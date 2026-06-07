Roland Garros

LIVE Roland Garros, la finale: Zverev vince il primo set su Cobolli

Di Redazione
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Flavio Cobolli, Alexander Zverev - Roland Garros 2026 (x @rolandgarros)
Flavio Cobolli, Alexander Zverev - Roland Garros 2026 (x @rolandgarros)

Sezioni
Secondo set: 1-1Set Zverev: 6-1Zverev doppio break: 4-1Zverev subito break: 2-1 e servizioEntrano in campo i giocatoriInizia la cerimonia d’aperturaCobolli-Zverev: la diretta live della finale del Roland Garros
2 min ago07/06/2026 16:13

Secondo set: 1-1

Cobolli rimane in scia nel secondo set, tenendo il suo primo turno di servizio a 15. Prova a incoraggiarsi a voce, il romano, ma da fondocampo è piuttosto impreciso

12 min ago07/06/2026 16:03

Set Zverev: 6-1

In 35 minuti Alexander Zverev incamera il primo set per 6-1. Finora Cobolli, che è uscito dal campo nella pausa dopo il primo parziale, non è riuscito a giocare al meglio e Zverev ha avuto vita facile

22 min ago07/06/2026 15:52

Zverev doppio break: 4-1

Zverev palleggia, Cobolli prende rischi ma sbaglia parecchio. Il tedesco è già avanti due break

32 min ago07/06/2026 15:43

Zverev subito break: 2-1 e servizio

Nel primo game del match Zverev riesce a strappare la battuta a Cobolli alla quarta opportunità e si porta subito al comando. Entrambi i tennisti piuttosto nervosi, commettono errori piuttosto banali

58 min ago07/06/2026 15:16

Entrano in campo i giocatori

Alle 15.17 locali entrano in campo i finalisti. Prima Flavio Cobolli e poi Alexander Zverev. La tribuna sovrastante l'”angolo” di Cobolli è completamente azzurra, sono arrivati dall’Italia parecchi sostenitori-amici del tennista romano

1 hr 15 min ago07/06/2026 15:00

Inizia la cerimonia d’apertura

Buon pomeriggio da Parigi. È in corso la cerimonia d’apertura della finale del singolare maschile del Roland Garros 2026. Tra poco entreranno in campo Alexander Zverev e Flavio Cobolli

Cobolli-Zverev: la diretta live della finale del Roland Garros

Cari amici di Ubitennis, eccoci collegati dal Philippe Chatrier di Parigi: è il giorno della finale del Roland Garros 2026, a giocarsi il titolo sono Alexander Zverev e Flavio Cobolli.

Zverev-Cobolli: dove vederla

Zverev-Cobolli: i precedenti

Zverev-Cobolli: l’editoriale prepartita del direttore

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