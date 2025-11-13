ATP Finals, pronostici: a Musetti serve un’impresa contro Alcaraz. Fritz favorito su de Minaur

Il Gruppo Jimmy Connors si avvia verso i titoli di coda. All’appello mancano solamente i due match odierni, poi tutto sarà più chiaro in un girone in cui ancora è davvero tutto possibile. Ad aprire il programma del singolare alle 14 saranno Taylor Fritz e Alex de Minaur, partita dirimente anche per la seconda sfida di giornata, che vede contrapposti, alle ore 20.30, Carlos Alcaraz e Lorenzo Musetti. Se l’australiano dovesse battere il numero 6 del mondo, all’azzurro “basterebbe” portare a casa con qualsiasi risultato la sfida con lo spagnolo. Altrimenti sarà obbligato al percorso netto.

Alcaraz-Musetti: partita a senso unico per i quotisti

Lorenzo Musetti ha davanti a sé una partita tanto importante quanto complicata. L’azzurro nutre ancora sogni di semifinale, ma, per non fermarsi al round robin, deve tornare a vincere, possibilmente in 2 set per non dover contare sull’aiuto esterno, contro Carlos Alcaraz dopo tre anni. Il carrarino, in sette precedenti – più uno al Challenger di Trieste – ha battuto una sola volta lo spagnolo, in finale a Amburgo nel 2022. La sfida è delle più complesse, dato che Carlos avrà anche l’extra motivazione di poter blindare il numero 1 del mondo di fine stagione con un successo – qui la preview del match.

Tenuto conto dei testa a testa, i siti di scommesse prevedono un match quasi a senso unico. La vittoria di Alcaraz è pagata 1.13 contro una quota del 6.00 di Musetti da Bet365. Leggermente meno perentori Goldbet e Lottomatica, che danno lo spagnolo favoritissimo a 1.14, mentre attestano Lorenzo sul 5.80.

Quote e bonus ATP Finals 2025 Il mondo del tennis attende due nomi: Sinner e Alcaraz. Torino è in visibilio per una lotta al n.1 che potrebbe decidersi alle Finals, come non accadeva dal 2016 con Murray e Djokovic. E sono chiaramente i grandi indiziati per vincere i rispettivi gironi ed incrociarsi poi in quella che sarebbe una storica finale dei sogni. Su quest’asse va la proposta di Goldbet e Lottomatica: con questa speciale offerta, sarà possibile ricevere un bonus ad ogni partita vinta da uno dei due fenomeni del tennis mondiale. Come ottenere il bonus? Registrati su Lottomatica o Golbet e valida il Conto Gioco;

o Golbet e valida il Conto Gioco; Effettua la prima scommessa in singola, di almeno 10€, sull’ Antepost – ATP Finals 2025 selezionando il VINCENTE tra: Jannik, Sinner o Carlos, Alcaraz ; oppure effettuare la prima scommessa in singola, di almeno 10€, su chi sarà per te il vincitore della finale del 16 Novembre;

selezionando il tra: o ; oppure effettuare la prima scommessa in singola, di almeno 10€, su chi sarà per te il vincitore della finale del 16 Novembre; riceverai 20€ di Bonus Sport per ogni MATCH VINTO dal tennista che hai scelto (Sinner o Alcaraz) durante gli incontri in Singolare Maschile dal 10 Novembre alla finale del 16 Novembre, fino a un massimo di 100€ di Bonus. L’iniziativa è valida solo per i nuovi iscritti Lottomatica che avranno soddisfatto i requisiti di partecipazione e che risulteranno correttamente associati ai tracking link che attivano l’offerta promozionale. VALIDITÀ: dal 06 Novembre al 16 Novembre 2025

Fritz-de Minaur: precedenti in sostanziale parità, ma i bookmakers dicono USA

Taylor Fritz si gioca molto in questa partita. Lo statunitense si è reso protagonista di una stagione senz’altro buona e centrare la semifinale certificherebbe il suo livello. Nelle valutazioni, il 2025 di Fritz paga lo scotto del paragone con l’anno passato, quando Taylor ha raggiunto la sua prima finale Slam. Il best ranking al numero 4 del mondo e l‘ultimo atto alle ATP Finals lo hanno ridimensionato in accezione positiva. Per superare il girone deve battere de Minaur e sperare che Musetti non abbia la meglio su Alcaraz in due set.

De Minaur ha centrato la qualificazione alle Finals per il secondo anno consecutivo. Il giusto riconoscimento per uno dei giocatori divenuto tra i più continui del circuito. Tuttavia, è ancora in attesa della prima vittoria in questa competizione: in cinque partite ha subito altrettante sconfitte con un passivo di 10 set persi e solamente 2 portati a casa. Oltre a quello di martedì contro Musetti, l’australiano un anno fa fu capace di strappare un parziale proprio a Fritz, subendo poi il rientro del californiano.

I precedenti pongono la sfida in perfetta equità: 5-5 i testa a testa – con il solito distinguo che, se si volesse contare anche gli incroci nei Challenger, allora, de Minaur sarebbe addirittura avanti per 6-5. Anche indoor la situazione è in equilibrio assoluto, con un 2-2, che, però, vede Fritz prevalere nei confronti più recenti – ATP Finals 2024 e Coppa Davis 2024. Ai ragionamenti possiamo aggiungere che lo score di de Minaur contro i top 10 non è certo dei migliori, con 60 sconfitte e 19 vittorie in carriera. I bookmakers sono d’accordo nel ritenere Fritz favorito su de Minaur. Per Bet365 lo statunitense è dato a 1.33, contro il 3.40 del numero 7 del mondo. Non si discostano molto Lottomatica e Goldbet, le cui quote si posizionano a 1.34 e 3.30.