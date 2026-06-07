LIVE Roland Garros, la finale: Zverev vince il primo set su Cobolli

Secondo set: 1-1
Cobolli rimane in scia nel secondo set, tenendo il suo primo turno di servizio a 15. Prova a incoraggiarsi a voce, il romano, ma da fondocampo è piuttosto impreciso
Set Zverev: 6-1
In 35 minuti Alexander Zverev incamera il primo set per 6-1. Finora Cobolli, che è uscito dal campo nella pausa dopo il primo parziale, non è riuscito a giocare al meglio e Zverev ha avuto vita facile
Zverev doppio break: 4-1
Zverev palleggia, Cobolli prende rischi ma sbaglia parecchio. Il tedesco è già avanti due break
Zverev subito break: 2-1 e servizio
Nel primo game del match Zverev riesce a strappare la battuta a Cobolli alla quarta opportunità e si porta subito al comando. Entrambi i tennisti piuttosto nervosi, commettono errori piuttosto banali
Entrano in campo i giocatori
Alle 15.17 locali entrano in campo i finalisti. Prima Flavio Cobolli e poi Alexander Zverev. La tribuna sovrastante l'”angolo” di Cobolli è completamente azzurra, sono arrivati dall’Italia parecchi sostenitori-amici del tennista romano
Inizia la cerimonia d’apertura
Buon pomeriggio da Parigi. È in corso la cerimonia d’apertura della finale del singolare maschile del Roland Garros 2026. Tra poco entreranno in campo Alexander Zverev e Flavio Cobolli
Cobolli-Zverev: la diretta live della finale del Roland Garros
Cari amici di Ubitennis, eccoci collegati dal Philippe Chatrier di Parigi: è il giorno della finale del Roland Garros 2026, a giocarsi il titolo sono Alexander Zverev e Flavio Cobolli.