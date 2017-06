ATP Halle: cambia l’avversario di Federer. Giocherà contro Sugita

Roger Federer esordirà ad Halle contro il giapponese Sugita. Il suo avversario sorteggiato, il taiwanese Lu, si è ritirato prima dell'incontro. Curiosità: era accaduta la stessa cosa tre anni fa

Il taiwanese Yen-Hsun Lu non affronterà Roger Federer al primo turno dell’ATP 500 di Halle. Lu soffre di un infortunio al braccio destro e ha scelto di ritirarsi prima di scendere in campo. Federer affronterà quindi un lucky loser al posto del suo avversario designato. Si tratta del giapponese Yuichi Sugita, n.66 del ranking. L’asiatico, che era stato sconfitto al turno decisivo delle qualificazioni da Youzhny in un match piuttosto rocambolesco, vanta anche il primo titolo Challenger su erba della stagione 2017.

Esiste un curioso precedente che riguarda Federer e Lu. Nel 2014, sempre ad Halle, i due dovevano scontrarsi ai quarti di finale ma il taiwanese aveva dato forfait prima dell’inizio della partita anche in quell’occasione. Un precedente che suggerisce buone sensazioni a Federer, che quell’anno avrebbe poi sollevato il trofeo.