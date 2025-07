Wimbledon, Bencic: “Ho studiato Andreeva ieri sera. Swiatek? Inventerò una nuova tattica”

Due tiebreak perfetti hanno permesso a Belinda Bencic di staccare il pass per la seconda semifinale Slam della carriera. Un brivido lungo la schiena della svizzera, breakkata da Andreeva nel decimo game del secondo parziale – a un passo dalla vittoria –, ma abile nel resettare velocemente e affrontare in modo lucido la lotteria dei sette punti. Ecco le parole di Bencic in conferenza stampa:

D. Belinda, parlaci della tua vittoria

Belinda Bencic: “Sono molto contenta della vittoria, ovviamente. È stata una partita molto combattuta. Sono soddisfatta del modo in cui ho giocato nei tie-break. Ho continuato ad essere coraggiosa e mi sono attenuta al piano. Non vedo l’ora di giocare le semifinali domani. Naturalmente non finisce qui. È un po’

diverso perché domani non abbiamo il giorno libero, quindi sto già cercando di concentrarmi sul mio prossimo incontro”

D. Mirra è un avversaria molto scomoda da affrontare. Hai detto di esserti attenuta al tuo piano di gioco. Qual era il piano di gioco per combattere il suo stile?

Belinda Bencic: “Non la definirei scomoda. La definirei una giocatrice con molte variazioni, il che è davvero bello da vedere. Forse è un po’ scomodo quando si vedono tutti i giocatori che colpiscono forte e non hanno molta varietà. Mi piace molto guardarla. Naturalmente, è più difficile giocare con lei. Ieri sera l’ho studiata molto per vedere alcuni schemi e alcune cose che fa. Mi sentivo pronta a giocare oggi perché non l’avevo mai affrontata prima. Non sapevo come sarebbe stato, quindi sono soddisfatta del piano di gioco che ho messo a punto“.

D. Stavi servendo per il match e hai subito un break. Sei riuscita a riorganizzarti e a giocare un ottimo tie-break. Come ci sei riuscita? Cosa ti passava per la testa in quel momento?

Belinda Bencic: “Non lo so. Ho cercato di dimenticare alcuni intoppi e alcuni game in cui non riuscivo a servire o a rispondere, ho cercato di dimenticarle molto velocemente. Penso che come tennista sia necessario farlo. Ho cercato di essere preparata anche nel caso in cui non avessi vinto il secondo set e giocarne un terzo. Penso che sia tutto ciò che si può fare in quel momento”.

D. Con te e Iga, in questa partita, ci saranno due ex campioni juniores. Gli juniores ovviamente giocano nella seconda settimana del torneo, quindi l’erba è un po’ diversa. Per la tua esperienza, essendo stata spesso qui, quanto trovi diversa la superficie nella seconda settimana del torneo? La gente dice che è più simile a un campo in terra battuta.

Belinda Bencic: “Sì, insomma, credo che faccia un po’ di differenza il fatto che i primi giorni trovo l’erba un po’ più scivolosa ed è un po’ più difficile muoversi. Quindi sono un po’ più contenta quando l’erba è un po’ consumata e la chiamo “riscaldata”. Sicuramente quest’anno è stato un po’ diverso. I primi giorni c’è stato molto caldo. Continuo a pensare che questi campi abbiano una qualità straordinaria. Non trovo che ci siano molti rimbalzi sbagliati o qualcosa di diverso. Per me è davvero piacevole. Naturalmente, ogni campo in erba è diverso. Inoltre, quando ci si allena ad Aorangi, non è lo stesso, ma credo che ci si adatti molto rapidamente”.

D. Hai parlato un po’ di come affrontare Iga. Quali sono, secondo te, le maggiori somiglianze e differenze del vostro gioco?

Belinda Bencic: “Non credo che giochiamo in modo simile. Penso che lei giochi in modo molto fisico e faccia girare molto la palla. Io penso di prendere la palla molto presto, di giocare un po’ più piatto. Insomma, sarà una partita molto interessante da vedere. Penso che abbiamo giocato qualche volta, ed è stata una bella partita. Quindi speriamo che sia lo stesso. Credo di non aver avuto ancora abbastanza tempo per pensare troppo a lei. Questa sera mi prenderò un po’ di tempo per inventare di nuovo una tattica“.

D. Come gestisci con tua figlia l’atmosfera prima di una partita come questa? Cosa è cambiato dopo gli ultimi anni?

Belinda Bencic: “Non lo so. Sento di essere ancora concentrata. È solo diverso. Credo che a questo punto sia davvero naturale. Non è qualcosa che mi toglie la concentrazione. A volte penso che sia anche meglio quando non sono troppo concentrata. Non mi sento così nervosa prima del match e faccio solo quello che devo fare. Non è qualcosa di calcolato, direi. È molto naturale. Sono in grado di accendermi quando sono in campo e di concentrarmi”.