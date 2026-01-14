Australian Open, guida al sorteggio: orario, teste di serie e dove vederlo

Il sorteggio dell’Australian Open 2026 è ormai alle porte. Giovedì 15 gennaio Jannik Sinner scoprirà il suo potenziale cammino nel primo Slam della stagione, in programma a Melbourne dal 18 gennaio al 1° febbraio. Il campione azzurro, vincitore delle ultime due edizioni del torneo, si presenterà al via da testa di serie numero 2, alle spalle di Carlos Alcaraz, numero uno del ranking ATP e del seeding. I due, dunque, potranno incrociarsi solo in finale. Tra le teste di serie di spicco c’è anche Lorenzo Musetti, numero 5 del mondo.

Quando e a che ora si svolge il sorteggio

Il sorteggio dei tabelloni si svolgerà in quel di Melbourne alle 14:30 locali di giovedì 15 gennaio, che corrispondono alle 04:30 del mattino in Italia. La cerimonia seguirà la consueta scaletta: prima verrà composto il tabellone femminile, poi quello maschile, che dovrebbe prendere forma intorno alle ore 5 italiane. A partecipare all’evento anche i campioni in carica, Madison Keys (numero 9 WTA) e Jannik Sinner.

Dove seguire il sorteggio: streaming online, niente diretta TV in Italia

Dal punto di vista della copertura televisiva, in Italia i diritti dell’Australian Open sono detenuti da Discovery + ed HBO Max, ma come già accaduto negli anni passati il sorteggio non dovrebbe essere trasmesso in diretta TV. Sarà comunque possibile seguire l’evento in streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook ufficiale dell’Australian Open. Su Ubitennis, come da tradizione, i tabelloni completi dell’Australian Open saranno pubblicati domani nella prima mattinata.

Il possibile cammino di Sinner: chi può incontrare l’azzurro nel tabellone

Essendo testa di serie numero 2, Sinner finirà automaticamente nella parte bassa del tabellone ed eviterà con certezza solo Alcaraz. Dal suo lato potrà invece trovarsi uno solo tra Alexander Zverev (n.3) e Novak Djokovic (n.4). Una delle teste di serie comprese tra la 5 e la 8, tra cui anche Musetti, potrebbe finire nel suo quarto di finale.

Teste di serie ufficiali: quattro italiani nel seeding, Paolini guida le azzurre

Ufficializzate intanto le 32 teste di serie dei due tabelloni. In campo maschile, oltre a Sinner e Musetti, l’Italia porta in dote anche Flavio Cobolli (n. 20) e Luciano Darderi (n. 22), mentre restano fuori dal seeding Sonego, Berrettini, Arnaldi, Bellucci e Nardi. Nel torneo femminile la numero uno è Aryna Sabalenka, davanti a Iga Swiatek e Coco Gauff; Jasmine Paolini è l’unica italiana tra le teste di serie, con il numero 7. L’attesa ora è tutta per il sorteggio: da quel momento in poi inizierà ufficialmente l’Australian Open 2026.