Le Next Gen ATP Finals tornano in Italia? E c’è la suggestione di giocare al Sud

Le Next Gen ATP Finals potrebbero tornare in Italia. Dopo la parentesi milanese durata cinque edizioni, a partire dal 2017, l’evento dedicato alle giovani promesse del panorama tennistico si era spostato a Gedda. Dal 2023, in Arabia Saudita, gli under 20 che durante la stagione hanno accumulato più punti si sono sfidati a dicembre in un torneo sempre su cemento indoor, con punteggio e regole differenti rispetto agli altri appuntamenti presenti nel calendario ATP. Nell’albo d’oro dell’evento figurano tennisti come Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Joao Fonseca e Stefanos Tsitsipas. L’ultima edizione, invece, è stata portata a casa da Learner Tien.

A bit of men's tennis news to break (that probably doesn't merit a whole Bounces post but could be exciting to Italian fans):



After a few years in Saudi Arabia, the ATP's NextGen Finals event will be returning to Italy this year.



The official announcement should be coming… pic.twitter.com/Mu6S4yUGWK — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) April 26, 2026

Le Next Gen tornano in Italia? Le proposte della FITP

“Dopo alcuni anni in Arabia Saudita, le Next Gen ATP Finals torneranno in Italia a partire da quest’anno”, ha affermato Ben Rothenberg in un post su X. “L’annuncio ufficiale dovrebbe avvenire il mese prossimo”. Come riportato poi da Marco Iaria su La Gazzetta dello Sport, la FITP potrebbe proporre Napoli, Bari o Reggio Calabria come città per ospitare l’evento. Questo per premiare la passione del Sud Italia verso il tennis, che nel Belpaese, oggi come oggi, è presente grazie alle ATP Finals a Torino, alle Davis Cup Finals a Bologna e agli Internazionali d’Italia a Roma. Oltre che ovviamente ai numerosi tornei ITF e Challenger.

Dal 2028, poi, nella nostra penisola andrà in scena un ATP 250 su erba la settimana dopo il Roland Garros. Acquistata la licenza del torneo di Bruxelles, l’idea della Federazione sarebbe quella di organizzare il torneo a Milano, dove fino al 2022 si sono disputate le Next Gen. Gedda avrebbe dovuto essere la culla dei migliori under 20 del mondo fino al 2027. Ma lo scorso novembre la Federazione saudita ha deciso di tirarsi indietro dall’accordo. Ora, quindi, non resta che aspettare l’ufficialità del nuovo contratto e della nuova sede.

Cosa sono le Next Gen ATP Finals?

Per chi non le conoscesse, le Next Gen ATP Finals hanno qualcosa di diverso rispetto agli altri tornei del circuito. Detto della superficie, del periodo dell’anno e dei protagonisti, ciò che contraddistingue veramente questo evento sono le regole e il formato. Due gironi all’italiana con quattro tennisti ciascuno: passano i primi due di ogni girone, poi si giocano le semifinali – tra il primo classificato di un gruppo e il secondo dell’altro – e la finale. Si gioca tre set su cinque, ma per vincere un parziale bastano quattro game. Se si arriva al 3-3 si gioca un tie-break. Inoltre, sul 40-40 c’è il punto secco. In aggiunta, le pause tra la prima e la seconda di servizio sono ridotte, così come quelle nei cambi di campo e per il riscaldamento.