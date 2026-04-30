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A Madrid Carlos Alcaraz sugli spalti a sostenere il fratello Jaime. Che ora sogna la foto con Sinner

Jaime Alcaraz è impegnato nel torneo Under 16 a Madrid sotto l'attento sguardo di Carlos. E in caso di successo suo e di Jannik Sinner ...

Di Fabio Barera
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Tennis, ATP Monte Carlo Rolex Masters 2026, Carlos Alcaraz (ESP), Thursday, April 9, 2026. Photo Felice Calabro'

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Il Mutua Madrid Open 2026 sta per volgere al tramonto, con tre semifinalisti già decisi (Jannik Sinner, Arthur Fils e Alexander Blockx) e uno che uscirà dalla sfida tra Alexander Zverev e Flavio Cobolli, ed ecco che ha fatto capolino Carlos Alcaraz. Il n. 2 del mondo, che ha già annunciato la sua assenza per gli Internazionali BNL d’Italia di Roma e per il Roland Garros, ovviamente non è sceso in campo sulla terra rossa di casa. Ma era presente sugli spalti per assistere agli incontri del fratello Jaime. Sì, perché il 14enne è stato invitato al torneo Under 16 alla Caja Magica. E nella giornata di giovedì 30 aprile ha fatto il proprio esordio, battendo 6-3 6-3 Pol Mas.

Sugli spalti del Court 7 erano presenti, per l’occasione, i genitori Carlos Alcaraz sr. e Virginia Garfia, oltre allo zio Tomas Noguera e, come detto, lo stesso Carlos Alcaraz. Ora Jaime, per conquistare un posto in semifinale, se la vedrà con Rafa Garcia, che è considerato uno dei favoriti del torneo. L’aspetto interessante è, come sottolineato da ‘Marca’, che ci potrebbe essere una foto Sinner-Alcaraz a Madrid. Il vincitore di ciascuna categoria, infatti, viene insignito del trofeo durante la cerimonia di premiazione dei tornei ATP e WTA. Se, quindi, ‘Jan’ dovesse conquistare il titolo e il fratello di ‘Carlitos’ dovesse imporsi nel Future Stars, i due potrebbero essere fotografati insieme.

La crescita di Jaime Alcaraz

Continua, dunque, a farsi sempre più strada nel mondo del tennis Jaime Alcaraz, che l’8 giugno 2025 – nel giorno in cui il fratello Carlos vinceva il Roland Garros in finale contro Jannik Sinner – si era laureato campione regionale. Non solo, perché ad agosto prese anche parte alle ITF World Junior Tennis Finals, in rappresentanza della Spagna Under 14. E ora si trova a giocare il torneo Under 16 al Mutua Madrid Open 2026. Se il buongiorno si vede dal mattino…

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