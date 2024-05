Sardegna Open: Darderi in scioltezza, Musetti col brivido

Alla fine l’Italia sorride. In attesa di Lorenzo Sonego, impegnato contro lo statunitense Emilio Nava, sia Luciano Darderi che Lorenzo Musetti battono rispettivamente Camilo Ugo Carabelli e Juan Manuel Cerundolo due set a zero. Va detto che però sono state due partite molto differenti tra loro, partendo dal presupposto che il numero 60 al mondo ha trionfato col punteggio di 6-3 6-0 mentre per Musetti c’è stato bisogno di un doppio tie-break (7-6 7-6, entrambi vinti a 4).

Ma partiamo in ordine cronologico con la sfida di Darderi che ha reso anche i servizi di Carbelili complicati per l’argentino, mai in ritmo partita e obbligato a subirsi il gioco dell’italiano classe 2002, molto abile a chiudere concedendo addirittura zero game nel secondo set con un bagel senza storia. Un’ottima prestazione per lui dopo il 3-6 6-3 6-4 in rimonta contro Thiago Agustin Tirante. Ora ci sarà il vincente di Frances Tiafoe e Federico Coria per i quarti.

Per Musetti ci sarebbe bisogno di un libro per raccontare le 2 ore e 22 minuti di battaglia contro il numero 179 al mondo. Dopo un inizio nella norma per entrambi, il terzo gioco evidenzia un Musetti particolarmente in partita, tanto da strappare un prezioso break nel game successivo, utilizzando spesso e volentieri la palla corta. Questo tipo di colpo mette in grande difficoltà Cerundolo che depone le armi dopo un meraviglioso punto di Musetti conquistato con una strepitosa difesa. Il giovane di Carrara fa ancora in tempo a chiudere il 4-1 prima della sospensione per pioggia.

L’acqua caduta sul campo di Cagliari sembra aver fatto trovare a Cerundolo forze nascoste, tant’è che in poco tempo la partita si porta sul 5-5 con palla break per l’argentino, salvata da Musetti. Arrivati alla resa dei conti del tie-break, la pioggia torna puntuale sui cieli della Sardegna e la gara viene nuovamente interrotta. Successivamente, si riprende con un Musetti perfetto che non concede alcuna palla break e al terzo set point chiude 7-6(4).

Come nel primo set, anche nel secondo Lorenzo si porta avanti di due break a zero, questa volta addirittura in tre game di servizio Cerundolo. Insomma, la partita sembrava ormai indirizzata fino al 5-2 per l’italiano che già pregustava il passaggio del turno da lì a breve, avendo concesso tra l’altro un 15 nel primo game di servizio e ben zero nei successivi due, il più classico dei “match in controllo”. Poi succede all’ottavo gioco, a sorpresa, Cerundolo reagisce e lo fa con ben due palle break consecutive e altrettanti ai vantaggi, con l’ultima che va a segno. Un Musetti che non contento, decide di pareggiare il conto dei break portandosi sul 5-5.

Troppi errori evitabili da parte di Lorenzo che appare sempre più in fiducia all’inizio che alla fine del set. Il regalo arriva però da parte di Cerundolo che sbaglia tutto ciò che poteva sbagliare regalando un break addirittura a zero all’avversario. Una volta pronto a servire per il match, altro calo: come successo al nativo di Buenos Aires, anche Musetti si fa breakkare a zero portando il match al tie-break. Qui il ragazzo toscano non concede nemmeno mezzo break, esattamente come nel primo tie-break, chiudendo nuovamente 7-4 e strappando il pass per i quarti di finale contro il vincente tra Nuno Broges e Yoshihito Nishioka.

Christian Attanasio