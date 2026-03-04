Indian Wells, il programma di mercoledì 4 marzo: esordio per Berrettini, Bellucci e Fonseca

È tutto pronto al BNP Paribas Open di Indian Wells. Nella giornata di mercoledì 4 marzo il 1000 combined proporrà i primi match del tabellone principale. Nel deserto californiano saranno subito due gli azzurri che scenderanno in campo: Matteo Berrettini e Mattia Bellucci. Ma non saranno i soli da tenere d’occhio. Con il big match tra Stefanos Tsitsipas e Denis Shapovalov, il rientro di Bianca Andreescu e alcuni atri nomi importanti come Paula Badosa, Joao Fonseca, Marin Cilic e Gael Monfils, si prospetta una giornata inaugurale densa di emozioni al Tennis Paradise.

Berrettini sfida Mannarino, Bellucci affronta Diallo

Verso le 23:30 italiane Berrettini se la vedrà con Adrian Mannarino sul campo 1. Il bilancio dei testa a testa recita un 2-0 secco in favore del veterano francese, vittorioso sul romano sul cemento outdoor dell’Australian Open 2018 e di Shanghai 2025 senza perdere set. Alla vigilia del torneo l’azzurro ha detto di sentirsi bene in questo periodo, nel quale preferisce non essere ossessionato dai risultati. Dopo un golden swing in cui ha intascato tre vittorie e altrettante sconfitte, il numero 66 al mondo cercherà quindi di ritrovare continuità nelle sue prestazioni. Il mancino transalpino però, finalista recente a Montpellier, sarà subito un cliente ostico da gestire.

Attorno alle 21:30, sul campo 4, sarà il turno anche di Bellucci, opposto a Gabriel Diallo. Il mancino lombardo è avanti 3-1 negli scontri diretti con il gigante canadese, che arriva in California con un record stagionale decisamente negativo (2-6). I quarti di finale raggiunti ad Acapulco hanno invece restituito fiducia all’azzurro, rientrato subito in top 100.

In campo Tsitsipas-Shapovalov, Fonseca, Cilic e Monfils

Il programma del campo 1 vedrà subito la vincitrice del 2021, Paula Badosa, sfidare Yulia Putintseva. Poi, dopo il derby statunitense tra Reilly Opelka e Ethan Quinn e il match di Berrettini, la sessione serale offrirà il rientro in campo di Bianca Andreescu, campionessa dell’edizione 2019, che incrocerà la racchetta con Kamilla Rakhimova. Ma il piatto più prelibato arriverà per ultimo. In chiusura di giornata i due monomani Stefanos Tsitsipas e Denis Shapovalov regaleranno un match da leccarsi i baffi.

Sul campo 2 invece ci sarà il debutto di Marin Cilic, che affronterà il tennista di casa Zachary Svajda. Il campo 3 sarà però teatro di incontri ancora più rilevanti. Qui, infatti, Gael Monfils sfiderà Alexis Galarneau e in seguito Joao Fonseca si misurerà con Raphael Collignon in una partita molto interessante da seguire.

Per quanto riguarda le altre partite, in giornata faranno il loro debutto anche Sloane Stephens, Sorana Cirstea, Dayana Yastremska e Anastasia Potapova nel femminile. Nel maschile, poi, vale la pena segnalare le partite che vedranno duellare Jenson Brooksby e Alexei Popyrin, Zizou Bergs e Jan-Lennard Struff, e Miomir Kecmanovic contro Daniel Altmaier. Tutti gli incontri sono visibili su Sky Sport e in streaming su NOW. I match femminili saranno trasmessi anche su Supertennis e in streaming su Supertennix.