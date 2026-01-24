Australian Open, Swiatek: “Il tifo a volte può essere fastidioso. Mi dispiace dirlo ma …”

Qualche segnale di ‘cedimento’ Iga Swiatek lo ha mostrato, ma ancora una volta ne è uscita vincitrice. La n° 2 del mondo, dopo i successi contro Yue Yuan e Marie Bouzkova, ha superato in 6-1 1-6 6-1 Anna Kalinskaya, staccando il pass per gli ottavi di finale all’Australian Open 2026, dove se la vedrà con Maddison Inglis che a sua volta ha approfittato del forfait di Naomi Osaka. Al termine dell’incontro, la polacca ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, rispondendo alle domande dei giornalisti presenti. Ecco, dunque, un estratto delle sue parole.

D: Mi chiedevo quanto sei consapevole dei tuoi tifosi durante una partita. Pensi che ti aiutino davvero a giocare meglio?

Iga Swiatek: “Dipende da come tifano, perché se è tutto un tifo e un applauso, è sempre bello, perché puoi ricevere un sacco di energia. Ma se ricevi un coaching, cosa che a volte succede allora può essere strano o la tua concentrazione può essere rovinata per questo motivo. Immagino dipenda da come tifano e anche dal posto in cui mi trovo, perché posso davvero trarne molti aspetti positivi, ma ci sono giorni in cui può anche essere fastidioso. Mi dispiace dirlo, ma credo che tutti i giocatori abbiano questa sensazione“.

“Il tennis è uno sport in cui c’è molto rumore tra un punto e l’altro, ma poi c’è silenzio durante il punto. Se all’improvviso senti qualcosa, può davvero infastidirti. Dipende dal tifo. Dipende anche dal giorno, da come mi sento. Ma, nel complesso, apprezzo molto il supporto, e i tifosi polacchi sono fantastici. È fantastico che siano presenti in ogni parte del mondo, e anche quando gioco contro qualcuno proveniente dal paese in cui giochiamo il torneo, sento che c’è sempre una certa parità in termini di tifo“.

D: Questa è solo una domanda divertente. Ho visto su Instagram che hai fatto la cameriera e hai sorpreso alcuni fan. Ti consideri una brava attrice? Com’è stata l’esperienza?

Iga Swiatek: “Non posso giudicarmi. Spero di essere una brava attrice. Non ho mai ricevuto consigli e non so come farlo correttamente, ma quando a volte devo fare qualcosa davanti alle telecamere, non ho problemi. Mi sono divertita molto. Ho anche provato ad alzare la voce per sembrare diversa, ma immagino che a volte sia difficile mantenere un’espressione seria. Quindi non so se sono una brava attrice. È una domanda difficile“.

D: La prossima partita sarà contro una qualificata australiana, Maddison Inglis. Mi pare che tu l’abbia già affrontata una volta, forse cinque anni fa. Sai qualcosa di lei e ricordi qualcosa di quella partita?

Iga Swiatek: “Ricordo che abbiamo giocato, ma non ricordo come fosse la partita. Di sicuro devo prepararmi tatticamente, e Wim guarderà. Forse guarderò anche io un po’, perché non mi capita spesso di giocare contro qualcuno che non conosco poi così bene. Ha fatto un ottimo percorso, e sarà fresca”.