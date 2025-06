ATP ‘s-Hertogenbosch: bene Thompson e Borges. Diallo vince il suo 1° match su erba nel tour

La stagione su erba è iniziata. In Olanda, a ‘s-Hertogenbosch, si sta giocando il Libèma Open, un evento 250 combined. La prima giornata di incontri ha visto la sconfitta amara di Luciano Darderi e il rinvio insolito dell’esordio di Mattia Bellucci. Ma non solo. Altri tennisti sono scesi in campo. Andiamo a scoprire com’è andato il programma del lunedì tra i vari match ATP disputati.

[6] J. Thompson b. A. Kovacevic 6-4 6-4

Jordan Thompson ha sbrigato facilmente la pratica Aleksandar Kovacevic. Un doppio 6-4 in ottantuno minuti di gioco e l’australiano, sesta testa di serie del torneo, ha conquistato il pass per il secondo turno. Nessuna palla break offerta dal due volte finalista di questo evento (2019 e 2023), che in tutta la partita ha ceduto solamente 6 punti su 46 nei propri turni di battuta. Due break sono stati più che sufficienti per chiudere la contesa con 22 vincenti (l’americano 12) e solamente 11 gratuiti (il secondo classificato del 250 di Montpellier 26). Il semifinalista del torneo del Queen’s conferma quindi l’ottima affinità con la superficie e sconfigge Kovacevic per la terza volta su quattro scontri diretti. Ora, Gabriel Diallo sarà il suo prossimo avversario.

[7] N. Borges b. [NG] N. Basavareddy 7-6(2) 6-2

È partita con una sconfitta la carriera sui campi in erba di Nishesh Basavareddy. Al primo incontro sulla superficie verde il Next Gen statunitense, numero 105 al mondo, ha ceduto con lo score di 7-6(2) 6-2 alla settima testa di serie del torneo, il portoghese Nuno Borges. Un’ora e quattordici minuti sono bastati al campione in carica del 250 di Bastad per prevalere sul giovane americano, che nel primo set era partito fortissimo conquistando il 4-1. Assestatosi con le condizioni di gioco, il 38esimo tennista mondiale non ha poi dovuto faticare più di tanto e con 12 ace, 6 punti persi su 42 con la prima in campo e ben 28 vincenti (il semifinalista del 250 di Auckland 11) ha prenotato un posto al secondo turno del torneo olandese. Sfiderà Otto Virtanen o Tomas Martin Etcheverry per un posto ai quarti.

G. Diallo b. A. Vukic 7-5 7-6(2)

Una sconfitta un po’ beffarda. L’australiano Aleksandar Vukic è stato subito eliminato al debutto. Il canadese Gabriel Diallo lo ha superato con il punteggio di 7-5 7-6(2) in circa un’ora e mezza di tennis. Una sconfitta beffarda perché il numero 79 ATP, che nel 2024 è stato partecipe di un’ottima stagione su erba con tanto di semifinale a Eastbourne (da lucky loser) persa contro Taylor Fritz, ha avuto ben 4 chance di break nella partita, ma non ne ha concretizzata nemmeno una. Il finalista del 250 di Almaty, invece, ha convertito l’unica che è riuscito a procurarsi – gli è valsa il primo set – e nel secondo parziale ha dominato il tie-break, chiudendo con 30 vincenti e 13 ace. Il 55esimo tennista mondiale si vendica quindi dell’unico testa a testa passato (perso nelle qualificazioni dell’Australian Open 2023) e intasca la prima vittoria ATP su erba. Il giocatore aussie esce invece sconfitto per la decima volta negli ultimi undici incontri disputati.