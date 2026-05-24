Italiani in campo domenica 24 maggio: Bronzetti, Bellucci, Cinà e Sonego. A che ora e dove vederli

Parigi dà il benvenuto all’edizione del 2026 del Roland Garros.

Lo Slam rosso apre il sipario sulle competizioni domenica 24 maggio, con una parte di primi turni della parte bassa dei tabelloni maschile e femminile. Gli italiani convolti nella prima giornata di gare sono quattro. Lucia Bronzetti, Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci e Federico Cinà sono già pronti per scendere in campo.

Per le azzurre Bronzetti ci prova con Bouzkova

La prima rappresentante dell’Italia a calcare il rettangolo di gioco è Lucia Bronzetti. La giocatrice di Rimini è reduce da una qualificazione sudata e adesso proverà a cogliere la prima vittoria del 2026 in un tabellone principale del circuito maggiore – successo che a questi livelli manca da agosto, dall’ottimo torneo di Cincinnati disputato, con gli ottavi di finale.

L’azzurra, attualmente al numero 173 della classifica, sfiderà Marie Bouzkova, 27 WTA e 27esima testa di serie. L’unico precedente risale a Guadalajara del 2022 e se lo è aggiudicato la ceca. In quattro partecipazioni, Bronzetti non è mai riuscita a superare lo scoglio del primo turno al Roland Garros. Per farlo deve tornare a battere una top 30 a distanza di nove mesi.

Lucia e Bouzkova sono attese sul Campo 6 alle ore 11, per uno dei match che inaugura il programma.

Cinà, Sonego e Bellucci a caccia di vittorie al Roland Garros

In campo maschile sono tre gli incontri che riguardano da vicino i colori azzurri. Mattia Bellucci se la vedrà con Quentin Halys, 88 ATP. Il 24enne di Busto Arsizio ha trovato nelle ultime settimane un certo feeling con la terra rossa, come testimonia il terzo turno agli Internazionali d’Italia. Tuttavia, l’azzurro non è mai riuscito a vincere una partita nel main draw del Roland Garros, a cui ha preso parte due volte in passato.

Bellucci, 72 ATP, ha vinto l’unico incrocio con il francese, sull‘erba di Eastbourne lo scorso anno. Sulla terra parigina l’occasione di fare il bis c’è. L’appuntamento è verso le ore 15, dato che la sfida è programmata come terzo match sul Campo 7, dopo due incontri femminili.

Quasi in contemporanea avverrà l’esordio di Federico Cinà in uno Slam. Il classe 2007 nato a Palermo ha riscattato con la qualificazione per il primo Major della giovane carriera una stagione che stentava a decollare. L’avversario che battezzerà il suo debutto è Reilly Opelka, 75 ATP. Lo statunitense è dotato di un gioco che, tendenzialmente, non dà ritmo agli avversari, basato sul servizio e suo pochi colpi a seguire. Per il numero 216 del mondo serve la prestazione perfetta per infrangere un altro traguardo. Cinà e Opelka si sfideranno come terzo match sul Campo 6, dopo l’incontro di Bronzetti e una partita maschile, dunque verso le 15.30.

Infine l’ultimo azzurro impegnato nella prima giornata del Roland Garros è Lorenzo Sonego. Il torinese è stato per ampi tratti del 2026 alle prese con un infortunio al polso che lo ha tenuto lontano dai campi per più di due mesi. Dal suo rientro, il ruolino di marcia recita una sola vittoria in cinque tornei disputati.

Tuttavia, Sonny è a Parigi per ritrovarsi. L’italiano all’Open di Francia è stato capace, nel 2020 e nel 2023, si issarsi fino agli ottavi di finale. Prima di pensare agli obiettivi, però, c’è da focalizzarsi su Pierre-Hugues Herbert. Il francese è passato egregiamente dalle qualificazioni e adesso vuol dare continuità ai risultati ottenuti nello Slam di casa. Sonego e Herbert incroceranno la racchetta per la prima volta in carriera verso le 17.30, come quarto match sul campo 14.

Roland Garros Order of play – Sunday, May 24, 2026 pic.twitter.com/qpW1sDGN7I — Tennis Schedules (@SchedulesTennis) May 22, 2026

Dove vedere il Roland Garros

Per vedere tutti i match del Roland Garros la piattaforma di riferimento è Discovery+. Inoltre, i canali di Eurosport sono disponibili tramite Dazn.

Italiani in campo domenica 24 maggio

[Q] L. Bronzetti – [27] M. Bouzkova: primo turno, Campo 6 alle ore 11

M. Bellucci – Q. Halys: primo turno, Campo 7 verso le ore 15 (terzo match)

[Q] F. Cinà – R. Opelka: primo turno, Campo 6 verso le ore 15.30 (terzo match)

L. Sonego – [Q] P.H. Herbert: primo turno, Campo 14 verso le ore 17.30 (quarto match)