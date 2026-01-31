WTA

WTA Cluj-Napoca, il tabellone: subito Bronzetti-Potapova, remake dell’ultima finale

Emma Raducanu guida il tabellone del WTA 250 di Cluj-Napoca. Presente anche Jaqueline Cristian e Karolina Pliskova in main draw

Di Fabio Barera
2 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Lucia Bronzetti - WTA Cluj-Napoca 2025 (@ X Transylvania Open)
Lucia Bronzetti - WTA Cluj-Napoca 2025 (@ X Transylvania Open)

📣🚗 A gennaio scopri gli Special Days Kia 

La settimana successiva all’Australian Open 2026, che al femminile ha incoronato Elena Rybakina grazie al successo contro Aryna Sabalenka, prevede tre tornei. Tra i due WTA 250, spicca il Transylvania Open 2026, che si svolgerà dal 1° al 7 febbraio a Cluj-Napoca, in Romania. Pronti-via ci sarà immediatamente una sfida che appena 12 mesi fa rappresentò la finalissima. Al primo turno, infatti, si affronteranno Lucia Bronzetti ed Anastasia Potapova, reduce dall’Happy Slam con il dito rotto in cui si è fermata al cospetto della n. 1 del mondo. L’austriaca sarà la 5^ testa di serie ed affronterà l’unica azzurra presente in main draw, a cui si potrebbe aggiungere dalle qualificazioni Lucrezia Stefanini. Guida il seeding Emma Raducanu (fresca di separazione da Francisco Roig), davanti alle padrone di casa Jaqueline Cristian e Sorana Cirsteapolemizzante con Naomi Osaka a Melbourne – e Xinyu Wang.

Come per gli altri tabelloni dei tornei della prossima settimana, anche questo offre spunti di interesse non indifferenti. Le restanti teste di serie sono Antonia Ruzic, Olga Danilovic ed Anna Bondar, mentre tra le wild card figurano tre tenniste di casa (Miriam Bulgaru, Ana Bogdan ed Elena Ruxandra Bertea) oltre alla sempreverde Karolina Pliskova. Si segnala inoltre la presenza di Oleksandra Oliynykova, che ha raccontato una delle storie più belle all’Australian Open 2026, e Sara Sorribes Tormo. La spagnola torna in un torneo del circuito WTA a quasi dieci mesi di distanza dall’ultima apparizione di Bogotà e dopo aver deciso di prendersi una pausa.

TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Aryna Sabalenka - Australian Open 2026 (foto X @australianopen)
Australian Open, le 110 volte Slam di Sabalenka: Aryna non termina a secco di set dal 2020
Australian Open
ATP Montpellier, il tabellone: si rivede Fils, possibile derby Cobolli-Nardi
ATP
Maratone al quinto set: terreno di caccia per Alcaraz, non ancora per Sinner. Il muro delle 3 ore e 50
Statistiche
WTA Abu Dhabi, il tabellone: Bencic e Alexandrova guidano il seeding, nessuna italiana al via
WTA