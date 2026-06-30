Italiani in campo martedì 30 giugno: a Wimbledon debuttano Cobolli, Berrettini, Paolini e altri tre azzurri

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Se la prima giornata di Wimbledon aveva visto scendere in campo tre azzurri – sconfitte di Elisabetta Cocciaretto e Luciano Darderi, vittoria di Jannik Sinner – martedì 30 giugno saranno sei i tennisti italiani a calcare i campi dei Championships per l’esordio. Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Jasmine Paolini e Tyra Grant proveranno a conquistare un posto al secondo turno. I loro match saranno visibili in tv sui canali Sky, mentre in streaming si potranno godere su NOW.

Wimbledon: esordio per Cobolli, Berrettini, Arnaldi e Sonego

Nell’ultimo match sul Court 2, attorno alle ore 17, Flavio Cobolli affronterà per la seconda volta in carriera Mariano Navone. Il finalista del Roland Garros, attuale numero 9 del seeding nello Slam inglese, ha battuto l’argentino nel 2024 sulla terra rossa di Umago. Sempre nell’ultimo incontro in programma (17:30 circa), ma sul Court 1, andrà in scena il primo duello tra Matteo Berrettini, finalista a Wimbledon nel 2021, e lo svizzero Stan Wawrinka, all’ultima stagione della carriera.

Sul Court 4, verso le 13:30, Matteo Arnaldi sarà opposto al francese Quentin Halys. Il ligure, ultima testa di serie in tabellone, ha perso l’unico precedente (qualificazioni Barcellona 2026). Sarà il primo testa a testa, invece, tra Lorenzo Sonego e Tomas Martin Etcheverry, che scenderanno in campo sempre sul Court 4 a seguito del match di Arnaldi. Il match tra il torinese e l’argentino è previsto all’incirca verso le ore 16.

Wimbledon: debuttano anche Paolini e Grant

Ad aprire il programma sul Court 12 ci penserà Jasmine Paolini, finalista da queste parti nel 2024. Alle 12 in punto la tennista toscana sfiderà per la prima volta la mancina statunitense Robin Montgomery. Scontro inedito anche per Tyra Grant, alla prima esperienza in un main draw Slam, che affronterà Katie Boulter. L’azzurra e la britannica incroceranno le racchette sul Court 3, sempre alle ore 12.

Italiani in campo martedì 30 giugno