WTA Hobart: Maria batte in due set Venus Williams nel match più ‘anziano’ dal 1973

La settimana che precede l’Australian Open propone l’Hobart International, WTA 250 che sta andando in scena sempre nella terra dei canguri. Se la prima giornata del torneo aveva visto il successo di Elisabetta Cocciaretto, e la sconfitta della seconda testa di serie McCartney Kessler, la seconda ondata dei primi turni ha regalato l’ennesima prestazione di Venus Williams. La tennista statunitense, sposatasi di recente, dopo aver perso al primo turno a Auckland è uscita di scena all’esordio anche a Hobart, nell’attesa di esordire come wild card all’Australian Open. La Venere nera ha disputato il torneo oceanico grazie a un invito degli organizzatori. Ma al primo turno si è subito arenata contro Tatjana Maria, sesta favorita dell’evento.

Per 6-4 6-3, in circa un’ora e mezza di partita, la tedesca ha avuto la meglio su Venus Williams senza soffrire particolarmente. Infatti, l’attuale numero 42 al mondo è stata quasi sempre in vantaggio e ha chiuso la contesa con un buon 74% di punti vinti con la prima. Ancora niente da fare per Venus Williams, al momento 576esima tennista in classifica, che non intasca un successo dallo scorso agosto in quel di Washington. Come riporta OptaAce su X, Maria è uscita vittoriosa dall’incontro più ‘anziano’ dal 1973, anno di nascita della WTA. Se si somma la sua età (38 anni, 5 mesi e qualche giorno) con quella dell’americana (45 anni e quasi 7 mesi) il risultato finale è di 84 anni e 1 giorno. Ora Maria sfiderà Anna Bondar, che ha battuto Ella Seidel con un secco 6-0 6-1.

84, 1 – The combined age of 84 years and 1 day between Venus Williams and Tatjana Maria will be the oldest between two opponents in a main draw match at WTA level, since the WTA was founded in 1973 – age calculated at start of event. Evergreen!#HobartTennis | @HobartTennis @WTA — OptaAce (@OptaAce) January 13, 2026

Gli altri risultati

Detto della più attesa, Venus Williams, c’è tanto altro. Semplice l’esordio per la semifinalista di Auckland Iva Jovic, che ha disintegrato per 6-0 6-1 Janice Tien. Saluta il torneo la due volte campionessa Slam in singolare Barbora Krejcikova, sconfitta con il punteggio di 6-4 1-6 7-6(4) da Peyton Stearns. Nessun problema per la fresca finalista a Auckland Xinyu Wang, vittoriosa con un agile 6-2 6-3 su Talia Gibson. Qualche intoppo in più ce lo ha avuto Rebecca Sramkova, brava ad avere la meglio su Varvara Gracheva alla distanza, con lo score di 6-4 4-6 6-2. Infine, Magdalena Frech ha regolato con un ottimo 6-4 6-0 Elsa Jacquemot.