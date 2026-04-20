Ranking

WTA ranking: Rybakina si avvicina a Sabalenka. Paolini scivola al n.9

La kazaka ritorna n.1 nella Race, confermandosi l’unica vera antagonista di Sabalenka in questa parte della stagione. Sale al n.11 Karolina Muchova. Crolla al n.40 Jelena Ostapenko

Di Claudio Gilardelli
9 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Elena Rybakina - Indian Wells 2026 (foto X @BNPPARIBASOPEN)

🎾 UBICONTEST 2026
Prova a vincere 2 biglietti per le Finals 2026
Gioca con i pronostici e il nuovo FantaTennis durante Madrid, Roma e Amburgo: in palio 2.550€ di premi, tra cui due biglietti per le ATP Finals 2026 con hotel. Iscriviti alla Lega Yokohama sull'app Ubitennis! Leggi il regolamento completo →
Concorso a premi "Ubicontest 2026" · 18 aprile – 23 maggio 2026 · Valore totale montepremi € 2.550

Con la vittoria al WTA 500 Porsche Tennis Grand Prix di Stoccarda, Elena Rybakina non solo conquista la Porsche tanto desiderata da Aryna Sabalenka, ma accorcia ulteriormente le distanze dalla n.1 del mondo. In questo lunedì, infatti, la kazaka guadagna 522 punti sulla leader del ranking e consolida anche un margine di quasi 1300 punti sulla diretta inseguitrice, Coco Gauff. Un segnale chiaro che conferma Rybakina come l’unica vera antagonista di Sabalenka, come dimostra anche il ritorno in vetta alla Race. Finalista nel torneo tedesco, Karolina Muchova guadagna una posizione e sale al n.11, alle spalle delle migliori dieci tra le quali, presto, entrerà.

Nella Race, infatti, la ceca occupa stabilmente la quinta posizione. In top 10, invece, perde un’altra posizione Jasmine Paolini, che scivola al n.9. La stagione dell’azzurra fatica a decollare. Jasmine non riesce ancora a ottenere risultati in linea con il suo status da top10 e il suo miglior piazzamento resta la semifinale al Mérida Open persa da Cristina Bucsa. La Race, che fotografa meglio lo stato di forma attuale rispetto alla classifica su 52 settimane, la vede infatti soltanto al 35° posto, una posizione che al momento rispecchia il suo rendimento. Fuori dalle prime venti, Marta Kostyuk, vincitrice del WTA 250 Open Capfinances Rouen Métropole, risale al n.23 con un balzo di cinque posizioni.

Un successo che la riavvicina al rendimento che le aveva permesso di raggiungere il best ranking di n.16. Grande progresso anche per la diciannovenne Veronika Podrez, che grazie alla finale nel torneo francese guadagna 62 posizioni e sale al n.147. Tra i movimenti in ascesa va segnalata anche Zeynep Sonmez, giustiziera di Paolini a Stoccarda, che migliora di 12 posizioni e firma il suo best ranking posizionandosi al n.67. Bene anche Alycia Parks (+11, n.84) e Lilli Tagger (+6, n.91), che raggiunge il proprio best ranking nonostante l’uscita al primo turno a Rouen. Arretrano invece Ella Seidel (-13, n.100), Elena-Gabriela Ruse (-10, n.71) e Jelena Ostapenko, campionessa uscente a Stoccarda. La lettone, eliminata da Mirra Andreeva al primo turno, perde 18 posizioni e scivola al n.40.

LA CLASSIFICA WTA DI TENNIS AGGIORNATA

Classifica WTAVariazioneGiocatriceTorneiPunti
10Aryna Sabalenka1910895
20Elena Rybakina238500
30Coco Gauff197279
40Iga Swiatek197273
50Jessica Pegula216136
60Amanda Anisimova205995
70Elina Svitolina153910
8+1Mirra Andreeva213746
9-1Jasmine Paolini203722
100Victoria Mboko213531
11+1Karolina Muchova173318
12-1Belinda Bencic193090
13+1Linda Noskova232849
14-1Ekaterina Alexandrova262789
150Naomi Osaka212324
160Iva Jovic222270
170Madison Keys192161
180Clara Tauson232040
190Diana Shnaider252001
20+1Liudmila Samsonova241895
21-1Elise Mertens211858
22+1Anna Kalinskaya221813
23+5Marta Kostyuk191722
240Marie Bouzkova241676
250Leylah Fernandez291646
260Sorana Cirstea251540
27+2Emma Raducanu231465
28-1Emma Navarro251442
29+1Maya Joint281435
30+1Cristina Bucsa261426
31+1Xinyu Wang261401
32+3Hailey Baptiste261392
330Jaqueline Cristian271382
34+2Ann Li281380
35-1Sara Bejlek201380
36+1Qinwen Zheng141350
37+1Maria Sakkari241348
38+1Magdalena Frech241318
39+1Janice Tjen281317
40-18Jelena Ostapenko211314
410Elisabetta Cocciaretto271310
420Katerina Siniakova231299
430Peyton Stearns201296
44+1Alexandra Eala291285
45+1Marketa Vondrousova131263
46-2Lois Boisson161259
47+4Laura Siegemund191217
480Mccartney Kessler261214
490Dayana Yastremska251200
50-3Jessica Bouzas Maneiro231186

LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE

Se Jasmine Paolini perde una posizione, resta invece stabile al n.41 Elisabetta Cocciaretto. Nuovo best ranking anche questa settimana per Lisa Pigato, che guadagna cinque posti e sale al n.149, mentre la vittoria all’ITF di Santa Margherita di Pula proietta Tyra Grant al n.262, con un balzo di 38 posti. Non sorridono invece Silvia Ambrosio (-27, n.272), Camilla Rosatello (-37, n.274) e Miriana Tona (-41, n.362).

Classifica WTAVariazioneGiocatriceTorneiPunti
9-1Jasmine Paolini203722
410Elisabetta Cocciaretto271310
143+5Lucrezia Stefanini27526
149+5Lisa Pigato25504
153-1Nuria Brancaccio28496
166-2Lucia Bronzetti31456
251+9Jessica Pieri27273
262+38Tyra Caterina Grant18260
2660Jennifer Ruggeri23259
2703Dalila Spiteri25252
272-27Silvia Ambrosio22250
274-37Camilla Rosatello23248
311+2Samira De Stefano27211
330+2Giorgia Pedone24195
358+3Francesca Pace15177
361+10Tatiana Pieri22172
362-41Miriana Tona21170
390-11Diletta Cherubini27156
393+6Aurora Zantedeschi23153
398+4Martina Colmegna18150

NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA

Anche questa settimana non ci sono grandi movimenti nel ranking riservato alle giocatrici nate dopo il 1° gennaio 2006. Sono stabili le prime sei posizioni. Sale al n.7 Lilli Tagger, che supera Nikola Bartunkova, in discesa la n.8. Per entrambe, però, arriva comunque il best ranking nella classifica generale.

PosizioneVariazioneGiocatriceAnnoClassifica WTA
10Mirra Andreeva20078
20Victoria Mboko200610
30Iva Jovic200716
40Maya Joint200629
50Sara Bejlek200635
60Tereza Valentova200751
7+1Lilli Tagger200891
8-1Nikola Bartunkova200693
90Alina Korneeva2007121
100Emerson Jones2008133

LA RACE TO THE WTA FINALS

Come detto, Elena Rybakina si riprende la vetta della Race. Colpiscono in negativo le posizioni di Coco Gauff (n. 8) e Iga Swiatek (n. 11), entrambe molto più in alto nel ranking generale, ma in ritardo in questa classifica che considera esclusivamente i risultati stagionali. Ottimo, invece, il piazzamento di Elisabetta Cocciaretto (n. 21), mentre Jasmine Paolini resta nelle retrovie, intorno al 35° posto.

PosizioneVariazioneGiocatriceTorneiPunti
1+1Elena Rybakina73983
2-1Aryna Sabalenka63800
30Jessica Pegula72905
40Elina Svitolina72450
50Karolina Muchova72270
6+1Mirra Andreeva92063
7-1Victoria Mboko81927
80Coco Gauff71803
90Belinda Bencic71187
100Amanda Anisimova61130
11+1Iga Swiatek71128
12-1Iva Jovic91111
130Sorana Cirstea11970
14+5Linda Noskova7828
15-1Jelena Ostapenko10826
16-1Madison Keys8781
17-1Alexandra Eala10772
18-1Cristina Bucsa9771
19+1Elise Mertens7765
20-2Anna Kalinskaya9739
21+1Elisabetta Cocciaretto10728
35-1Jasmine Paolini8563

Riproduzione riservata ©
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Tegola Draper, salta Madrid e Roma: “Il recupero procede bene, spero nel Roland Garros”
ATP
ATP Madrid: Cobolli punta ai quarti, Darderi “vede” i fratelli Cerundolo. Berrettini pesca male
Italiani
Djokovic, l’eternità in classifica: 860 settimane da top 5. Nessuno come lui
ATP
ATP Madrid, il percorso di Sinner: de Minaur o Rublev ai quarti. Shelton, Musetti o Fils in semifinale
Italiani