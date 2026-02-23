ATP Acapulco, Zverev: “Sogno da sempre di essere il primo tennista diabetico a vincere uno Slam”

Alexander Zverev è pronto al rientro in campo. Pur non essendo riuscito a confermare i punti della finale del 2025, il tedesco si è spinto fino al penultimo atto dell’Australian Open, dove è stato a un turno di servizio dalla vittoria contro un Carlos Alcaraz limitato dai crampi per due set.

Sascha ha scelto il cemento messicano per riprendere la ricorsa verso i propri obiettivi, dopo il forfait di Rotterdam. Guiderà il tabellone dell’ATP 500 di Acapulco, dove è il favorito numero 1 per il titolo. Se dovesse trionfare, riaccorcerebbe in classifica su Novak Djokovic, ancora in pausa in seguito alle fatiche di Melbourne, che lo ha sopravanzato sul terzo gradino del ranking.

In attesa di fare il suo esordio contro il funambolico Corentin Moutet, Zverev si è raccontato a “Mextenis Talks”, un nuovo format ideato dall’Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC con l’obiettivo di regalare ai tennisti uno spazio libero in cui far conoscere al pubblico il proprio lato umano.

ATP Acapulco, Zverev: “Sogno di essere il primo diabetico a vincere uno Slam”

Attualmente Acapulco rappresenta un’enclave in Messico, data la situazione delicata che sta attraversando il Paese. Nonostante i disordini, il torneo ha fatto sapere che il programma si atterrà a quanto prestabilito.

Zverev palesa tutta la gioia di tornare a giocare ad Acapulco. Anche se si deve ammettere che nelle ultime stagioni il Messico gli ha riservato ben poche gioie. Il titolo sollevato nel 2021 è stato ben presto annientato dalla follia dell’anno successivo, quando, durante un match di doppio insieme a Marcelo Melo ha ripetutamente colpito la sedia dell’arbitro con la racchetta. Dal 2022 il miglior risultato sono gli ottavi di finale della scorsa edizione.

Tuttavia, lo spirito di “Mextenis Talks” è di raccontare il proprio essere lontano dai campi di gioco. Sascha non nasconde più di essere diabetico da quando aveva quattro anni.

“Sono un fortunato” esordisce, cogliendo quasi di sorpresa l’interlocutore. “Quando dicevano a mia madre che una persona con il diabete non avrebbe potuto essere un atleta, ho potuto dimostrare ai medici di essere uno sportivo di alto livello. Spero che un giorno un atleta con il diabete possa diventare campione di un Grande Slam, spero che sia io”.

Il desiderio di vincere uno Slam sfiorato per ben tre volte è sempre ben vivo nella testa del tedesco e niente sembra poter scalfire il sogno divenuto ormai troppo grande per rimanere riposto in un cassetto

“Fin da bambino, il diabete non mi ha impedito di sognare di essere il primo tennista della storia a vincere un Grande Slam con questa malattia”.

Zverev tra il tennis e la sua Fondazione: “Voglio essere un esempio. Il diabete non mi definisce”

Alexander prosegue con un importante concetto: non lasciare che un problema di salute definisca la propria persona e il proprio modo di vivere la vita: “Questa condizione non mi segna, non mi definisce. Non ho lasciato che questa malattia condizionasse la mia vita”. Sascha ha ribaltato i limiti e ha imparato a autodefinirsi a suo modo: “Ho imparato a maturare molto giovane. Non lasciate che vi dicano che non potete, non lasciate che questa malattia vi definisca e vi limiti. Dopo l’infortunio a Parigi nel 2022 ho iniziato a pensare alla mia fondazione e a condividere la mia esperienza con tutte le persone che soffrivano di questa malattia”.

Proprio il 2022 segna una cesura nella carriera e nella vita dell’attuale numero 4 del mondo. Quando stava impegnando seriamente il re del Roland Garros Rafael Nadal, un grave infortunio alla caviglia lo costringe ad abbandonare la semifinale e l’approdo al numero 1 del mondo, distante una manciata di punti. Durante i tanti mesi spesi lontano dal campo, si è interrogato su quale fosse il proprio ruolo nel mondo del tennis. E così, dopo anni di speculazioni, ha confermato di avere il diabete.

“Fin da bambino ho dovuto fare molti equilibri per conciliare il diabete con lo sport” spiega “Per molti anni ho preferito non parlare troppo dell’argomento. Ma a seguito del mio infortunio al Roland Garros ho avuto tempo per riflettere. E mi sono reso conto che era importante aiutare gli altri attraverso il mio esempio”.

Zverev è ben consapevole della caducità delle carriere sportive e, all’alba dei 29 anni, è tempo di lasciarsi alle spalle tutte le pressioni accumulate sin da quando, appena maggiorenne si era presentato sulle scene tennistiche come un predestinato, un futuro dominatore di questa disciplina: “Nulla dura per sempre nella vita, nemmeno il tennis, quindi sono deciso a godermi al massimo quello che faccio”.

Zverev: “L’infortunio mi ha insegnato ad apprezzare ancora di più il tennis”

In seguito, il focus della conversazione si sposta su un altro argomento delicato: l’infortunio alla caviglia patito al Roland Garros nel 2022.

“Tutto questo processo è stato molto difficile. Ma attraversare questa circostanza mi ha fatto apprezzare ancora di più il tennis. Tutta quella lotta ha fatto sì che gli dessi più valore” spiega Zverev, ricordando i momenti più difficili della riabilitazione.

“Quando ho smesso di sentire dolore, credo di essere diventato un giocatore migliore” conclude. “Gli infortuni nello sport capitano, non è il primo né sarà l’ultimo. Credo che nulla duri per sempre; mi sono sentito felice di poter giocare dopo quasi un anno senza farlo. Tornare non è solo una questione fisica ma anche mentale, e sono tornato a essere il giocatore che avevo promesso”.

Infine Sascha racconta del rapporto che ha creato con la sua canina Mishka, presente a praticamente ogni trasferta perché “sento che quando sono al suo fianco, sono a casa”.

Il tedesco a più riprese si è schierato contro la fitta programmazione del calendario tennistico, che non permette agli atleti di assimilare successi e sconfitte né di poter assaporare la vita lontano dallo sport.

Zverev ama “il tennis, ma non la fama” e nel poco tempo libero cerca di allontanarsi da tutto per riconnettersi con se stesso e la propria famiglia. Ma non rinuncia ai sogni.