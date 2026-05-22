Roland Garros donne, i verdetti delle qualificazioni: tante prime volte, tra le veterane ce la fa Stephens

Il Roland Garros si appresta ad aprire i battenti. Dopo il sorteggio dei main draw – qui i tabelloni maschile e femminile – la conclusione delle qualificazioni è il segnale che tutto è pronto per inaugurare la competizione.

Nel tabellone cadetto femminile, venerdì 22 maggio è stata la giornata degli ultimi verdetti, che hanno assegnato i restati pass vacanti per un posto tra le 128 protagoniste di questa edizione.

Se per l’Italia l’unica a centrare la qualificazione al secondo Slam del calendario è Lucia Bronzetti, gli altri match offrono ben poche sorprese.

Roland Garros: si qualificano quasi tutte le favorite

L’unico vero scossone è l’eliminazione al turno decisivo di Lulu Sun. La neozelandese con un passato in top 40 è costretta alla roulette delle qualificazioni da un ranking che la vede al numero 111. Reduce da un paio di mesi senza vittorie, sulla terra parigina è tornata ad assaporare il successo, superando due turni. Tuttavia, la quinta testa di serie del tabellone cadetto si è arresa sul più bello, con un solo gioco strappato a Claire Liu, 182 WTA.

Non sarà un risultato altrettanto sbalorditivo, ma il passo falso di Polina Kudermetova contro Xiyu Wang sovverte i pronostici della vigilia.

Farà il suo esordio in un Major Susan Bandecchi. La numero 215 del mondo supera per 6-1 6-2 Viktoria Hruncakova e approda al Roland Garros. Prima volta in uno Slam anche per la classe 2006 Kaitlin Quevedo, che ha fatto suo in tre set il derby spagnolo con Guiomar Maristany Zuleta De Reales. La Spagna festeggia anche con Marina Bassols, che ha ottenuto una grande vittoria per 7-6(4) 7-5 su Aliaksandra Sasnovich, ex numero 29 del mondo.

Linda Fruhvirtova ha smarrito se stessa nel processo di crescita. Tuttavia, la giovane età della ceca, che è una classe 2005, incoraggia a riporre speranze in una sua risalita. La qualificazione all’Open di Francia, dopo aver fermato Harmony Tan è un mattoncino.

Stacca il pass anche Rebecca Sramkova, che è uscita trionfante da una battaglia durata 2 ore e mezzo con Maria Lourdes Carle.

I risultati di giovedì 21 maggio

Gli otto nomi sopracitati si uniscono a quelli usciti dai match disputati giovedì 21 maggio.

Elena Pridankina serve la sorpresa del giorno fermando Himeno Sakatsume, 21esima testa di serie delle qualificazioni. Gli Stati Uniti festeggiano l’approdo al Roland Garros di Ashlyn Krueger e Sloane Stephens. Sinja Kraus non lascia scampo a Anna-Lena Friedsam; volano anche Alina Korneeva, Guo Hanyu e Maja Chwalinska. Infine, torna a sorridere Mayar Sheriff, ex 31 del mondo.

Gli accoppiamenti di primo turno del Roland Garros per le qualificate

L. Fruhvirtova [Q] vs E. Jacquemot

D. Kasatkina vs S. Bandecchi [Q]

A. Ruzic vs A. Krueger [Q]

H. Guo [Q] vs M. Kessler

E. Pridankina [Q] vs O. Oliynykova

D. Galfi vs M. Sherif [Q]

A. Korneeva [Q] vs E. Cocciaretto

M. Sakkari vs C. Liu [Q]

M. Chwalinska [Q] vs Q. Zheng

J. Grabher vs R. Sramkova [Q]

K. Quevedo [Q] vs L. Jeanjean [WC]

A. Tomljanovic vs S. Kraus [Q]

S. Bejlek vs S. Stephens [Q]

M. Bassols Ribera [Q] vs E. Arango

L. Bronzetti [Q] vs M. Bouzkova [27]

D. Kovinic vs X. Wang [Q]