ATP Parigi, Sinner-Zverev LIVE: inizia la seconda semifinale, chi vince sfida Auger-Aliassime

Doppio break Sinner
3-0 e servizio e partenza super di Jannik, che trova il doppio break con un drittone in cross. Zverev deve ancora sbloccarsi
Break Sinner
Jannik aveva vinto il sorteggio e aveva scelto di rispondere. Decisione saggia, visto che arriva subito il break in apertura di partita per l’azzurro: 1-0 e servizio
Amici di Ubitennis buonasera e benvenuti al racconto scritto della seconda semifinale di Parigi. Come la scorsa settimana in finale a Vienna Jannik Sinner sfida Sascha Zverev, questa volta però in semifinale. In palio un posto in finale a Parigi, dove ad attendere il vincente c’è già Félix Auger-Aliassime, che nel frattempo ha scavalcato Lorenzo Musetti nella race.
