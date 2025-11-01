ATP

ATP Parigi, Sinner-Zverev LIVE: inizia la seconda semifinale, chi vince sfida Auger-Aliassime

Segui con noi la diretta scritta di Sinner-Zverev: in palio l'ultimo posto in finale a Parigi contro Auger-Aliassime, che ha sconfitto Bublik nella prima semifinale

By Redazione
2 Min Read
Jannik Sinner - Vienna 2025 (© e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer)
Jannik Sinner - Vienna 2025 (© e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer)


A few seconds ago01/11/2025 17:26

Doppio break Sinner

3-0 e servizio e partenza super di Jannik, che trova il doppio break con un drittone in cross. Zverev deve ancora sbloccarsi

11 min ago01/11/2025 17:16

Break Sinner

Jannik aveva vinto il sorteggio e aveva scelto di rispondere. Decisione saggia, visto che arriva subito il break in apertura di partita per l’azzurro: 1-0 e servizio

Amici di Ubitennis buonasera e benvenuti al racconto scritto della seconda semifinale di Parigi. Come la scorsa settimana in finale a Vienna Jannik Sinner sfida Sascha Zverev, questa volta però in semifinale. In palio un posto in finale a Parigi, dove ad attendere il vincente c’è già Félix Auger-Aliassime, che nel frattempo ha scavalcato Lorenzo Musetti nella race.

