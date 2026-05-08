WTA Roma, Grant: “Ho perso per una questione di colpi, non di atteggiamento”

Purtroppo, Tyra Grant non è riuscita a superare il secondo turno agli Internazionali BNL d’Italia. Dopo il secondo turno raggiunto a Madrid, la 18enne azzurra si è arresa contro Nikola Bartunkova al Foro Italico. Il forfait di Victoria Mboko, poco prima di entrare in campo, ha permesso alla ceca di entrare in tabellone come lucky loser. In tre set Bartunkova, numero 94 al mondo, è venuta a prendersi il successo in rimonta. Del match e dell’esperienza a Roma Grant ne ha parlato con i giornalisti, in zona mista, a seguito della partita.

“Penso che la partita si sia giocata su pochi punti”, ha affermato la 234esima giocatrice in classifica. “Alla fine, tutti i game, sia quando servivo che quando rispondevo, nel terzo set sono stati molto vicini. Verso fine secondo set lei è un po’ calata nella percentuale di prime. Però, forse, quello che un po’ mi è mancato verso la fine è stato il servizio. Lei da questo punto di vista, invece, ha avuto molti più punti facili. Serviva e faceva punto. Io dal lato opposto battevo ed ero subito in difficoltà, perché mettevo una seconda e lei aveva già i piedi dentro il campo”.

“Credo che oggi il mio atteggiamento non sia stato buono come quello degli altri giorni. Nel secondo set non voglio dire che ho avuto un brutto atteggiamento, ma sicuramente non ero positiva come nel primo set. Poi sono stata brava a trovare un atteggiamento migliore nel terzo. Questo mi ha dato la possibilità di ribrekkarla. Penso quindi di aver perso per una questione di colpi, non tanto di atteggiamento”.

Bilancio complessivo e terzo turno sfiorato

“È stata un’esperienza simile a Madrid. Ho giocato partite contro tenniste di livello molto alto, che non sono abituata a sfidare consecutivamente, perché di solito disputo magari [tornei da] 75mila dollari. Ho però la consapevolezza di poter giocare questo tipo di tornei e questo genere di partite. Bisogna però continuare a lavorare, altrimenti avrei una classifica diversa. Sto facendo le cose giuste. Rispetto all’anno scorso, sto vedendo molti più risultati, più vittorie a questo livello”.

“Cerco di non pensarla come un’occasione mancata, che sennò rischio di abbattermi troppo”, ha dichiarato la 18enne azzurra rispondendo a una mia domanda. “Credo di aver disputato una partita importante che mi aiuterà a crescere. Ho giocato contro un’avversaria che penso abbia portato in campo un livello molto alto. Alla fine, ci ho giocato alla pari. Provo a non guardare a questa partita con rammarico. Mi mancava veramente poco. Probabilmente avrei potuto fare qualcosa di più”.

Il supporto del pubblico

“Sicuramente l’attenzione c’è sempre, ma in questo torneo specifico si sente mille volte di più”, ha ammesso Grant in risposta a un mio quesito. “Specialmente in campo si sente la presenza di gente che viene a farti il tifo. Oggi il pubblico con i cori mi ha aiutato molto a rientrare in partita nel terzo set. Mi ha fatto piacere anche che nella prima partita, nonostante giocassi contro un’altra italiana, ho percepito che il tifo fosse a mio favore. Spero di tornare al Foro l’anno prossimo con un tifo del genere”.