurri impegnati in singolare, a caccia di quegli ottavi di finale già brillantemente raggiunti da Lorenzo Musetti e Luciano Darderi. Ad aprire le danze, sulla BNP Paribas Arena, sarà Mattia Bellucci, opposto al lucky loser – ma comunque pericoloso – Martin Landaluce. A stretto giro di posta, sullo stesso campo, sarà il turno di Andrea Pellegrino, che dopo aver sfruttato il ritiro di Arthur Fils proverà a mettere i bastoni tra le ruote anche a Frances Tiafoe. Nello stesso ottavo c’è Jannik Sinner, che sul Centrale – non prima delle ore 15:00 – affronterà Alexei Popyrin (LIVE su Ubitennis). Sempre sugli stessi metri quadrati, non prima delle 19:00, Flavio Cobolli cercherà di avere la meglio su Thiago Agustin Tirante. Esordiranno anche due coppie di doppio accreditate: Simone Bolelli e Andrea Vavassori, sulla SuperTennis Arena, battaglieranno con Yuki Bhambri e Michael Venus, ma subito dopo le bi-campionesse in carica Sara Errani e Jasmine Paolini giocheranno il derby con Gaia Maduzzi e Vittoria Paganetti.

Dove vedere i match degli azzurri

Per seguire gli italiani impegnati in campo a Roma i canali di riferimento sono quelli di Sky Sport, mentre per chi volesse affidarsi allo streaming c’è NOW. Inoltre, le partite WTA sono disponibili in chiaro su Supertennis. Un match al giorno è in onda in chiaro anche su TV8.

Italiani in campo lunedì 11 maggio