ATP Gstaad: per Sonego c’è Collignon. Avanzano anche Kecmanovic e Tabur

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Chi si ferma è perduto. Nel tennis funziona più o meno così.

Mentre le attenzioni sono ancora rivolte a Wimbledon, con il secondo sigillo di Jannik Sinner e il primo Slam di Linda Noskova, il calendario tennistico avanza implacabile.

Ormai gli appassionati hanno fatto pace con l’idea di tornare a vedere la terra rossa a un giorno di distanza dal sipario calato sui Championships. Un enclave rosso, tra il verde dell’erba e l’azzurro del cemento.

Quattro tornei sul mattone tritato, tra ATP e WTA, prendono avvio lunedì 13 luglio, più il WTA 250 di Atene sul veloce.

In Svizzera è di scena l’EFG Swiss Open Gstaad, torneo ATP 250 dalla storia ultracentenaria, con un Alexander Bublik alla ricerca della conferma – qui il tabellone completo.

Vediamo come sono andati i match di primo turno.

ATP Gstaad: Collignon raggiunge Sonego al secondo turno. Avanti Kecmanovic e Tabur

Ad aprire la giornata sulle Alpi svizzere è la vittoria in due set di Lorenzo Sonego, che vuole confermare le sensazioni positive ritrovate a Wimbledon.

Torna in campo anche Miomir Kecmanovic dopo aver ben figurato contro Jannik Sinner all’All England Club. Contro il numero 1 del mondo, però, le belle sensazioni non bastano.

Il serbo inizia la sua campagna estiva sul rosso con una vittoria per 6-1 1-6 6-3 su Kilian Feldbausch, 262 ATP e wild card di casa.

Dopo aver dominato il primo set, il numero 59 del mondo cala vistosamente, ridando fiducia al classe 2005 svizzero. Tuttavia, nel parziale decisivo Kecmanovic torna a spingere alla perfezione, ritrovando la precisione smarrita.

Feldbausch è alla sua prima apparizione a livello ATP e può ripartire da quel set conquistato contro un top 100.

Miomir avanza al secondo turno, dove sfiderà il vincente tra Juan Manuel Cerundolo, sesta testa di serie, e Zdenek Kolar.

Un altro successo in tre set vede protagonista Clement Tabur, 178 del mondo, vittorioso in rimonta per 4-6 7-5 6-4 su Jurij Rodionov, 143 ATP. All’austriaco non bastano i 10 ace: concede la bellezza di 15 palle break, salvandone 12.

Per il francese, proveniente dalle qualificazioni, al prossimo turno di Gstaad ci sarà il derby con Arthur Rinderknech, testa di serie numero 4 del torneo.

Fatica Raphael Collignon, ma raggiunge Lorenzo Sonego al secondo turno. Il belga, settima testa di serie, batte in rimonta, per 3-6 7-6(1) 6-4 il qualificato Timofey Skatov, 163 ATP, e tira un sospiro di sollievo. 17 ace e 10 doppi falli turbano la prestazione del numero 42 del mondo, che fa e disfà tra prodezze e disastri. Tra l’altro, Collignon aveva perso l’unico precedente con Skatov, risalente al Challenger di Bonn nell’agosto del 2025. A girare il match sono il break recuperato immediatamente da Raphael nel corso del secondo set e il tiebreak con cui fa 1-1 nel computo dei parziali. Il 24enne nato nel Minnesota ha bisogno di sei match point per ultimare la vittoria, di cui cinque in risposta, prima di chiudere al servizio.



