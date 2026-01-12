Australian Open donne: le 32 teste di serie

Uscita la classifica WTA di lunedì 12 gennaio che, incidentalmente, ha anche attribuito i numeri delle teste di serie all’imminente Australian Open, l’attesa si sposta a giovedì, ore 4.30 del mattino italiano, quando verrà sorteggiato il tabellone. Nel frattempo, tra qualificazioni ed esibizioni, non resta dare un’occhiata al seeding, naturalmente guidato da Aryna Sabalenka

e Iga Swiatek. Come nel maschile, ci sono due assenti fra le prime 32 del ranking: Veronika Kudermetova e Qinwen Zheng, ancora non al meglio dopo l’infortunio al gomito.

Le teste di serie dell’Australian Open femminile

1 Aryna Sabalenka

2 Iga Swiatek

3 Cori Gauff

4 Amanda Anisimova

5 Elena Rybakina

6 Jessica Pegula

7 Jasmine Paolini

8 Mirra Andreeva

9 Madison Keys

10 Belinda Bencic

11 Ekaterina Alexandrova

12 Elina Svitolina

13 Linda Noskova

14 Clara Tauson

15 Emma Navarro

16 Naomi Osaka

17 Victoria Mboko

18 Liudmila Samsonova

19 Karolina Muchova

20 Marta Kostyuk

21 Elise Mertens

22 Leylah Fernandez

23 Diana Shnaider

24 Jelena Ostapenko

25 Paula Badosa

26 Dayana Yastremska

27 Sofia Kenin

28 Emma Raducanu

29 Iva Jovic

30 Maya Joint

31 Anna Kalinskaya

32 Marketa Vondrousova

Escluse dal sorteggio, Aryna Sabalenka sarà posizionata sulla prima riga in alto e Iga Swiatek sulla 128^ e ultima in basso. Verranno poi sorteggiate la 3, Gauff, e la 4, Anisimova, determinando così i potenziali accoppiamenti in semifinale con le prime due del mondo. Le rimanenti teste di serie saranno estratte in gruppi di 4 (5-8, 9-12 e 13-16) e gruppi di otto (17-24 e 25-32). Avremo così questi accoppiamenti teorici:

terzo turno

tds 1-8 contro 25-32

tds 9-16 contro 17-24

ottavi di finale

tds 1-4 contro 13-16

tds 5-8 contro 9-12

quarti di finale

tds 1-4 contro 5-8

Tra le grandi escluse, probabilmente nessuna delle prime (e neanche delle seconde) vorrà trovarsi di fronte una Barbora Krejcikova in salute. Attenzione anche a Eva Lys, che viene da una stagione di grande crescita e ha spaventato Swiatek in United Cup, alla sempre combattiva Sorana Cirstea e ad Alexandra Eala, semifinalista a Auckland.