Finali ATP e WTA: occhi su Cobolli-Shelton, sfide di alto livello in Europa

Sarà una domenica di grande tennis quella che attende gli appassionati, con quattro finali tra circuito ATP e WTA distribuite tra Barcellona, Monaco di Baviera, Rouen e Stoccarda. Un programma ricco, con un’attenzione particolare per il tennis italiano grazie alla presenza di Flavio Cobolli, chiamato a giocarsi un titolo importante sulla terra europea.

Ore 13:30 – Monaco: Cobolli per il secondo titolo stagionale (SKY Sport Tennis)

Sul rosso di Monaco, Cobolli sfiderà Ben Shelton in una finale che può avere un peso specifico notevole: dopo il 2025 della consacrazione, confermarsi anche in questa stagione con vittorie di prestigio sarebbe fondamentale per consolidare le ambizioni da top player dell’azzurro. Il tennista romano arriva all’ultimo atto dopo aver firmato la miglior vittoria della sua carriera in semifinale, battendo Alexander Zverev, primo successo contro un top 5.

Per Cobolli sarebbe il secondo titolo del 2026 dopo quello conquistato a marzo ad Acapulco, attestando un salto di qualità ormai evidente. Shelton è avanti 3-2 nei precedenti, ma l’unico confronto giocato sulla terra battuta outdoor è stato vinto da Cobolli, che si impose a Ginevra nel 2024. Tutti gli altri incroci tra i due si sono invece disputati sul cemento: Shelton ha vinto ad Acapulco, in Canada e a Parigi-Bercy nel 2025, mentre Cobolli si era imposto nella semifinale di Washington nel 2024.

Curiosità: tra i due non sono mancati momenti di tensione. A Toronto 2025, al termine di un match molto combattuto vinto da Shelton si è accesa una discussione alla stretta di mano. L’americano non ha gradito un gesto di Cobolli durante il tie-break finale, interpretandolo come provocatorio. L’azzurro ha subito chiarito con grande calma che non era rivolto a lui ma frutto della frustrazione del momento. Il confronto è proseguito anche negli spogliatoi, dove i due hanno definitivamente chiarito l’episodio.



Ben Shelton and Flavio Cobolli continued their tense exchange well after the match ended 👀#NBO25 | @NBOtoronto pic.twitter.com/NlgVBm3OQ4 — Sportsnet (@Sportsnet) August 4, 2025

Ore 16:00 – Barcellona: Rublev-Fils, banco di prova per entrambi (SKY Sport Tennis)

All’ATP 500 di Barcellona, Andrey Rublev affronta Arthur Fils in una finale che mette di fronte due momenti molto diversi.

Per Rublev si tratta di un’occasione importante per ritrovare fiducia: il russo, solitamente molto continuo nelle fasi finali dei tornei, in questa stagione non è ancora riuscito a raggiungere una finale. I suoi migliori risultati restano le semifinali di Dubai e Hong Kong, ma nel complesso è mancata quella brillantezza che lo aveva reso uno dei giocatori più solidi del circuito.

Dall’altra parte Fils arriva invece in grande crescita. Dopo il lungo stop per infortunio, il francese è tornato ad altissimo livello e quella di Barcellona è già la sua seconda finale dal rientro, dopo quella persa nettamente contro Carlos Alcaraz a Doha. H2H: 1-1, ma l’ultimo precedente sorride nettamente a Fils, che si è imposto con autorità proprio sulla terra battuta. Il successo nell’ultimo confronto diretto e la condizione attuale gli danno ulteriore fiducia in vista di una sfida che può rappresentare un punto di svolta nella sua stagione.

Ore 13:00 – Stoccarda: Rybakina contro Muchova (Supertennis e SKY Sport Mix)

Nel WTA di Stoccarda, Elena Rybakina affronta Karolina Muchova in una finale di altissima qualità tecnica.

H2H: Muchova è avanti 2-1 nei precedenti e ha vinto anche l’ultimo confronto, disputato a Brisbane nel 2026.

Due interpreti complete, capaci di alternare potenza e variazioni: Rybakina proverà a comandare con il servizio e i colpi da fondo, mentre Muchova cercherà di spezzare il ritmo con il suo tennis vario e creativo. Una sfida aperta, dove i dettagli possono fare la differenza.

Ore 15:30 – Rouen: derby ucraino tra Kostyuk e Podrez (Supertennis)

Nel WTA 250 di Rouen sarà finale tutta ucraina tra Marta Kostyuk e Veronika Podrez. Kostyuk parte favorita per esperienza e ranking, mentre Podrez continua la sua favola partita dalle qualificazioni.

Ore 13:00 – Barcellona doppio: Herbert/Vavassori contro i numeri 1 del seeding

In contemporanea, occhi puntati anche sulla finale di doppio con Pierre-Hugues Herbert e Andrea Vavassori, protagonisti di una settimana in crescita. Di fronte troveranno i britannici Julian Cash e Lloyd Glasspool, coppia numero 1 del seeding e tra le più solide e continue del circuito.