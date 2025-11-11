ATP Finals, preview Musetti-de Minaur: la sfida che tiene vive le speranze di qualificazione

[9] L. Musetti – [7] A. de Minaur

La possibilità di qualificarsi per le semifinali passa anche e soprattutto da questo match. Lorenzo Musetti e Alex de Minaur si sfideranno alle ore 20:30 nella loro seconda partita del girone Jimmy Connors, alle Nitto ATP Finals di Torino. Sia il 23enne carrarino che il 26enne australiano sono usciti sconfitti dal loro match inaugurale: l’azzurro ha ceduto in due set a Taylor Fritz, come anche il tennista aussie si è arreso al cospetto di Carlos Alcaraz.

Momento di forma attuale

Entrambi andranno alla ricerca della prima affermazione nel torneo dei maestri di fine anno. Lorenzo diventerebbe il terzo italiano a vincere una sfida in questo evento. Questo passerà inevitabilmente dalla sua capacità di sapersi adattare meglio al cemento torinese, che a detta sua è diverso rispetto a quello di Atene, dove ha perso la finale in tre set contro Novak Djokovic, che gli ha poi lasciato il suo posto per le Finals. “Sembrava quasi di giocare sull’erba perché la palla rimbalzava molto molto bassa”, ha affermato Musetti durante l’ultima conferenza stampa riferendosi ai campi ellenici. “Qui invece rimbalza più alta, sembra che voli un po’ di più”, ha specificato l’allievo di Simone Tartarini, entusiasta di poter giocare questo torneo, ma anche un po’ affaticato a seguito degli impegni recenti.

“Ho giocato subito dopo la finale ad Atene e sapevo che non potevo essere al 100% a livello fisico. Mi sentivo abbastanza pesante sulle gambe e un po’ lento in uscita dal servizio”, ha continuato l’azzurro, che, come ha spiegato Fritz a seguito del successo contro di lui, non ha avuto molto tempo per adattarsi alle condizioni di gioco torinesi. “So che si è scaldato sul campo d’allenamento, che è molto più lento rispetto al campo di gara, il centrale”, ha raccontato lo statunitense ai giornalisti.

Chi invece ha avuto il tempo per prepararsi a dovere su questi campi è de Minaur, presente per la seconda volta nel capoluogo piemontese. L’australiano percepisce la superficie di gioco più rapida rispetto a quella del 2024 e, nonostante la sconfitta all’esordio, arriva da un periodo positivo che gli ha permesso di raggiungere nelle ultime settimane la semifinale a Vienna e i quarti a Parigi.

Scontri diretti

Musetti è in vantaggio 3-1 nei precedenti. Gli ultimi tre li ha vinti lui: sull’erba del Queen’s nel 2024 e in questa stagione sul rosso di Monte Carlo e Madrid. Ma l’unico su cemento, che è anche il testa a testa più datato, è appannaggio di de Minaur, capace di sconfiggere un Lorenzo ancora teenager all’Australian Open 2022. Se è vero che quello scontro metteva di fronte due giocatori molto diversi da quelli che possiamo ammirare ora, è altrettanto vero che i precedenti più recenti forse non possono essere presi troppo in considerazione per la sfida odierna, dato che si sono disputati in condizioni di gioco molto diverse rispetto a quelle presenti a Torino. Difatti, i due non si sono mai sfidati su cemento indoor.

Che partita sarà?

Sommando le dichiarazioni di entrambi riguardo la superficie di gioco, ci sono validi motivi per sostenere che essa possa favorire sia uno che l’altro. In quanto cemento più rapido rispetto alla passata edizione, il terreno potrebbe aiutare Demon nei tentativi di contrattacco e soprattutto potrebbe dare più incisività alla sua palla, ficcante e piatta che l’australiano utilizza per cercare di mantenere gli scambi perlopiù regolari. Allo stesso tempo, però, Muso potrebbe cercare di variare le traiettorie e i tagli per togliere ritmo al suo avversario, obbligandolo magari ad accorciare. Dovesse riuscire a leggere meglio le condizioni di gioco rispetto alla prima giornata, arrivando quindi meglio sulla palla, le parabole del tennis di Lorenzo metterebbero in seria difficoltà l’ordine tennistico dell’australiano.

La percentuale di prime palle sarà fondamentale forse non tanto per cercare punti diretti con il servizio principale, quanto più per darsi la possibilità di indirizzare gli scambi sin da subito nella propria zona di comfort. Costringere il proprio avversario a fare il cosiddetto tergicristalli, con scatti da una parte all’altra del campo, non sarà probabilmente utile a nessuno dei due, in quanto siamo di fronte a due dei migliori atleti del circuito che possiedono nella resistenza e nello scatto due pilastri del loro io tennistico. Il metronomo de Minaur contro il fantasioso Musetti. Chi vincerà?