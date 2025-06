Ranking ATP: Sinner ancora n° 1, tallonato Nadal. Musetti perde una posizione

Quella che si è appena conclusa è stata una settimana di ‘riposo’ quasi per tutti i big, tranne qualche eccezione. In vista della difesa del titolo al Terra Wortmann Open 2025 di Halle, ad esempio, Jannik Sinner ha deciso di prendersi qualche giorno di pausa, complici anche le fatiche patite nell’epica finale del Roland Garros 2025 persa contro Carlos Alcaraz. Al di là di questo, comunque, l’altoatesino ha raggiunto, grazie al ranking ATP stilato nella giornata di lunedì 16 giugno, quota 54 nel conto delle settimane al n° 1 del mondo, per altro consecutive. Questo gli permette di avvicinarsi ulteriormente a Rafael Nadal, che in tal senso si era fermato a 56 di fila. Se si contano, invece, nel totale, il più vicino è ora Jim Courier (58).

Ranking ATP, Musetti perde una posizione

Detto di Jannik Sinner, alle sue spalle i più immediati inseguitori Carlos Alcaraz ed Alexander Zverev rimangono rispettivamente in seconda e terza posizione. Chi invece ha recuperato tre posizioni è stato Taylor Fritz, grazie al successo in finale al Boss Open 2025 di Stoccarda. Contestualmente ne perde due Jack Draper (n° 6) e una Lorenzo Musetti, che torna ad essere n° 7. Prima apparizione in top ten, invece, per Ben Shelton (n° 10), che finora non era mai riuscito a fare irruzioni nelle parti alte del ranking. Esce, invece, dall’élite Alex de Minaur (n° 12) e si scambiano di posto Andrey Rublev e Arthur Fils (ora n° 14 e 15).

Fuori dalla top 20, invece, i cambiamenti più importanti hanno riguardato Matteo Berrettini, che a causa dello stop forzato per infortunio perde sei piazze e si attesta al n° 34. Ne guadagnano invece rispettivamente 11 e 14 i due finalisti del Libema Open 2025 di ‘s-Hertogenbosch, Gabriel Diallo e Zizou Bergs, che grazie a questa scalata da questa settimana saranno n° 44 e n° 49. Per il resto ci sono tanti tanti ‘su e giù’ in questo nuovo aggiornamento del ranking ATP, ma di poche posizioni.

Il ranking ATP aggiornato

In tabella la top 20 del ranking ATP aggiornato al 16 giugno 2025

Posizione Giocatore Nazione Punti ATP Variazione 1 Jannik Sinner Italia 10880 2 Carlos Alcaraz Spagna 8850 3 Alexander Zverev Germania 6500 4 Taylor Fritz Stati Uniti 4735 + 3 5 Novak Djokovic Serbia 4630 6 Jack Draper Gran Bretagna 4550 – 2 7 Lorenzo Musetti Italia 4470 – 1 8 Tommy Paul Stati Uniti 3470 9 Holger Rune Danimarca 3440 10 Ben Shelton Stati Uniti 3170 + 2 11 Daniil Medvedev Russia 3140 12 Alex de Minaur Australia 3085 – 2 13 Frances Tiafoe Stati Uniti 2990 14 Andrey Rublev Russia 2920 + 1 15 Arthur Fils Francia 2920 – 1 16 Casper Ruud Norvegia 2905 17 Jakub Mensik Repubblica Ceca 2322 18 Francisco Cerundolo Argentina 2285 19 Grigor Dimitrov Bulgaria 2205 20 Ugo Humbert Francia 2195

La classifica ATP dei tennisti italiani

Detto di Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, per quanto riguarda gli altri italiani ci sono alti e bassi da segnalare. Perde otto posizioni Luciano Darderi, che diventa n° 56 del mondo, mentre più un alto ne guadagna una, come una formichina, Flavio Cobolli, che sale al n° 24 del ranking ATP. Ancora più in basso scende di 10 piazzamenti, ma ormai non è più una notizia in realtà, Fabio Fognini, mentre si registra il grande salto di Andrea Pallegrino, che grazie al successo nel Challenger di Perugia ne recupera 37 ed oggi è n° 136.

Posizione Giocatore Punti ATP Variazione 1 Jannik Sinner 10880 7 Lorenzo Musetti 4470 – 1 24 Flavio Cobolli 1970 + 1 34 Matteo Berrettini 1565 – 6 41 Matteo Arnaldi 1265 46 Lorenzo Sonego 1165 – 1 56 Luciano Darderi 1004 – 8 72 Mattia Bellucci 836 94 Luca Nardi 655 + 4 127 Fabio Fognini 470 – 10 133 Matteo Gigante 444 – 3 136 Andrea Pellegrino 437 + 37 143 Francesco Passaro 418 – 2 185 Federico Arnaboldi 307 – 2 254 Francesco Maestrelli 224 – 6

I best ranking della settimana

Tra i best ranking della settimana sono sicuramente de segnalare quello di Ben Shelton, che avendo per la prima volta fatto irruzione in top ten, non può che aver raggiunto la migliore classifica della carriera attestandosi al n° 10. Sempre rimanendo ai piani alti, inoltre, non si può dimenticare Flavio Cobolli, che a questo punto sogna un ingresso tra i migliori venti del mondo. Stesso discorso, ad un’altra altezza, per i due finalisti del Libema Open 2025, Gabriel Diallo e Zizou Bergs, bravi ad issarsi in 44^ e 49^ piazza.