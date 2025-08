WTA Cincinnati, il percorso delle italiane: Paolini nel quarto di Gauff, Bronzetti trova Zhu

In Ohio ci si prepara per il grande tennis. Dal 7 al 18 agosto, presso il Lindner Family Tennis Garden, andrà in scena il torneo 1000 combined. Sarà la 124esima edizione del Cincinnati Openper quanto riguarda gli uomini e la 94esima per le donne, la cui finale si giocherà domenica 17. Detto del sorteggio del tabellone principale, e delle azzurre uscite subito da quello cadetto, è il momento di analizzare il possibile cammino delle due speranze azzurre nel WTA 1000 statunitense: Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti.

La 29enne toscana, settima favorita del torneo, dopo un bye al primo turno esordirà contro una qualificata o contro Maria Sakkari, ex n. 3 al mondo avanti 2-1 nei confronti diretti, con l’ultimo dominato ad aprile sulla terra rossa di Madrid. Ma l’unico testa a testa su cemento sorride all’italiana (Dubai 2024). Al terzo turno, eventualmente, Paolini se la vedrebbe o per la prima volta con Ashlyn Krueger o con Anastasija Sevastova (sconfitta su tutte e tre le superfici) nel loro quarto confronto.

In seguito, agli ottavi, sarebbe la volta o di Elina Svitolina, o di Linda Noskova o dell’attuale semifinalista di Montreal Naomi Osaka. Contro la giocatrice ucraina Jasmine non ha mai vinto (0-2 nei testa a testa, vittorie di Elina all’Australian Open e al Roland Garros 2025), mentre la nipponica è caduta in tre set nel loro unico precedente risalente a marzo sul cemento di Miami. La ceca, invece, non ha ancora mai avuto l’occasione di sfidarla.

Riuscisse a spingersi sino al turno delle migliori otto, la numero 7 del seeding potrebbe incrociare la racchetta per la quinta volta con Coco Gauff (sconfitta nelle ultime due battaglie sul rosso, ma vittoriosa delle altre due su cemento) o per la settima volta con Daria Kasatkina (3-3 il bilancio, non si sono mai sfidate sul duro). Altrimenti, le altre due teste di serie presenti da questo lato del tabellone sarebbero Jelena Ostapenko e Dayana Yastremska.

Un accesso alla semifinale potrebbe regalare alla campionessa del 1000 di Roma un confronto con Jessica Pegula, contro cui ha perso cinque volte su cinque (ma non si sfidano da due anni), o con Emma Navarro (battuta nell’ultimo testa a testa a Wimbledon 2024, anche se la statunitense ha vinto gli altri tre scontri, giocati tutti su cemento). Se invece le due tenniste a stelle e strisce non riusciranno ad arrampicarsi sino al penultimo atto, le papabili giocatrici per farlo, in quella zona del seeding, sarebbero Karolina Muchova e Clara Tauson.

La 26enne riminese esordirà con Lin Zhu, che ha vinto l’unico duello sul cemento di Hobart 2024. Al secondo turno Lucia si misurerebbe con Daria Kasatkina, eliminata dopo quasi tre ore nell’unico confronto risalente al 1000 di Dubai 2024, anche qui sul duro. Un eventuale exploit dell’azzurra, capace di raggiungere il terzo turno, le regalerebbe a questo punto Jelena Ostapenko, vittoriosa contro di lei tre anni fa sul rosso del Roland Garros.

L’eventuale percorso delle italiane a Cincinnati