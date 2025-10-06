WTA Wuhan: avanzano Baptiste, Siegemund, Tauson e Mertens. Siniakova ferma Shnaider

Si apre il sipario sull’ultimo WTA 1000 della stagione. In attesa delle alte teste di serie, a Wuhan vanno in scena i match di primo turno.

Hailey Baptiste, numero 51 WTA, si impone in rimonta su Ashlyn Krueger, 45 del mondo, con il punteggio di 2-6 6-4 6-2. Per la statunitense al secondo turno un altro derby a stelle e strisce, stavolta contro Jessica Pegula.

Per Iga Swiatek, invece, ci sarà Marie Bouzkova, 52 del mondo, uscita vittoriosa dell’incontro con la wild card Camila Osorio, 83 WTA, per 6-3 6-4.

Termina anzitempo la partita tra Dayana Yastremska, 31 WTA, e Laura Siegemund, 83 del mondo. L’ucraina alza bandiera bianca nel terzo set, sul punteggio di 7-5 4-6 4-1, per un problema fisico. La tedesca è la prossima avversaria di Mirra Andreeva.

Nonostante il titolo a Monterrey, Diana Shnaider, 15esima testa di serie, conferma il momento non proprio brillante in singolare – in doppio può festeggiare la qualificazione alle WTA Finals di specialità con Andreeva – salutando il torneo all’esordio, fermata in due set, con un doppio 6-4, dalla qualificata Katerina Siniakova, 62 WTA. Al prossimo turno la ceca se la vedrà con Maya Joint, che emerge dalla battaglia contro Lin Zhou, 253 WTA, per 7-5 7-6(10).

Clara Tauson rispetta i pronostici e elimina con il punteggio 6-3 7-5 Olga Danilovic. Al prossimo turno incrocerà la qualificata Antonia Ruzic, che nel tabellone cadetto aveva fermato Elisabetta Cocciaretto. La croata può festeggiare la convincente vittoria su Magda Linette, 38 WTA, per 6-2 6-3, anche se contro la decima forza del seeding servirà una prestazione ancor più di livello.

Scoperti anche i nomi delle prossime avversarie di Amanda Anisimova e Coco Gauff. Le due campionesse statunitensi sfideranno rispettivamente Jessica Bouzas Maneiro, che batte 7-6(1) 6-1 Varvara Gracheva, proveniente dalle qualificazioni, e Moyuka Uchijima, anche lei qualificata e giustiziera di Xin Wang per 6-4 7-6(3).

Infine c’è gloria pure per Elise Mertens, che si sbarazza in due set, con il punteggio di 7-6(5) 6-3 di Polina Kudermetova. Adesso attende una tra Belinda Bencic e Donna Vekic, che gioca il torneo grazie a una wild card.