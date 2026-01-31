WTA Cluj-Napoca, il tabellone: subito Bronzetti-Potapova, remake dell’ultima finale

La settimana successiva all’Australian Open 2026, che al femminile ha incoronato Elena Rybakina grazie al successo contro Aryna Sabalenka, prevede tre tornei. Tra i due WTA 250, spicca il Transylvania Open 2026, che si svolgerà dal 1° al 7 febbraio a Cluj-Napoca, in Romania. Pronti-via ci sarà immediatamente una sfida che appena 12 mesi fa rappresentò la finalissima. Al primo turno, infatti, si affronteranno Lucia Bronzetti ed Anastasia Potapova, reduce dall’Happy Slam con il dito rotto in cui si è fermata al cospetto della n. 1 del mondo. L’austriaca sarà la 5^ testa di serie ed affronterà l’unica azzurra presente in main draw, a cui si potrebbe aggiungere dalle qualificazioni Lucrezia Stefanini. Guida il seeding Emma Raducanu (fresca di separazione da Francisco Roig), davanti alle padrone di casa Jaqueline Cristian e Sorana Cirstea – polemizzante con Naomi Osaka a Melbourne – e Xinyu Wang.

Come per gli altri tabelloni dei tornei della prossima settimana, anche questo offre spunti di interesse non indifferenti. Le restanti teste di serie sono Antonia Ruzic, Olga Danilovic ed Anna Bondar, mentre tra le wild card figurano tre tenniste di casa (Miriam Bulgaru, Ana Bogdan ed Elena Ruxandra Bertea) oltre alla sempreverde Karolina Pliskova. Si segnala inoltre la presenza di Oleksandra Oliynykova, che ha raccontato una delle storie più belle all’Australian Open 2026, e Sara Sorribes Tormo. La spagnola torna in un torneo del circuito WTA a quasi dieci mesi di distanza dall’ultima apparizione di Bogotà e dopo aver deciso di prendersi una pausa.