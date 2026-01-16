WTA Hobart, preview della finale: Cocciaretto sfida Jovic per il secondo sigillo WTA

Dalle qualificazioni alla finale dell’Hobart International, torneo WTA 250 che fa da anticamera all’Australian Open. Il sogno di Elisabetta Cocciaretto è a un passo dal compiersi nella sua interezza. Dopo sei vittorie consecutive tra tabellone cadetto e principale, proverà a centrare la settima meraviglia contro il baby prodigio Iva Jovic. Una sfida ricca di insidie che l’azzurra è pronta ad accettare, per poi volare a Melbourne con la fiducia al massimo.

Cocciaretto ci riprova: nel 2023 la finale di Hobart ha dato il via alla sua migliore stagione

Il 2026 di Cocciaretto non poteva iniziare in maniera migliore. Dopo aver sfiorato la vittoria a Auckland contro Magda Linette – quarta testa di serie e giustiziera al primo turno di Venus Williams – la tennista marchigiana è costretta alle qualificazioni al WTA 250 di Hobart, superate poi senza insidie. La forma atletica comincia ad esserci e anche il tennis d’anticipo torna ad accompagnare Elisabetta, che in sei match lascia per strada solamente un set, agli ottavi di finale contro Ann Li.

Per la numero 80 del mondo è di fondamentale importanza iniziare al meglio la stagione, per far sorridere una classifica che ancora non le dà stabilità e che spesso la obbliga a passare per i tabelloni cadetti.

L’anno migliore di Cocciaretto rimane il 2023. E queste prime settimane di nuova stagione presentano più di qualche analogia con quell’annata.

L’azzurra inaugurò il suo 2023 proprio raggiungendo la finale a Hobart, dove venne superata in due set da Lauren Davis. Tuttavia, proprio in quella delusione Elisabetta trovò le motivazioni per migliorarsi partita dopo partita, dando una sterzata decisiva alla propria carriera. Nell’estate riscattò la sconfitta di Hobart trionfando a Losanna, in quello che rimane il primo e unico titolo WTA messo in bacheca. Il successo svizzero le consentì anche di affacciarsi in top 30, approdando alla posizione numero 29.

A tre anni di distanza – e due anni e mezzo dall’ultima finale – Cocciaretto si ripresenta all’ultimo atto di Hobart, in quel torneo che aveva dato simbolicamente avvio alla sua stagione migliore. Comunque vada, l’azzurra è già sicura di rientrare tra le migliori 70 del mondo, alla posizione numero 64; se dovesse portare a casa il titolo avrebbe la possibilità di riaffacciarsi in top 60, alla 56esima posizione. Dall’altra parte della rete troverà l’astro nascente del tennis statunitense Iva Jovic, mai affrontata prima.

Cocciaretto: “Devo restare concentrata sul mio gioco”

Cocciaretto commenta così la finale raggiunta: “È stata una giornata incredibile e una settimana incredibile e farò del mio meglio”. E in riferimento alla sconfitta del 2023 dice: “Sarà un’altra partita, sono completamente diversa: sono più matura quindi forse riuscirò ad adattarmi e a muovermi meglio di quanto abbia fatto tre anni fa”.

A Hobart Elisabetta si senta quasi a casa: “Penso che, siccome vengo da un villaggio molto piccolo, sia abituata a stare in una cittadina; mi piacciono le città più piccole come questa, che sono sempre luoghi molto tranquilli”. E anche il feeling con le persone del luogo pare scatenare nell’azzurra emozioni positive: “Qui tutti sono gentili e mi sento molto a mio agio, non è una città caotica, anche se devo imparare a stare nelle grandi città perché giochiamo sempre in grandi centri. Credo di dover restare concentrata e cercare di rimanere motivata per tenere alta l’energia, pensando solo al mio gioco e senza preoccuparmi del rumore esterno”.

Jovic e quella statistica che le sorride: sarebbe la quarta statunitense di fila a trionfare a Hobart

Jovic è la stellina della racchetta a stelle e strisce. Dopo un 2025 di continua crescita, con il primo titolo WTA a Guadalajara e il best ranking alla posizione numero 30, la statunitense non si ferma più. Ciò che sorprende della 18enne della California è come ai progressi tecnico-tattici abbia aggiunto evidenti miglioramenti sotto profilo della gestione dei momenti clou. Se già ai quarti di finale contro Linette, dove è stata costretta al terzo set da un tiebreak perso sul filo del rasoio, ha mostrato la freddezza della veterana, è in semifinale che Iva ha impressionato per mentalità. Certo, l’avversaria, Taylah Preston, 204 WTA, pur essendo più grande di due anni, ha sicuramente meno dimestichezza a questi livelli. Però, dopo un primo set perso senza di fatto mai essere in partita, la reazione non era scontata.

Jovic continua il suo percorso verso l’élite del tennis, da cui ormai non appare così distante. Grazie a questa finale ritoccherà il best ranking: in caso di sconfitta sarà numero 27, altrimenti si spingerà fino alla 24esima posizione.

“Cerco di non mettermi troppa pressione addosso all’inizio perché è difficile uscire dalla pre-season senza aver giocato molte partite, ma ovviamente partire bene è molto bello” ha commentato Iva. “Ho molta fiducia e questo è in qualche modo una ricompensa per il duro lavoro svolto durante la pausa, quindi ho davvero la sensazione che tutto stia funzionando”.

Jovic: “Conosco Cocciaretto, è davvero molto dolce”

A proposito di Cocciaretto, sua avversaria in finale, confessa: “Non mi sono allenata molto con lei, ma sicuramente farò un po’ di studio e la conosco fuori dal campo: è davvero molto dolce”.

Poi prosegue: “So però che è una grande combattente, quindi qualunque cosa accada, indipendentemente da quanto stia giocando bene qualcuno, so che lotterà e mi farà sudare ogni punto: sarà una battaglia”.

Oltre a lottare su ogni pallina, Elisabetta dovrà pure andare contro una statistica curiosa: è dal 2023 che l’Hobart International è vinto da una giocatrice statunitense. Il cerchio si è aperto proprio con la sconfitta dell’azzurra contro Lauren Davis – cui si sono aggiunti i trionfi di Emma Navarro e McCartney Kessler – e potrebbe essere lei a chiuderlo.

Cocciaretto sfida Jovic: a che ora e dove vedere la finale

L’appuntamento con la finale tra Cocciaretto e Jovic è per sabato 17 gennaio alle ore 3 italiane – le 13 australiane. Per chiunque punti la sveglia, i canali TV di riferimento sono Sky Sport Uno e, in chiaro, Supertennis. Inoltre, il match è disponibile anche in streaming su NOW e SupertenniX.