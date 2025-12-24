Venus Williams e Andrea Preti si sposano (di nuovo): Serena regala uno yacht

Venus Williams si è sposata per la seconda volta. Il coniuge è sempre lo stesso: il modello, regista e attore Andrea Preti. I due, dopo essersi sposati a Ischia nel mese di settembre, a causa di questioni burocratiche hanno deciso di replicare le nozze. Ma questa volta, ancora più in grande. A Palm Beach, in Florida, i festeggiamenti sono durati per cinque giorni. I due si erano conosciuti nel 2024 durante la settimana della moda a Milano e si erano fidanzati ufficialmente in occasione di una vacanza in Toscana a inizio 2025.

Following their Italian celebration in September, the tennis legend and the actor finally tied the knot in Florida this past weekend with a fashion-filled week of events. https://t.co/DRpGV17E50 — Vogue Magazine (@voguemagazine) December 23, 2025

Ovviamente, anche la sorella Serena era presente a entrambe le nozze. Oltre ai consigli sulla capigliatura, oltre che sul tennis, in un periodo in cui lei e Venus hanno anche lanciato il loro podcast, la ventitré volte campionessa Slam ha deciso di regalare a sua sorella nientemeno che uno yacht! Serena ha poi deciso di celebrare questo momento importante di Venus con delle bellissime parole sui suoi profili social. Di seguito, la didascalia del post su Instagram.

“Venus, da dove comincio? Dai campi nel cortile di casa ai palcoscenici più importanti del mondo, hai sempre dimostrato grazia, forza e un cuore più grande di qualsiasi trofeo. Vederti entrare in questo nuovo capitolo circondata dall’amore è stato come vedere sorgere il sole. Costante, potente e pieno di promesse. Sei stata la mia migliore amica, la mia protettrice, la mia insegnante e mi hai ricordato di perseguire sempre i miei obiettivi. Vederti così felice, così amata, così radiosa, significa tutto per me. L’amore, la collaborazione, le risate e una vita in cui ci scegliamo ogni singolo giorno. Non potrei essere più orgogliosa di stare al tuo fianco. Non solo oggi, sempre”.

Giusto qualche giorno fa Venus Williams era stata premiata dalla WTA nella sezione ‘migliori momenti dell’anno’ per quanto riguarda la categoria WTA 500. Difatti, a 45 anni la Venere Nera ha ottenuto una vittoria nel circuito maggiore battendo la connazionale Peyton Stearns nel torneo di Washington. Nonostante poi non abbia più ottenuto successi in singolare, Venus, in coppia con Leylah Fernandez, si è spinta sino ai quarti di finale in doppio allo US Open. Un momento di grande commozione per lei, che in questi anni ha sofferto di svariati problemi di salute. “È stato bello sentirmi più libera”, aveva dichiarato a New York.

La carriera di Venus non è però ancora giunta al termine, a differenza di quella di sua sorella (che però si è reiscritta ai controlli antidoping… e quindi potrebbe avere in serbo una sorpresa, anche se per ora smentisce un suo ritorno). La sette volte campionessa Slam sarà ai nastri di partenza del ASB Classic, torneo WTA 250 che si giocherà a Auckland dal 5 all’11 gennaio. L’obiettivo, immaginiamo, sarà quello di prepararsi in vista dell’Australian Open, per il quale dovrà necessariamente chiedere una wild card se vorrà provare a entrare in tabellone.