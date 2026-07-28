ATP Washington: Fritz si impone su Bergs. Avanti anche Tabilo

Si apre ufficialmente il sipario sullo spaccato di stagione sul cemento Oltreoceano: si inizia dall’ATP 500 di Washington.

Salutati i tornei estivi sulla terra europea, il Mubadala Citi DC Open fa da spartiacque nel calendario. La strada verso l’ultimo Slam stagionale è battuta.

Nella capitale statunitense il primo giorno di gara vede già in campo alcune teste di serie. Alla vittoria di Lorenzo Musetti, al rientro dopo due mesi, per il ritiro di Matteo Arnaldi, fa eco il successo di Taylor Fritz.

Vediamo come sono andati i match.

[3] T. Fritz b. Z. Bergs 6-3 6-4

In uno dei primi turni più interessanti di giornata, Taylor Fritz ha la meglio di Zizou Bergs per 6-3 6-4. Lo statunitense dimostra di aver messo da parte l’ennesimo intoppo fisico del 2026 accusato a Wimbledon e cerca di rimettersi in marcia per la campagna sul cemento nordamericano.

Il belga, alla 13esima sconfitta contro un top 10 – la seconda contro Fritz dopo Halle – a fronte di due affermazioni, paga lo scarso rendimento con la seconda – 13 punti su 29 con cinque doppi falli, al netto di numeri analoghi con la prima – e un minor cinismo sulle palle break rispetto all’avversario. A parità di occasioni in risposta, Fritz ne sfrutta due su quattro, mentre il numero 36 del mondo neppure una.

Nel primo set, nel bel mezzo di una serie di turni rapidi e inoffensivi per il giocatore al servizio, lo statunitense prende le misure in risposta e piazza il break sul 2-1. Il numero 10 ATP è solidissimo alla battuta, nonostante una percentuale di prime palle migliorabile. Il belga fatica a rispondere in campo e anche quando serve deve sventare una serie di problemi. Sul 5-2 fronteggia con successo un set point, provando a prolungare il parziale.

Quando è chiamato a chiudere il set, Fritz perde completamente la battuta. Sul set point commette un velenoso doppio fallo ed è costretto a cancellare due occasioni di controbreak. Zizou li ha entrambi sulla coscienza, con una risposta sgangherata su una seconda e un diritto ancor peggiore, la cui traiettoria è corretta dal nastro. Taylor incappa in un altro doppio fallo sul secondo set point del gioco e offre ancora una chance all’avversario, che risolve con una prima vincente. Tuttavia, la quarta palla set è quella buona per il californiano, che si porta in vantaggio per 6-3.

Il sussulto di fine parziale lascia subito spazio a nuove difficoltà al servizio per Bergs, il quale, dopo aver annullato una palla break nel gioco iniziale, cede il turno di battuta sull’1-1. Fritz annulla un’occasione dell’immediato controbreak nel quarto gioco, in quello che rappresenta l’ultimo pericolo per il padrone di casa. La terza testa di serie può, così, staccare, con il punteggio di 6-3 6-4, il pass per gli ottavi, dove attende il vincente tra Tommy Paul e Kamil Majchrzak.

Gli altri risultati di giornata a Washington

Il primo verdetto arrivato sul cemento di Washington è la vittoria di Alejandro Tabilo su Tallon Griekspoor. Il cileno si impone con il punteggio di 7-6(3) 4-6 6-4 e si assicura un posto agli ottavi di finale, dove attende il vincente tra Frances Tiafoe e Terence Atmane.

Nel primo incontro tra i due, il numero 30 del mondo dimostra di aver dimenticato l’ultimo match sulla terra, la brutta sconfitta di Estoril con Tiago Torres, allora 427 ATP, e dà avvio alla campagna sul veloce con un successo convincente, con un avversario sempre ostico come il n. 67 del ranking. Nonostante i numeri al servizio praticamente analoghi a Griekspoor, per Tabilo a fare la differenza è il break che apre il parziale decisivo.