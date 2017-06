Muguruza a Wimbledon accompagnata da Conchita Martinez

La tennista spagnola sarà seguita per questo Slam dal capitano della squadra di Fed Cup, Conchita Martinez

L’ex-campionessa del Roland Garros Muguruza si appresta ad iniziare lo Slam londinese senza avere al suo fianco il suo noto coach Sam Sumyk, che la segue da quasi due anni. Questa assenza tuttavia non deve far pensare ad un’interruzione del sodalizio, ma semplicemente ad una pausa fisiologica (il coach francese ha avuto un problema in famiglia). Il box della numero uno spagnola comunque non rimarrà vuoto, anzi ci sarà un’altra leggenda del tennis iberico, Conchita Martinez la quale al momento ricopre il ruolo di capitano della squadra femminile di Fed Cup. Da quando l’ex-numero 2 del mondo ha assunto questo ruolo non è una novità la sua presenza al fianco di Garbiñe, e ora che si apprestano ad iniziare la loro campagna a Wimbledon, poter contare sui consigli della vincitrice dell’edizione del 1994 sarà indubbiamente una marca in più per Muguruza.