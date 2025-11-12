ATP Finals, il programma di giovedì 13 novembre: Alcaraz-Musetti alle 20:30, Fritz-de Minaur alle 14

Giovedì 13 novembre sarà una giornata delicata alle Nitto ATP Finals. Nel girone Bjorn Borg nulla è stato già scritto sulla pietra. Alle 14 Taylor Fritz sfiderà Alex de Minaur contro il quale si trova 5-5 nei confronti diretti. Ma lo statunitense ha vinto gli ultimi due, giocati entrambi su cemento indoor (a Torino e in Coppa Davis a fine 2024). Al momento solo il finalista uscente ha portato a casa una partita: in due set, all’esordio, contro Lorenzo Musetti. Demon è invece reduce da due sconfitte. La prima, sempre in due parziali, l’ha subita contro Carlos Alcaraz. La seconda è stata più dolorosa, perché l’ha visto uscire con l’amaro in bocca contro il carrarino, dopo che era andato a servire per il match nel terzo set.

Sarà quindi Lollo contro Carlitos il piatto principale della giornata. Detto dei match dell’azzurro, lo spagnolo oltre all’affermazione sull’australiano ha avuto anche la meglio sullo statunitense alla frazione decisiva. Questo successo gli ha così permesso di issarsi in solitaria, con due vittorie, in prima posizione nel girone. Alle 20:30 Musetti e Alcaraz daranno vita al loro nono testa a testa. Il bilancio dei precedenti recita un severo 7-1 in favore dell’iberico, uscito sconfitto contro il toscano solamente nella finale di Amburgo 2022. I due non si sono però mai incrociati su cemento indoor. Lorenzo ha rivelato che preferisce sfidarlo in queste condizioni rispetto ad altre. E, giovedì sera, affronterà il numero 1 al mondo consapevole di avere il destino nelle sue mani, dato che sarà a conoscenza dell’esito del match pomeridiano tra Fritz e de Minaur (qui tutti i casi che consentirebbero a Musetti di passare il girone).

Infine, per quanto riguarda il doppio nel girone Peter Fleming, i nostri Simone Bolelli e Andrea Vavassori – già sicuri di avere un posto in semifinale – alle 11:30 sfideranno i campioni in carica Kevin Krawietz e Tim Puetz, contro i quali hanno un record in parità nei precedenti (3-3). Alle 18 sarà poi la volta di Cash/Glasspool, numeri 1 di fine anno, e Granollers/Zeballos. L’unico testa a testa è stato vinto in semifinale a Wimbledon, nel 2025, dai due inglesi.