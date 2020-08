WTA Cincinnati, il tabellone delle qualificazioni: Paolini unica azzurra, occhi su Teichmann e Fernandez

Sarà una prima giornata intensissima a Flushing Meadows per la prima tornata del tabellone di qualificazioni del Masters 1000 di Cincinnati (o New York, che dir si voglia). Sono cinque gli italiani che faranno il loro debutto nel torneo maschile: Seppi aprirà il programma sul campo 11 contro il sudcoreano Kwon, quando in Italia scoccheranno le 17. Sullo stesso campo Jannik Sinner e Salvatore Caruso saranno i protagonisti del quarto match, intorno alle 23 italiane. Saranno gli unici azzurri a scendere in campo dopo l’ora di cena, perché sia Mager che Travaglia giocheranno in contemporanea con Seppi, rispettivamente su campo 8 e 14. Anche Jasmine Paolini, unica azzurra nelle quali femminili, debutterà nel pomeriggio (18.30 circa) sul campo 10 contro Dolehide. Non ci sarà copertura televisiva dei match fino al tabellone principale.

Il programma completo di giovedì 20 agosto (orari italiani)



GRANDSTAND – dalle 17

[11] Egor Gerasimov vs. [WC] JJ Wolf

[6] Steve Johnson vs. Pedro Martinez

[WC] Mackenzie McDonald vs. [24] Yuichi Sugita

[7] Jordan Thompson vs. [WC] Michael Mmoh

[WC] Sebastian Korda vs. [15] Attila Balazs



COURT 17 – dalle 17

[WC] Usue Arconada vs. [18] Christina Mchale

Anna-Lena Friedsam vs. [24] Kristie Ahn

Margarita Gasparyan vs. [22] Shelby Rogers

[10] Sorana Cirstea vs. [WC] Robin Montgomery

[9] Taylor Townsend vs. Astra Sharma



COURT 10 – dalle 17

[3] Lauren Davis vs. Liudmila Samsonova

[WC] Caroline Dolehide vs. [23] Jasmine Paolini

[WC] CiCi Bellis vs. [13] Madison Brengle

[4] Zarina Diyas vs. [WC] Ann Li

Vera Zvonareva vs. [20] Danka Kovinic



COURT 7 – dalle 17

[5] Laura Siegemund vs. Kateryna Kozlova

[WC] Katie Volynets vs. [19] Monica Puig

[1] Jil Teichmann vs. Aliona Bolsova

Francesca di Lorenzo vs. [21] Paula Badosa

[7] Arantxa Rus vs. Stefanie Voegele



COURT 11 – dalle 17

[12] Soonwoo Kwon vs. Andreas Seppi

[WC] Brandon Nakashima vs. [21] Marton Fucsovics

[5] Juan Ignacio Londero vs. Dominik Koepfer

Salvatore Caruso vs. [14] Jannik Sinner

[1] Gilles Simon vs. [Alt] Taro Daniel



COURT 12 – dalle 17

Jaume Munar vs. [17] Federico Delbonis

Marcos Giron vs. [19] Laslo Djere

[4] Aljaz Bedene vs. [Alt] Denis Kudla

[2] Jeremy Chardy vs. Emil Ruusuvuori

[8] Joao Sousa vs. Kamil Majchrzak



COURT 9 – dalle 17

Varvara Gracheva vs. [14] Jessica Pegula

[2] Anna Blinkova vs. Leylah Fernandez

[8] Nao Hibino vs. Ysaline Bonaventure

Greet Minnen vs. [15] Viktoria Kuzmova

Vitalia Diatchenko vs. [17] Nina Stojanovic



COURT 14 – dalle 17

[Alt] Norbert Gombos vs. [23] Stefano Travaglia

[9] Radu Albot vs. Gregoire Barrere

[Alt] Damir Dzumhur vs. [22] Dennis Novak

Federico Coria vs. [20] Thiago Monteiro

Mikhail Kukushkin vs. [16] Cameron Norrie



COURT 15 – dalle 17

[6] Daria Kasatkina vs. Kateryna Bondarenko

[12] Kirsten Flipkens vs. Katarina Zavatska

[11] Misaki Doi vs. Oceane Dodin

Anna Kalinskaya vs. [16] Patricia Maria Tig



COURT 8 – dalle 17

Andrej Martin vs. [18] Gianluca Mager

[10] Mikael Ymer vs. Lloyd Harris

Alejandro Davidovich Fokina vs. [13] Ricardas Berankis

[3] Pablo Cuevas vs. Yasutaka Uchiyama

