Ranking ATP: Alcaraz guida davanti a Sinner, best ranking per Darderi al n. 21

In attesa del rientro in campo, Alcaraz mantiene 2850 punti di vantaggio su Sinner. Darderi a un passo dalla top 20, dove c'è ancora Cobolli

Di Beatrice Becattini
6 min di lettura
Luciano Darderi - ATP Buenos Aires 2026
Luciano Darderi - ATP Buenos Aires 2026 (foto X @iebmasargopen)

Nella settimana in cui il tennis è protagonista sui campi di tutto il mondo, l’aggiornamento del ranking di lunedì 16 febbraio non prevede scossoni particolari. Carlos Alcaraz mantiene la vetta della classifica con 13150 punti, tenendo a 2850 lunghezze di distanza Jannik Sinner, il primo degli inseguitori. Il campione azzurro ha davanti a sé tre mesi in cui, in termini di ranking, ha solo da guadagnare, visto che, a causa della sospensione dello scorso anno, non ha niente da difendere. Ma è pur vero che in questo medesimo periodo del 2025 lo spagnolo ha raccolto poco.

La top 20 del ranking ATPLa classifica degli italiani: best ranking per Darderi

Sul terzo gradino del podio c’è Novak Djokovic con 5280 punti. Un divario netto che certifica il dominio del duopolio Alcaraz-Sinner. Seguono Alexander Zverev, che non ha giocato a Rotterdam, e Lorenzo Musetti, ai box dall’Australian Open.

Grazie al primo successo indoor della carriera, Alex de Minaur pareggia il proprio best ranking, riportandosi alla sesta piazza. Perde una posizione, invece, l’altro finalista dell’ATP 500 di Rotterdam Felix Auger-Aliassime, così come Taylor Fritz, sconfitto nella finale di Dallas da Ben Shelton, che, nonostante il titolo, non guadagna posizioni e si conferma al numero 9. Chiude la top 10 Alexander Bublik.

Inoltre, si registra il balzo avanti di Andrey Rublev ai danni di Alejandro Davidovich Fokina e il sorpasso di Karen Khachanov sul lungodegente Holger Rune, che inevitabilmente vede arretrare la propria posizione di settimana in settimana.

La top 20 del ranking ATP

PosizioneGiocatoreNazionalitàPuntiVariazione
1Carlos AlcarazSpagna13150
2Jannik SinnerItalia10300
3Novak DjokovicSerbia5280
4Alexander ZverevGermania4605
5Lorenzo MusettiItalia4405
6Alex de MinaurAustralia4250+2
7Felix Auger-AliassimeCanada4230-1
8Taylor FritzStati Uniti4220-1
9Ben SheltonStati Uniti4050
10Alexander BublikKazakistan3405
11Daniil MedvedevRussia3010
12Jack DraperGran Bretagna2790
13Casper RuudNorvegia2625
14Andrey RublevRussia2510+1
15Alejandro Davidovich FokinaSpagna2470-1
16Jakub MensikRepubblica Ceca2425
17Karen KhachanovRussia2360+1
18Holger RuneDanimarca2340-1
19Francisco CerundoloArgentina2220
20Flavio CobolliItalia1955

La classifica degli italiani: best ranking per Darderi

In casa Italia la bella notizia della settimana è sempre il best ranking di Luciano Darderi. Sebbene la sconfitta nella finale dell’ATP 250 di Buenos Aires rimandi momentaneamente l’irruzione in top 20, l’azzurro può festeggiare la posizione numero 21 con 1904 punti, alle spalle di Flavio Cobolli, che, pur avendo confermato il momento no sul cemento di Dallas, si conferma alla 20esima posizione.

Arretra di altri 5 posti Lorenzo Sonego, scivolato al numero 65. Il torinese aveva optato per disputare la gira sudamericana in questo 2026, ma al forfait di Buenos Aires si è aggiunta le defezione per l’ATP 500 di Rio, dove avrebbe dovuto incrociare Matteo Berrettini al primo turno. Niente derby allora in Brasile. L’ex 6 ATP ha fatto il suo esordio stagionale ufficiale in Argentina con una vittoria, prima di arrendersi a Vit Kopriva, e guadagna una posizione, attestandosi alla 57esima piazza. Adesso cerca continuità per rilanciarsi in classifica.

Continua la caduta libera di Matteo Arnaldi. L’ormai solito problema al piede sta minando la competitività del ligure, che, con un balzo negativo di 13 posizioni, sprofonda al numero 85. Gli italiani in top 100 si confermano 8, con Luca Nardi risalito alla piazza 94. Mattia Bellucci paga i punti non confermati della semifinale di Rotterdam della scorsa stagione – quest’anno ha scelto Dallas, ma si è arreso all’esordio – e si allontana dai primi 100 del mondo, mentre Andrea Pellegrino, grazie alla qualificazione per il main draw dell’IEB + Argentina Open, fa segnare un +5. Rientra in top 300 Jacopo Berrettini.

PosizioneGiocatoriPuntiVariazione
2Jannik Sinner10300
5Lorenzo Musetti4405
20Flavio Cobolli1955
21Luciano Darderi1904+1
57Matteo Berrettini910+1
65Lorenzo Sonego850-5
85Matteo Arnaldi665-13
94Luca Nardi629+3
109Mattia Bellucci553-2
110Francesco Maestrelli553-2
140Andrea Pellegrino447+5
156Giulio Zeppieri397-2
163Francesco Passaro376-4
166Stefano Travaglia370-3
167Matteo Gigante367-6
206Lorenzo Giustino292
216Marco Cecchinato270+1
225Federico Cinà252
262Franco Agamenone204-2
288Fabrizio Andaloro180
300Jacopo Berrettini172+6
