ATP Halle, tre italiani LIVE: Cobolli-Shapovalov 1-0, poi Sonego-Zverev e Sinner-Bublik

4-3 Shapovalov Il canadese conferma il break e resta avanti

Break Shapovalov 3-2 e servizio per il canadese, che nonostante i tre doppi falli nel turno di battuta precedente riesce a tenere il servizio e poi lo strappa a Cobolli

Match Khachanov Il russo supera 6-3 1-6 6-3 Auger-Aliassime (che tornerà in campo nel pomeriggio in doppio con Shapovalov, opposti a Bolelli/Vavassori) e approda ai quarti, dove aspetta Rublev o Etcheverry

1-1 Ancora break e contro break anche in avvio di secondo set: questa volta è Shapovalov a partire avanti, ma Cobolli lo riacciuffa con un gran game in risposta: break a zero

Set Cobolli Flavio gioca un grandissimo tie-break, sale subito 5-0 e chiude 7-2 in gestione. 53 minuti di primo set, Flavio è avanti su Shapovalov

5-5 Cobolli trova il break nel nono gioco, va a servire per il set ma alla seconda palla break Shapovalov trova ancora il contro break

Set Auger-Aliassime Il canadese vince 6-1 il secondo parziale contro Khachanov e la porta al terzo

4-4 Cobolli salva con coraggio due palle break e tiene un game di servizio lottatissimo. Si entra nella fase calda

3-2 Shapovalov Il canadese annulla una palla break e mantiene il vantaggio contro Cobolli

E subito contro-break Fa tutto Shapo in questo avvio: dopo un brutto primo game, si prende con autorità gli ultimi due punti del secondo gioco e insieme anche il contro break

Set Khachanov Il russo conquista 6-3 il primo set contro Auger-Aliassime sul Centrale

Subito break Cobolli Avvio piuttosto incerto di Shapovalov, che commette tre errori di seguito e cede subito il servizio

Cari lettori di Ubitennis buon pomeriggio e ben ritrovati all’appuntamento LIVE con il racconto della giornata ad Halle. Si parte con Cobolli-Shapovalov, poi in seguito Sonego-Zverev e Sinner-Bublik. Shapovalov tornerà in campo anche con Auger-Aliassime in doppio contro i nostri Bolelli/Vavassori, campioni in carica.

