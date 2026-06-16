ATP Halle: Zverev si distrae per un set, ma parte bene sull’erba. Kopriva si arrende al terzo

[1] A. Zverev b. V. Kopriva 6-3 4-6 6-2

Kicking off his grass season with a W ✅



Alexander Zverev keeps the momentum rolling, defeating Kopriva 6–3 4–6 6–2 to advance in Halle#TWO26 pic.twitter.com/aVLMBKqeQE — Tennis TV (@TennisTV) June 16, 2026

Flavio Cobolli non chiama, Alexander Zverev risponde lo stesso. Se il romano è partito male sull’erba, con la sconfitta contro Frances Tiafoe, il n. 3 del mondo ha battuto Vit Kopriva all’esordio al Terra Wortmann Open 2026 di Halle in 6-3 4-6 6-2 in 2h 11′. Una prestazione tutt’altro che perfetta da parte di Sascha, che ha perso un parziale ma è stato comunque in grado di venire a capo di un avversario che poteva rappresentare un ostacolo. Sui prati verdi di casa, quello che da alcuni è indicato come il favorito di Wimbledon 2026 (leggasi le parole di Boris Becker) comincia a mettere una partita – e una vittoria – nelle gambe. Al 2° turno se la vedrà con il connazionale Yannick Hanfmann, che ha battuto a sorpresa, con un netto 6-2 6-2, Joao Fonseca.

Primo Set: Zverev si difende al servizio, Kopriva troppo falloso

Pronti via e Alexander Zverev è subito costretto ai vantaggi nel primo game contro Vit Kopriva all’esordio al Terra Wortmann Open 2026 di Halle. Dal 40-15 il vincitore dell’ultimo Roland Garros si fa riprendere sul 40-40, a causa soprattutto delle ottime risposte del suo avversario, ma rimette a posto la situazione affidandosi alla prima di servizio. Non solo, perché subito dopo Sascha opera il primo break dell’incontro, approfittando di un doppio fallo e dei tanti gratuiti del ceco. Il tedesco, che nel frattempo propone anche un paio di smorzate precise, offre immediatamente l’occasione al 29enne boemo di rientrare con qualche scelta scellerata a rete, ma fa affidamento all’ace nel momento più complicato e si invola sul 3-0.

Continua a rispondere molto bene Alexander Zverev, che costringe Vit Kopriva a colpire sempre in ritardo e a chiudere lo scambio in fretta (sbagliando). Il 15-40 si traduce in due palle per il doppio break, che però il nativo di Bilovec annulla magistralmente con il servizio, togliendo lo zero della casella dei game. Al teutonico riesce tutto – vedi la palla corta spalle alla rete mettendo solo la racchetta nel punto giusto – e le righe gli diventano amiche, regalandogli un’altra occasione per allungare ulteriormente. Nuovamente, però, è abile il boemo a reagire e a rimettersi in carreggiata con il fondamentale di inizio gioco. Il vantaggio acquisito in precedenza, comunque, basta a Sascha per chiudere 6-3 in 42′.

Secondo Set: Kopriva cresce alla distanza, Zverev si scioglie sul più bello

A inizio secondo set Vit Kopriva dà l’impressione di aver reagito e si porta sul 40-0 nel proprio turno di servizio, salvo poi farsi riprendere fino a concedere palla break un gratuito dopo l’altro. Alexander Zverev, però, non ne approfitta, mettendo invece in luce le doti atletiche del suo avversario, che arriva sulla palla corta ed evita di dover rincorrere da subito. Mentre Sascha si dimostra molto solido con la prima, il ceco tenta colpi non proprio appartenenti al suo repertorio – come il serve&volley – e finisce per regalare punti gratuiti al n. 3. Nonostante ciò rimane attaccato con le unghie e con i denti alla partita.

Nella fase centrale del parziale, i game filano via lisci da una parte e dall’altra, segnale evidente della crescita anche di Vit Kopriva. Dal canto suo Alexander Zverev continua a martellare al servizio, senza rischiare praticamente nulla. Il tentativo di scappare via arriva sul 4-4: dal 30-0 il ceco si fa rimontare fino al 30-40, grazie a una risposta di dritto lungolinea da lontanissimo di Sascha e due non forzati decisamente evitabili. Come spesso accaduto nel corso del match, però, il boemo si salva con la prima. Il teutonico va a servire per allungare il set, ma si fa investire dalle risposte del suo dirimpettaio e incappa in un doppio fallo, arrendendosi in 6-4 in 50′.

Terzo Set: Zverev non perfetto, ma tanto basta per battere Kopriva

Addirittura in avvio di terzo set a dare le migliori impressioni è Vit Kopriva, piuttosto che Alexander Zverev. Mentre il ceco gioca benissimo sulle righe, offre variazioni a raffica e anche al servizio sembra essere cresciuto, il recente vincitore del Roland Garros commette qualche non forzato e soprattutto si mostra nervoso. Non tanto per l’interruzione temporanea per assistere uno spettatore sentitosi male sugli spalti, quanto – ad esempio – per le palline. Sul 2-2 il nativo di Bilovec comincia ad aver fretta di chiudere gli scambi e dal 40-15 si fa rimontare fino a concedere palle break, sbagliando tutto quel che può: la prima occasione la annulla con un passante alto che atterra all’incrocio delle righe per millimetri, la seconda con un ace e la terza con una chiusura a rete. Sulla quarta fa il pasticcio con il doppio fallo e Sascha scappa via.

Alexander Zverev a quel punto può giocare a braccio più sciolto e conferma il break addirittura a zero, sfruttando la solidità al servizio. Non contento, spinge in risposta nel game successivo, disegnando alla perfezione il campo e facendo colpire Vit Kopriva in costante ritardo, costringendolo a sbagliare. Sullo 0-40, con tre occasioni di un ulteriore allungo a disposizione, spreca la prima con un’insulsa smorzata, ma sfrutta la seconda. E, infine, trovatosi a servire per il match, chiude la pratica in 6-3 4-6 6-2 in 2h 11′. Al 2° turno del Terra Wortmann Open 2026 di Halle affronterà il connazionale Yannick Hanfmann, che ha battuto a sorpresa Joao Fonseca.