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ATP Madrid, il tabellone: Sinner e Musetti in possibile rotta di collisione con Shelton

Lorenzo potrebbe sfidare Shelton ai quarti, Jannik in semifinale. Cobolli nell’ottavo di Medvedev, Darderi potrebbe incrociare entrambi i fratelli Cerundolo

Di Andrea Binotto
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Casper Ruud – ATP Madrid 2025 (foto via Twitter @MutuaMadridOpen)

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Da mercoledì 22 aprile a domenica 3 maggio Madrid ospiterà il Mutua Madrid Masters, e riavrà in campo Jannik Sinner. Il torneo 1000 combined in queste date vedrà andare in scena i match del tabellone principale a 96 giocatori (i primi 32 hanno un bye al primo turno). Nella capitale spagnola si prospettano due settimane di grande tennis – nonostante i forfait di Carlos Alcaraz e Novak Djokovic tra gli altri -, con in palio un montepremi complessivo di 8,235,540 euro. Oltre alla Caja Magica, che ospiterà l’evento, anche il Santiago Bernabeu sarà pronto ad accogliere le stelle di questo sport per alcuni allenamenti.

Sezioni
ATP Madrid, gli ottavi di finale teorici, da Sinner a ZverevI primi turni degli italianiPunti e montepremi

In attesa di scoprire se qualche giocatore italiano riuscirà a superare le qualificazioni, il main draw madrileno vedrà sicuramente otto italiani ai blocchi di partenza, di cui quattro teste di serie. Jannik Sinner, primo favorito del tabellone di Madrid, proverà a vincere il quinto 1000 consecutivo nell’unico torneo Masters in cui non ha ancora mai raggiunto le semifinali. Lorenzo Musetti sarà invece insignito della sesta testa di serie e cercherà di confermare il penultimo atto raggiunto nel 2025. Se quel risultato gli regalò la top 10, lo stesso evento, un anno dopo, rischia di togliergliela. Per chiudere il quadro, le ultime due teste coronate azzurre saranno Flavio Cobolli, numero 10 del seeding e recente finalista a Monaco di Baviera, e Luciano Darderi, 18esimo favorito del tabellone.

Per completare il parterre tricolore saranno presenti Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini, Mattia Bellucci e Federico Cinà grazie a una wild card. Tra le prime teste di serie spiccano invece Alexander Zverev (2), campione delle edizioni 2018 e 2021, Felix Auger-Aliassime (3), finalista nel 2024, e Ben Shelton (4), vincitore recente del 500 di Monaco di Baviera.

ATP Madrid, gli ottavi di finale teorici, da Sinner a Zverev

  • [1] J. Sinner vs [15] T. Paul
  • [9] A. Rublev vs [5] A. de Minaur
  • [4] B. Shelton vs [14] V. Vacherot
  • [11] J. Lehecka vs [6] L. Musetti
  • [8] A. Bublik vs [12] C. Ruud
  • [16] F. Cerundolo vs [3] F. Auger-Aliassime
  • [7] D. Medvedev vs [10] F. Cobolli
  • [13] K. Khachanov vs [2] A. Zverev

I primi turni degli italiani

  • [1] J. Sinner – bye, poi qualificato
  • [6] L. Musetti – bye, poi H. Hurkacz o qualificato
  • [10] F. Cobolli – bye, poi G. Monfils o C. U. Carabelli
  • [18] L. Darderi – bye, poi J. M. Cerundolo o D. Altmaier
  • L. Sonego – qualificato
  • M. Berrettini – R. Collignon
  • M. Bellucci – D. Dzumhur
  • [WC] F. Cinà – A. Michelsen

Punti e montepremi

  • Vincitore: 1000 | €1,007,165
  • Finalista: 650 | €535,585
  • Semifinalisti: 400 | €297,550
  • Quarti: 200 | €169,375
  • Ottavi: 100 | €92,470
  • Terzo turno: 50 | €54,110
  • Secondo turno: 30 | €31,585
  • Primo turno: 10 | €21,285

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