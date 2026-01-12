Australian Open donne: le 32 teste di serie

Uscita la classifica WTA di lunedì 12 gennaio che, incidentalmente, ha anche attribuito i numeri delle teste di serie all’imminente Australian Open, l’attesa si sposta a giovedì, ore 4.30 del mattino italiano, quando verrà sorteggiato il tabellone. Nel frattempo, tra qualificazioni ed esibizioni, non resta dare un’occhiata al seeding, naturalmente guidato da Aryna Sabalenka
e Iga Swiatek. Come nel maschile, ci sono due assenti fra le prime 32 del ranking: Veronika Kudermetova e Qinwen Zheng, ancora non al meglio dopo l’infortunio al gomito.
Le teste di serie dell’Australian Open femminile
1 Aryna Sabalenka
2 Iga Swiatek
3 Cori Gauff
4 Amanda Anisimova
5 Elena Rybakina
6 Jessica Pegula
7 Jasmine Paolini
8 Mirra Andreeva
9 Madison Keys
10 Belinda Bencic
11 Ekaterina Alexandrova
12 Elina Svitolina
13 Linda Noskova
14 Clara Tauson
15 Emma Navarro
16 Naomi Osaka
17 Victoria Mboko
18 Liudmila Samsonova
19 Karolina Muchova
20 Marta Kostyuk
21 Elise Mertens
22 Leylah Fernandez
23 Diana Shnaider
24 Jelena Ostapenko
25 Paula Badosa
26 Dayana Yastremska
27 Sofia Kenin
28 Emma Raducanu
29 Iva Jovic
30 Maya Joint
31 Anna Kalinskaya
32 Marketa Vondrousova
Escluse dal sorteggio, Aryna Sabalenka sarà posizionata sulla prima riga in alto e Iga Swiatek sulla 128^ e ultima in basso. Verranno poi sorteggiate la 3, Gauff, e la 4, Anisimova, determinando così i potenziali accoppiamenti in semifinale con le prime due del mondo. Le rimanenti teste di serie saranno estratte in gruppi di 4 (5-8, 9-12 e 13-16) e gruppi di otto (17-24 e 25-32). Avremo così questi accoppiamenti teorici:
terzo turno
tds 1-8 contro 25-32
tds 9-16 contro 17-24
ottavi di finale
tds 1-4 contro 13-16
tds 5-8 contro 9-12
quarti di finale
tds 1-4 contro 5-8
Tra le grandi escluse, probabilmente nessuna delle prime (e neanche delle seconde) vorrà trovarsi di fronte una Barbora Krejcikova in salute. Attenzione anche a Eva Lys, che viene da una stagione di grande crescita e ha spaventato Swiatek in United Cup, alla sempre combattiva Sorana Cirstea e ad Alexandra Eala, semifinalista a Auckland.