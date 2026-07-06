Italiani in campo lunedì 6 luglio: Cobolli e Paolini per un posto ai quarti di Wimbledon. A che ora e dove vederli

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Dopo la qualificazione di Jannik Sinner ai quarti di finale di Wimbledon, saranno due gli azzurri che proveranno a fare altrettanto nella giornata di lunedì 6 luglio. Flavio Cobolli e Jasmine Paolini scenderanno in campo nei rispettivi match di ottavi di finale ai Championships, così come anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel tabellone di doppio. I loro incontri saranno visibili in tv sui canali Sky, mentre in streaming si potranno godere su NOW.

Wimbledon: Cobolli sfida de Minaur, Paolini trova Eala

Sul Court 1, a partire dalle ore 14 italiane, Flavio Cobolli e Alex de Minaur daranno vita al loro terzo testa a testa. Il primo lo vinse l’australiano, in tre set, sul cemento outdoor dell’Australian Open 2024, così come il secondo – per ritiro del romano dopo un set e mezzo – sul duro indoor di Vienna lo stesso anno. Sono quattro i set persi nel torneo da Flavio sino a questo momento, lui che non è ancora riuscito a intascare un match in tre parziali netti. Diversa la cavalcata di Demon, capace di lasciare per strada solamente un set nel suo cammino verso gli ottavi.

Alle 14:30, sul Centre Court, scenderà in campo Jasmine Paolini, finalista dell’edizione 2024 dei Championships. La tennista toscana se la vedrà con Alexandra Eala, uscita vittoriosa in due set dal loro unico precedente risalente allo scorso febbraio sul cemento outdoor di Dubai. Sia l’azzurra che la mancina filippina arrivano a questo incontro avendo smarrito un parziale a testa nel torneo.

Anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori disputeranno il loro incontro di ottavi di finale. Il tandem tricolore giocherà il terzo match sul Court 12, attorno alle ore 15. Per la prima volta in carriera gli azzurri sfideranno la coppia formata dal croato Nikola Mektic e dall’americano Austin Krajicek.