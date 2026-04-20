WTA ranking: Rybakina si avvicina a Sabalenka. Paolini scivola al n.9

Con la vittoria al WTA 500 Porsche Tennis Grand Prix di Stoccarda, Elena Rybakina non solo conquista la Porsche tanto desiderata da Aryna Sabalenka, ma accorcia ulteriormente le distanze dalla n.1 del mondo. In questo lunedì, infatti, la kazaka guadagna 522 punti sulla leader del ranking e consolida anche un margine di quasi 1300 punti sulla diretta inseguitrice, Coco Gauff. Un segnale chiaro che conferma Rybakina come l’unica vera antagonista di Sabalenka, come dimostra anche il ritorno in vetta alla Race. Finalista nel torneo tedesco, Karolina Muchova guadagna una posizione e sale al n.11, alle spalle delle migliori dieci tra le quali, presto, entrerà.

Nella Race, infatti, la ceca occupa stabilmente la quinta posizione. In top 10, invece, perde un’altra posizione Jasmine Paolini, che scivola al n.9. La stagione dell’azzurra fatica a decollare. Jasmine non riesce ancora a ottenere risultati in linea con il suo status da top10 e il suo miglior piazzamento resta la semifinale al Mérida Open persa da Cristina Bucsa. La Race, che fotografa meglio lo stato di forma attuale rispetto alla classifica su 52 settimane, la vede infatti soltanto al 35° posto, una posizione che al momento rispecchia il suo rendimento. Fuori dalle prime venti, Marta Kostyuk, vincitrice del WTA 250 Open Capfinances Rouen Métropole, risale al n.23 con un balzo di cinque posizioni.

Un successo che la riavvicina al rendimento che le aveva permesso di raggiungere il best ranking di n.16. Grande progresso anche per la diciannovenne Veronika Podrez, che grazie alla finale nel torneo francese guadagna 62 posizioni e sale al n.147. Tra i movimenti in ascesa va segnalata anche Zeynep Sonmez, giustiziera di Paolini a Stoccarda, che migliora di 12 posizioni e firma il suo best ranking posizionandosi al n.67. Bene anche Alycia Parks (+11, n.84) e Lilli Tagger (+6, n.91), che raggiunge il proprio best ranking nonostante l’uscita al primo turno a Rouen. Arretrano invece Ella Seidel (-13, n.100), Elena-Gabriela Ruse (-10, n.71) e Jelena Ostapenko, campionessa uscente a Stoccarda. La lettone, eliminata da Mirra Andreeva al primo turno, perde 18 posizioni e scivola al n.40.

LA CLASSIFICA WTA DI TENNIS AGGIORNATA

Classifica WTA Variazione Giocatrice Tornei Punti 1 0 Aryna Sabalenka 19 10895 2 0 Elena Rybakina 23 8500 3 0 Coco Gauff 19 7279 4 0 Iga Swiatek 19 7273 5 0 Jessica Pegula 21 6136 6 0 Amanda Anisimova 20 5995 7 0 Elina Svitolina 15 3910 8 +1 Mirra Andreeva 21 3746 9 -1 Jasmine Paolini 20 3722 10 0 Victoria Mboko 21 3531 11 +1 Karolina Muchova 17 3318 12 -1 Belinda Bencic 19 3090 13 +1 Linda Noskova 23 2849 14 -1 Ekaterina Alexandrova 26 2789 15 0 Naomi Osaka 21 2324 16 0 Iva Jovic 22 2270 17 0 Madison Keys 19 2161 18 0 Clara Tauson 23 2040 19 0 Diana Shnaider 25 2001 20 +1 Liudmila Samsonova 24 1895 21 -1 Elise Mertens 21 1858 22 +1 Anna Kalinskaya 22 1813 23 +5 Marta Kostyuk 19 1722 24 0 Marie Bouzkova 24 1676 25 0 Leylah Fernandez 29 1646 26 0 Sorana Cirstea 25 1540 27 +2 Emma Raducanu 23 1465 28 -1 Emma Navarro 25 1442 29 +1 Maya Joint 28 1435 30 +1 Cristina Bucsa 26 1426 31 +1 Xinyu Wang 26 1401 32 +3 Hailey Baptiste 26 1392 33 0 Jaqueline Cristian 27 1382 34 +2 Ann Li 28 1380 35 -1 Sara Bejlek 20 1380 36 +1 Qinwen Zheng 14 1350 37 +1 Maria Sakkari 24 1348 38 +1 Magdalena Frech 24 1318 39 +1 Janice Tjen 28 1317 40 -18 Jelena Ostapenko 21 1314 41 0 Elisabetta Cocciaretto 27 1310 42 0 Katerina Siniakova 23 1299 43 0 Peyton Stearns 20 1296 44 +1 Alexandra Eala 29 1285 45 +1 Marketa Vondrousova 13 1263 46 -2 Lois Boisson 16 1259 47 +4 Laura Siegemund 19 1217 48 0 Mccartney Kessler 26 1214 49 0 Dayana Yastremska 25 1200 50 -3 Jessica Bouzas Maneiro 23 1186

LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE

Se Jasmine Paolini perde una posizione, resta invece stabile al n.41 Elisabetta Cocciaretto. Nuovo best ranking anche questa settimana per Lisa Pigato, che guadagna cinque posti e sale al n.149, mentre la vittoria all’ITF di Santa Margherita di Pula proietta Tyra Grant al n.262, con un balzo di 38 posti. Non sorridono invece Silvia Ambrosio (-27, n.272), Camilla Rosatello (-37, n.274) e Miriana Tona (-41, n.362).

Classifica WTA Variazione Giocatrice Tornei Punti 9 -1 Jasmine Paolini 20 3722 41 0 Elisabetta Cocciaretto 27 1310 143 +5 Lucrezia Stefanini 27 526 149 +5 Lisa Pigato 25 504 153 -1 Nuria Brancaccio 28 496 166 -2 Lucia Bronzetti 31 456 251 +9 Jessica Pieri 27 273 262 +38 Tyra Caterina Grant 18 260 266 0 Jennifer Ruggeri 23 259 270 3 Dalila Spiteri 25 252 272 -27 Silvia Ambrosio 22 250 274 -37 Camilla Rosatello 23 248 311 +2 Samira De Stefano 27 211 330 +2 Giorgia Pedone 24 195 358 +3 Francesca Pace 15 177 361 +10 Tatiana Pieri 22 172 362 -41 Miriana Tona 21 170 390 -11 Diletta Cherubini 27 156 393 +6 Aurora Zantedeschi 23 153 398 +4 Martina Colmegna 18 150

NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA

Anche questa settimana non ci sono grandi movimenti nel ranking riservato alle giocatrici nate dopo il 1° gennaio 2006. Sono stabili le prime sei posizioni. Sale al n.7 Lilli Tagger, che supera Nikola Bartunkova, in discesa la n.8. Per entrambe, però, arriva comunque il best ranking nella classifica generale.

Posizione Variazione Giocatrice Anno Classifica WTA 1 0 Mirra Andreeva 2007 8 2 0 Victoria Mboko 2006 10 3 0 Iva Jovic 2007 16 4 0 Maya Joint 2006 29 5 0 Sara Bejlek 2006 35 6 0 Tereza Valentova 2007 51 7 +1 Lilli Tagger 2008 91 8 -1 Nikola Bartunkova 2006 93 9 0 Alina Korneeva 2007 121 10 0 Emerson Jones 2008 133

LA RACE TO THE WTA FINALS

Come detto, Elena Rybakina si riprende la vetta della Race. Colpiscono in negativo le posizioni di Coco Gauff (n. 8) e Iga Swiatek (n. 11), entrambe molto più in alto nel ranking generale, ma in ritardo in questa classifica che considera esclusivamente i risultati stagionali. Ottimo, invece, il piazzamento di Elisabetta Cocciaretto (n. 21), mentre Jasmine Paolini resta nelle retrovie, intorno al 35° posto.